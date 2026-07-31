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Doornbos: "Toekomst van Verstappen wordt in Zandvoort bevestigd"

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Doornbos: "Toekomst van Verstappen wordt in Zandvoort bevestigd"

Robert Doornbos denkt dat Max Verstappen in Zandvoort met een aankondiging over zijn toekomst zal komen. Verstappen wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar McLaren of Mercedes, maar Doornbos denkt dat het voor hem beter is om bij Red Bull te blijven.

Verstappens toekomst is al maanden hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug, en staat bij het ingaan van de zomerstop slechts op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Door de exitclausules in zijn contract kan Verstappen eenvoudiger vertrekken, en zijn naam werd in de afgelopen weken genoemd bij onder meer Mercedes en McLaren.

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22 jul

Waar ligt de toekomst van Verstappen?

Veel kenners en oud-coureurs hebben hun mening over de toekomst van Verstappen al gedeeld. Ook oud-coureur en huidig analist Robert Doornbos doet nu een duit in het zakje in de Pit Talk Podcast: "Hij moet wel bij Red Bull blijven. De alternatieven zijn echt weggevallen. Ik zie het niet meer gebeuren dat Mercedes voor Max gaat pushen, zoals ze in het verleden wél hebben gedaan. Ze hebben natuurlijk de volgende superster al in hun eigen team."

Waarom er geen plek is bij Mercedes

Doornbos doelt daarmee op Andrea Kimi Antonelli, en hij ziet geen goede reden om de situatie te veranderen: "Als George Russell zwak blijft presteren en dat een probleem wordt, dan kunnen ze wel een andere tweede coureur inhuren. Dan jaag je niet meer op de handtekening van een viervoudig wereldkampioen. Marketingtechnisch zou dat echt geweldig zijn, maar sportief gezien zou het denk ik een ramp zijn om die twee jongens in één team te hebben."

Gaat er iets gebeuren in Zandvoort?

Doornbos denkt dat Verstappen 'gewoon' bij Red Bull blijft, en een aankondiging laat volgens hem niet lang meer op zich wachten: "De toekomst van Max wordt waarschijnlijk in Zandvoort aangekondigd. Het is een groot moment voor Red Bull om Max aan boord te houden en hem tot en met 2028 te kunnen bevestigen. Dat is het contract dat hij al getekend heeft. Het is alleen maar netjes richting het team om dat ook richting de media en naar Red Bull uit te spreken; ik blijf bij jullie, zodat we ons ook op 2027 kunnen focussen."

HarryLam

Posts: 5.630

Alles wat Doornbos uitkraamt is tegen te spreken, puur zinloos op niets gebaseerd geklets.

  • 8
  • 31 jul 2026 - 14:48
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Robert Doornbos Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (33)

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  • HarryLam

    Posts: 5.630

    Alles wat Doornbos uitkraamt is tegen te spreken, puur zinloos op niets gebaseerd geklets.

    • + 8
    • 31 jul 2026 - 14:48
    • Freek-Willem

      Posts: 6.816

      Net als alle 100 anderen die wat roepen over waar Max volgend jaar rijdt

      • + 4
      • 31 jul 2026 - 15:20
    • F1jos

      Posts: 5.527

      Het is nog steeds geen oktober, al het andere zijn speculaties.

      • + 2
      • 31 jul 2026 - 15:26
    • koppie toe

      Posts: 5.512

      Ze beginnen wel te draaien met hun mening, de anaalisten en experts.

      • + 4
      • 31 jul 2026 - 16:01
    • Larry Perkins

      Posts: 66.776

      Zonder woorden...

      https://youtu.be/bpS12ipK9JY

      (1,56 minuten)

      • + 1
      • 31 jul 2026 - 17:05
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.307

      @larry schitterend!

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 17:55
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.566

      Een beetje de Rimmer van Ziggo.

      • + 1
      • 31 jul 2026 - 18:05
    • Rimmer

      Posts: 13.424

      Dan is Michael de Jack Plooij in ons midden. Je moet er nooit echt om lachen behalve als een boer met kiespijn en dan staat hij meteen klaar om je tanden te trekken terwijl de tanden het probleem helemaal niet zijn maar die verdomde tandarts met zijn betweterige gedrag.

