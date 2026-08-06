Andrea Kimi Antonelli lijkt hard op weg naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1, maar Juan Pablo Montoya denkt dat de strijd nog lang niet beslist is. De voormalig F1-coureur ziet één duidelijke kwetsbaarheid bij de jonge Mercedes-ster en verwacht dat George Russell die in de tweede seizoenshelft kan blootleggen.

Met 219 punten voert Antonelli het kampioenschap aan en bedraagt zijn voorsprong op teamgenoot Russell liefst 59 punten. Toch denkt Montoya dat die marge snel kan slinken, mits Russell erin slaagt zijn snelheid structureel op hetzelfde niveau te krijgen als de negentienjarige Italiaan.

Montoya wijst op zwakke plek van Antonelli

Volgens Montoya ontstaat er telkens een opvallend patroon zodra Russell het tempo van Antonelli weet te benaderen. De Colombiaan verwijst daarbij naar de Grand Prix van Canada, waar de kampioenschapsleider zich meerdere keren verremde en naast de baan belandde tijdens zijn duel met zijn teamgenoot.

"Kimi is ongelooflijk snel, maar ook een ontzettend aardige kerel", stelt Montoya tegenover de officiële Formule 1-website. "Tegen iemand die snel is én irritant is, kun je extra motivatie vinden. Bij Kimi werkt dat anders. George moet simpelweg een manier vinden om zijn niveau te evenaren. Als hem dat lukt, brengt hij Kimi in een lastige positie."

Montoya denkt dat Antonelli juist onder die druk kwetsbaar wordt. "Zodra George hem echt kan uitdagen, zal Kimi koste wat kost opnieuw sneller willen zijn. Dat kan hem dwingen om over de limiet te gaan en fouten te maken."

Russell kan titelstrijd nieuw leven inblazen

Antonelli won dit seizoen al zes races, waaronder de laatste vijf op rij, en geldt als de uitgesproken favoriet voor de wereldtitel. Mercedes leidt bovendien overtuigend het constructeurskampioenschap met 379 punten, liefst 72 meer dan Ferrari. Toch is volgens Montoya niet alleen het talent van Antonelli de verklaring voor die dominante cijfers.

Russell kende een seizoen vol technische problemen, vooral met de Mercedes-krachtbron, terwijl hij op meerdere circuits ook simpelweg snelheid tekortkwam ten opzichte van zijn teamgenoot. Daardoor ontstond binnen Mercedes een duidelijke pikorde, ondanks de ervaring van de Brit.

Met nog tien Grands Prix te gaan na de zomerstop ziet Montoya echter volop kansen voor een ommekeer. Als Russell zijn herpakt en Antonelli race na race onder druk zet, kan de comfortabele voorsprong van de jonge Italiaan volgens hem sneller verdwijnen dan veel mensen momenteel verwachten.