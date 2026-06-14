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Villeneuve kritisch op Antonelli: "Zijn houding begint te veranderen"

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Villeneuve kritisch op Antonelli: "Zijn houding begint te veranderen"

Kimi Antonelli begint te arrogant te worden, althans dat is Jacques Villeneuve van mening. De Italiaan staat bovenaan het wereldkampioenschap en reed in Barcelona rond alsof hij al jaren wereldkampioen is, aldus de Canadees. De houding van Antonelli verandert opvallend na enkele radioberichten. 

Antonelli start de Grand Prix van Barcelona-Catalonië als derde, achter zijn teamgenoot George Russell en Lewis Hamilton. Antonelli kwam drie tienden tekort en is van mening dat dat voornamelijk komt door verkeer dat voor zijn neus zat. 

Antonelli begint arrogant te worden

Tijdens de kwalificatie in Spanje vroeg Antonelli aan zijn ingenieur Peter Bonnington: "Waarom heb ik altijd last van verkeer? Ik snap het niet. Echt iedereen, altijd tijdens mijn rondes. Er reden vier auto's tegelijk bocht één in tijdens mijn eerste ronde!" Bono reageerde hierop met: "Ja, helaas, ik laat die auto's niet uit de garage gaan, vriend. Ze vertrekken wanneer ze zelf willen."

Villeneuve kan dit echter moeilijk serieus nemen en ziet gelijk een vergelijking tussen Antonelli en wereldkampioenen. "Hij is net als die coureurs die kampioenschappen hebben gewonnen, en dat geeft hem het recht om te klagen als het even tegenzit, of in ieder geval zijn houding. Hij is niet meer een coureur in opleiding, en hij staat aan de leiding in het kampioenschap."

Antonelli staat boven Russell

Kimi Antonelli heeft dit seizoen al veel van Russell gewonnen en dat valt Villeneuve ook op. "Hij heeft tot dit raceweekend zijn teamgenoot verslagen. Hij heeft dat door en dat geeft hem kracht. Het kan dit weekend alleen omgedraaid worden", zo doelt Villeneuve op de pole position van Russell in Barcelona. 

Het is de eerste keer dit seizoen dat Antonelli niet op de eerste startrij staat. Hij heeft in de eerste zeven races van dit seizoen al vier keer pole position behaald en twee keer de tweede plek. Het is voor de Mercedes-coureur een prestatie van formaat, want vorig seizoen stond hij maar één keer op de eerste startrij.

F1 Nieuws Jacques Villeneuve Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (1)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 852

    Je zou dit ook gewoon kunnen omdraaien: Jacques Villeneuve begint te arrogant te worden, althans dat is Kimi Antonelli van mening.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 15:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Jacques Villeneuve -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land CA
  • Geb. datum 9 apr 1971 (55)
  • Geb. plaats Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada, CA
  • Gewicht 67 kg
  • Lengte 1,68 m
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Mercedes
Mercedes
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