      • + 4
      • 31 jul 2026 - 18:29
    • Larry Perkins

      Posts: 66.776

      Doe eens lief tegen elkaar...

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 18:34
    • Rimmer

      Posts: 13.424

      Ik ben nu nog lief ;)

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 19:25
    • Rimmer

      Posts: 13.424

      Ik heb ook geen problemen met Michael of wie dan ook hier. We zijn allemaal mensen met onze tekortkomingen en verrijkingen.
      Er is geen mens op aarde die dat niet heeft. Misschien de Dalai Lama, Eckhart Tolle, Moeder Theresa en een handjevol mensen uitgezonderd.
      Dit forum bestaat ook alleen maar de gratie van het ego’s die hier zichzelf los kunnen laten en zichzelf bevestigd zien. Ik ben daarop geen uitzondering.
      Ik heb hier al vaker gezegd dat als er een meeting zou zijn waarop iedereen hier samenkomt dat het gewoon een heel gezellige bijeenkomst kan zijn. Eentje waarop iedereen een naambordje draagt met zijn forum naam en dat je dan zal zien dat we eindelijk allemaal hele normale en eigenlijk ook wel aardige mensen zijn. Ik hou dat beeld ook altijd voor ogen, ook als ik hier ongenuanceerd los ga. :)

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 19:36
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.844

      "Eentje waarop iedereen een naambordje draagt met zijn forum naam en dat je dan zal zien dat we eindelijk allemaal hele normale en eigenlijk ook wel aardige mensen zijn".

      Spreek voor jezelf Rimmer.
      Oke, ik ben in het dagelijkse leven zeer vriendelijk en meegaand.
      Maar als ik op 'n meeting 'n naambordje draag wordt ik gekielhaald door de horde.

      Nee, ik blijf liever anoniem narren en sarren hier...

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 19:45
  • Pietje Bell

    Posts: 36.019

    Dit bericht is alleen voor de mensen die het interesseert.

    Max zijn jet maakt overuren. Dinsdag naar Olbia > Salzburg > Cannes.
    Vanmorgen van Cannes naar Maastricht en later vandaag weer naar Nice.
    Morgen heeft Max hem zelf weer nodig, want dan vliegt hij na 4 dagen Sardinië
    met Kelly en Lily naar vliegveld Olbia dicht bij Comporta, Portugal, waar ze zich
    zoals elk jaar weer bij de grote groep van 20+ mensen voegen.
    Aangezien Kvyat dit weekend weer op Fuji Speedway moet racen zal er vast iemand
    voor zorgen dat Penelope ook in Comporta van de partij zal zijn om haar verjaardag
    daar net als vorig jaar te vieren.
    Ondertussen is Kelly's hele familie in Charlotte (NC) bijeen voor de babyshower
    van haar zus Julia die binnenkort haar eerste kind verwacht. Ook al hun vrienden zijn
    aanwezig. Dit vertelde ze gisteren op haar story toen haar vriendin helemaal vanuit
    Slowakije postte dat ze onderweg was naar het feest.

    ibb.co/sJcvv1FY

    • + 5
    • 31 jul 2026 - 15:24
    • Larry Perkins

      Posts: 66.776

      Max zijn jet maakt overuren.

      Hoop dat de jet een goeie cao heeft...

      • + 1
      • 31 jul 2026 - 17:10
    • schwantz34

      Posts: 42.549

      Max zijn vliegtuig gaat flink van jetje...

      • + 3
      • 31 jul 2026 - 18:12
    • HarryLam

      Posts: 5.630

      Ze zijn er maar druk mee, dacht dat vakantie diende om uit te rusten, anyway dank Pietje, altijd leuk om zijn info te lezen.

      • + 2
      • 31 jul 2026 - 18:17
    • Larry Perkins

      Posts: 66.776

      Voor elk jetje is dat een pretje...

