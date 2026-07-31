Robert Doornbos denkt dat Max Verstappen in Zandvoort met een aankondiging over zijn toekomst zal komen. Verstappen wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar McLaren of Mercedes, maar Doornbos denkt dat het voor hem beter is om bij Red Bull te blijven.

Verstappens toekomst is al maanden hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug, en staat bij het ingaan van de zomerstop slechts op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Door de exitclausules in zijn contract kan Verstappen eenvoudiger vertrekken, en zijn naam werd in de afgelopen weken genoemd bij onder meer Mercedes en McLaren.

Waar ligt de toekomst van Verstappen?

Veel kenners en oud-coureurs hebben hun mening over de toekomst van Verstappen al gedeeld. Ook oud-coureur en huidig analist Robert Doornbos doet nu een duit in het zakje in de Pit Talk Podcast: "Hij moet wel bij Red Bull blijven. De alternatieven zijn echt weggevallen. Ik zie het niet meer gebeuren dat Mercedes voor Max gaat pushen, zoals ze in het verleden wél hebben gedaan. Ze hebben natuurlijk de volgende superster al in hun eigen team."

Waarom er geen plek is bij Mercedes

Doornbos doelt daarmee op Andrea Kimi Antonelli, en hij ziet geen goede reden om de situatie te veranderen: "Als George Russell zwak blijft presteren en dat een probleem wordt, dan kunnen ze wel een andere tweede coureur inhuren. Dan jaag je niet meer op de handtekening van een viervoudig wereldkampioen. Marketingtechnisch zou dat echt geweldig zijn, maar sportief gezien zou het denk ik een ramp zijn om die twee jongens in één team te hebben."

Gaat er iets gebeuren in Zandvoort?

Doornbos denkt dat Verstappen 'gewoon' bij Red Bull blijft, en een aankondiging laat volgens hem niet lang meer op zich wachten: "De toekomst van Max wordt waarschijnlijk in Zandvoort aangekondigd. Het is een groot moment voor Red Bull om Max aan boord te houden en hem tot en met 2028 te kunnen bevestigen. Dat is het contract dat hij al getekend heeft. Het is alleen maar netjes richting het team om dat ook richting de media en naar Red Bull uit te spreken; ik blijf bij jullie, zodat we ons ook op 2027 kunnen focussen."