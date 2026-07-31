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Ruzie over bizarre complottheorie: "FIA trekt Verstappen niet voor!"

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Ruzie over bizarre complottheorie: "FIA trekt Verstappen niet voor!"

Günther Steiner vindt het onzin om te stellen dat de FIA Max Verstappen voortrekt. In de Hongaarse Grand Prix kreeg Lewis Hamilton een tijdstraf voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane, en als er wordt gesteld dat Verstappen deze straf niét had ontvangen, reageert Steiner gepikeerd.

Hamilton liep in de Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend niet voor het eerst dit jaar tegen een tijdstraf aan. Ditmaal kreeg hij een tijdstraf voor het te hard rijden in de pitlane. Hij had de maximumsnelheid met 0,1 kilometer per uur overschreden, en dat is tegen de regels. Het leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op, en dat kostte hem veel baanposities. De teleurstelling was groot, en Hamilton ontving ook de nodige kritiek.

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Bizarre complottheorie

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner bespreekt het onderwerp in de Red Flags Podcast. Co-host Matt Elisofon gooit daar een complottheorie op tafel: "Lewis heeft te veel klasse om hier een groot probleem van te maken, zoals Max dat wel zou doen. Als Christian Horner de teambaas van Ferrari was, zou hij los zijn gegaan op de FIA. De wedstrijdleiding denkt wel twee keer na voordat ze Max een straf geven. Als het 50/50 is of zelfs 60/40, zoals met Argentinië op het WK, geven ze Max geen straf. Hij komt overal mee weg."

Hoe kijkt Steiner hiernaar?

Steiner kan zijn oren niet geloven, en komt direct met een reactie: "Het gaat om de data. Hij zat 0,1 kilometer per uur boven de limiet. Dat is gewoon een hard feit. Je kunt niet onder deze straf uitkomen of erover praten. Ze moeten die straf wel geven. Dit is geen 50/50. Dit is voor de volle honderd procent duidelijk: je zit verkeerd. Ze meten de afstand, dus de gemeten snelheid is correct. Ik moet de FIA hier verdedigen. Dit is juist."

De co-host houdt vol, maar Steiner heeft het helemaal gehad: "Nee! Je krijgt na afloop van de race gewoon een papiertje waarop je alle snelheden van alle auto's kunt zien. Als je te snel bent, dan ben je gewoon te snel!"

NicoS

Posts: 21.109

Het feit dat zo’n gast Verstappen er bij betrekt zegt genoeg…..;)

  • 2
  • 31 jul 2026 - 16:59
F1 Nieuws Max Verstappen Guenther Steiner Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • nr 76

    Posts: 7.586

    Ik dacht: dat wordt Matten...

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 16:22
    • NicoS

      Posts: 21.109

      Het feit dat zo’n gast Verstappen er bij betrekt zegt genoeg…..;)

      • + 2
      • 31 jul 2026 - 16:59
    • AUDI_F1

      Posts: 3.991

      Matt Elisofon en de Red Flags Podcast willen graag heel veel humor in hun show. Dat kan met de de wildste suggesties die nergens op slaan, als het maar lachen is.
      Maar je moet die show en de uitspraken vooral niet serieus nemen.

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 19:00
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.843

    Wat er niet door Günter vertelt wordt is dat Jos bij de wedstrijd leiding zat....ja, dan laat je het wel uit je hoofd om Max 'n straf te geven....toch?

    • + 1
    • 31 jul 2026 - 17:00
    • Larry Perkins

      Posts: 66.775

      Klopt, want anders had de vermaledijde FIA-steward Garry Connelly Max een tijdstraf gegeven voor het te hard rijden in de pitlane door Lewis...

      • + 1
      • 31 jul 2026 - 17:36
  • Freek-Willem

    Posts: 6.816

    Klopt. Max heeft een Brits paspoort en Lewis niet. Dus logisch dat ze Max voortrekken

    • + 1
    • 31 jul 2026 - 18:22
    • Larry Perkins

      Posts: 66.775

      De (Brits georiënteerde) stewards pikken het niet van Lewis dat hij het Braziliaans ereburgerschap heeft geaccepteerd...

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 19:20
  • snailer

    Posts: 34.066

    Ik zag zelfs headers op yt dat juist Verstappen benadeeld zou worden sla htoffer dus.
    .maar die bron is net zo betrouwbaar als deze 's i 't e.

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 18:52
  • schwantz34

    Posts: 42.549

    Matt Elisofon loelt uit zijn nek van hier tot günther!

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 19:42

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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