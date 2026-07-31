Günther Steiner vindt het onzin om te stellen dat de FIA Max Verstappen voortrekt. In de Hongaarse Grand Prix kreeg Lewis Hamilton een tijdstraf voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane, en als er wordt gesteld dat Verstappen deze straf niét had ontvangen, reageert Steiner gepikeerd.

Hamilton liep in de Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend niet voor het eerst dit jaar tegen een tijdstraf aan. Ditmaal kreeg hij een tijdstraf voor het te hard rijden in de pitlane. Hij had de maximumsnelheid met 0,1 kilometer per uur overschreden, en dat is tegen de regels. Het leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op, en dat kostte hem veel baanposities. De teleurstelling was groot, en Hamilton ontving ook de nodige kritiek.

Bizarre complottheorie

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner bespreekt het onderwerp in de Red Flags Podcast. Co-host Matt Elisofon gooit daar een complottheorie op tafel: "Lewis heeft te veel klasse om hier een groot probleem van te maken, zoals Max dat wel zou doen. Als Christian Horner de teambaas van Ferrari was, zou hij los zijn gegaan op de FIA. De wedstrijdleiding denkt wel twee keer na voordat ze Max een straf geven. Als het 50/50 is of zelfs 60/40, zoals met Argentinië op het WK, geven ze Max geen straf. Hij komt overal mee weg."

Hoe kijkt Steiner hiernaar?

Steiner kan zijn oren niet geloven, en komt direct met een reactie: "Het gaat om de data. Hij zat 0,1 kilometer per uur boven de limiet. Dat is gewoon een hard feit. Je kunt niet onder deze straf uitkomen of erover praten. Ze moeten die straf wel geven. Dit is geen 50/50. Dit is voor de volle honderd procent duidelijk: je zit verkeerd. Ze meten de afstand, dus de gemeten snelheid is correct. Ik moet de FIA hier verdedigen. Dit is juist."

De co-host houdt vol, maar Steiner heeft het helemaal gehad: "Nee! Je krijgt na afloop van de race gewoon een papiertje waarop je alle snelheden van alle auto's kunt zien. Als je te snel bent, dan ben je gewoon te snel!"