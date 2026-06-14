Kimi Antonelli begint te arrogant te worden, althans dat is Jacques Villeneuve van mening. De Italiaan staat bovenaan het wereldkampioenschap en reed in Barcelona rond alsof hij al jaren wereldkampioen is, aldus de Canadees. De houding van Antonelli verandert opvallend na enkele radioberichten.

Antonelli start de Grand Prix van Barcelona-Catalonië als derde, achter zijn teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton. Antonelli kwam drie tienden tekort en is van mening dat dat voornamelijk komt door verkeer dat voor zijn neus zat.

Antonelli begint arrogant te worden

Tijdens de kwalificatie in Spanje vroeg Antonelli aan zijn ingenieur Peter Bonnington: "Waarom heb ik altijd last van verkeer? Ik snap het niet. Echt iedereen, altijd tijdens mijn rondes. Er reden vier auto's tegelijk bocht één in tijdens mijn eerste ronde!" Bono reageerde hierop met: "Ja, helaas, ik laat die auto's niet uit de garage gaan, vriend. Ze vertrekken wanneer ze zelf willen."

Villeneuve kan dit echter moeilijk serieus nemen en ziet gelijk een vergelijking tussen Antonelli en wereldkampioenen. "Hij is net als die coureurs die kampioenschappen hebben gewonnen, en dat geeft hem het recht om te klagen als het even tegenzit, of in ieder geval zijn houding. Hij is niet meer een coureur in opleiding, en hij staat aan de leiding in het kampioenschap."

Antonelli staat boven Russell

Kimi Antonelli heeft dit seizoen al veel van Russell gewonnen en dat valt Villeneuve ook op. "Hij heeft tot dit raceweekend zijn teamgenoot verslagen. Hij heeft dat door en dat geeft hem kracht. Het kan dit weekend alleen omgedraaid worden", zo doelt Villeneuve op de pole position van Russell in Barcelona.

Het is de eerste keer dit seizoen dat Antonelli niet op de eerste startrij staat. Hij heeft in de eerste zeven races van dit seizoen al vier keer pole position behaald en twee keer de tweede plek. Het is voor de Mercedes-coureur een prestatie van formaat, want vorig seizoen stond hij maar één keer op de eerste startrij.