      • + 1
      • 31 jul 2026 - 18:18
  • shakedown

    Posts: 1.927

    Antonelli is absoluut een talent. En hoop met harte dat hij dit jaar kampioen gaat worden. Maar dan nog moet ik nog wel zien hoe hij zich verder ontplooit. Ja ,hij is goed, maar is hij van het niveau Hamilton of Verstappen?? Tot dusver heb ik dat bij vlagen gezien. Alle potentie is er. Maar ik moet nog maar zien of hij het niveau echt vol kan houden. Tot dusver vind ik hem nog niet stabiel genoeg.

    • + 4
    • 31 jul 2026 - 15:37
    • Larry Perkins

      Posts: 66.776

      Niveau Hamilton verwacht ik wel (of zou kunnen) want hij wint nu al races met de beste auto.
      Niveau Verstappen is afwachten of hij in de toekomst ook races wint (en WDC wordt) als hij niet in de beste auto rijdt...

      • + 6
      • 31 jul 2026 - 17:15
    • HarryLam

      Posts: 5.630

      Antonelli is vooral goed omdat hij goed is in computerspelletjes, zodra dat niet meer in de auto zit moet ik het nog zien.

      • + 1
      • 31 jul 2026 - 18:20
  • Flexwing

    Posts: 504

    Max moet niet blijven bij redbull want dan wordt hij nooit weer kampioen

    • + 2
    • 31 jul 2026 - 16:17
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.844

      Zijn dit de enige 13 woorden die uit je hoofd kent?

      20 reacties en 13 dezelfde woorden....

      • + 6
      • 31 jul 2026 - 16:49
    • Flexwing

      Posts: 504

      Dat zegt ouw de Max hatter

      • + 5
      • 31 jul 2026 - 17:41
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.250

      In ieder geval beter dan in elke post over het verleden van Jos gaan lopen janken.

      • + 7
      • 31 jul 2026 - 17:46
    • Nomar

      Posts: 906

      Je durft wel @Ouw, 20.842 reacties waarvan er zeker 20.000 reacties hetzelfde zijn en ik hoef hier niet te verduidelijken waar deze om gaan.

      • + 2
      • 31 jul 2026 - 18:31
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.844

      Ik haat Max helemaal niet....het merendeel van de horde daarentegen...
      Nee, zelfs die haat ik niet....maar hun uitspraken daarentegen...

      • + 1
      • 31 jul 2026 - 18:37
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.250

    Dan neem ik aan dat Max deze keer wel naar Mercedes gaat. De vorige keer was Doornbos er heilig van overtuigd dat hij naar Mercedes ging, toen bleef hij…

    • + 2
    • 31 jul 2026 - 17:32
    • schwantz34

      Posts: 42.549

      Als we een eurootje hadden gekregen voor al die keren dat Doornbos er weer eens naast zat waren we allemaal al lang miljonair geweest...

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 19:15
  • Larry Perkins

    Posts: 66.776

    Picture this:

    Voor de volle tribunes op Zandvoort pakt Max Emilian Verstappen de microfoon en spreekt de historische woorden uit: Je maintiendrai"!"

    Daarop zet Davina Michelle het Wilhelmus in.

    Duizenden toeschouwers zingen geëmotioneerd mee, gewapend met tissues in een gevecht met opkomende tranen.

    Als filmscript zou het niet geloofwaardig zijn...

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 18:30
  • AUDI_F1

    Posts: 3.991

    Ik weet zeker dat Verstappen volgend jaar in de F1 rijd. Daar durf ik mijn oude fiets nog wel voor te verwedden.

    • + 0
    • 31 jul 2026 - 19:05
  • Polleke2

    Posts: 2.065

    De beste man heeft een heel groot hoofd,maar helaas alleen gevuld met water en lucht.

    • + 1
    • 31 jul 2026 - 19:14
    • schwantz34

      Posts: 42.549

      *gebakken lucht

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 19:21
    • Gilles Villeneuve mijn eerste held...!

      Posts: 884

      Valt wel mee toch, om op een eerlijke manier in Dubaii te kunnen wonen moet je toch ergens goede hersensen hebben. Of zou zijn vrouwtje alles geregeld hebben? (kan ook natuurlijk)

      • + 0
      • 31 jul 2026 - 19:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
12
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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