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Antonelli moet uitkijken: "Russell kan hem nog uitdagen"

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Antonelli moet uitkijken: "Russell kan hem nog uitdagen"

Andrea Kimi Antonelli lijkt hard op weg naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1, maar Juan Pablo Montoya denkt dat de strijd nog lang niet beslist is. De voormalig F1-coureur ziet één duidelijke kwetsbaarheid bij de jonge Mercedes-ster en verwacht dat George Russell die in de tweede seizoenshelft kan blootleggen.

Met 219 punten voert Antonelli het kampioenschap aan en bedraagt zijn voorsprong op teamgenoot Russell liefst 59 punten. Toch denkt Montoya dat die marge snel kan slinken, mits Russell erin slaagt zijn snelheid structureel op hetzelfde niveau te krijgen als de negentienjarige Italiaan.

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Montoya wijst op zwakke plek van Antonelli

Volgens Montoya ontstaat er telkens een opvallend patroon zodra Russell het tempo van Antonelli weet te benaderen. De Colombiaan verwijst daarbij naar de Grand Prix van Canada, waar de kampioenschapsleider zich meerdere keren verremde en naast de baan belandde tijdens zijn duel met zijn teamgenoot.

"Kimi is ongelooflijk snel, maar ook een ontzettend aardige kerel", stelt Montoya tegenover de officiële Formule 1-website. "Tegen iemand die snel is én irritant is, kun je extra motivatie vinden. Bij Kimi werkt dat anders. George moet simpelweg een manier vinden om zijn niveau te evenaren. Als hem dat lukt, brengt hij Kimi in een lastige positie."

Montoya denkt dat Antonelli juist onder die druk kwetsbaar wordt. "Zodra George hem echt kan uitdagen, zal Kimi koste wat kost opnieuw sneller willen zijn. Dat kan hem dwingen om over de limiet te gaan en fouten te maken."

Russell kan titelstrijd nieuw leven inblazen

Antonelli won dit seizoen al zes races, waaronder de laatste vijf op rij, en geldt als de uitgesproken favoriet voor de wereldtitel. Mercedes leidt bovendien overtuigend het constructeurskampioenschap met 379 punten, liefst 72 meer dan Ferrari. Toch is volgens Montoya niet alleen het talent van Antonelli de verklaring voor die dominante cijfers.

Russell kende een seizoen vol technische problemen, vooral met de Mercedes-krachtbron, terwijl hij op meerdere circuits ook simpelweg snelheid tekortkwam ten opzichte van zijn teamgenoot. Daardoor ontstond binnen Mercedes een duidelijke pikorde, ondanks de ervaring van de Brit.

Met nog tien Grands Prix te gaan na de zomerstop ziet Montoya echter volop kansen voor een ommekeer. Als Russell zijn herpakt en Antonelli race na race onder druk zet, kan de comfortabele voorsprong van de jonge Italiaan volgens hem sneller verdwijnen dan veel mensen momenteel verwachten.

Larry Perkins

Posts: 66.942

[i] "George moet simpelweg een manier vinden om zijn niveau te evenaren. Als hem dat lukt, brengt hij Kimi in een lastige positie." [/i]

De eencellige Juan Snuifmafketel heeft weer eens een open deur gevonden...

  • 1
  • 6 aug 2026 - 19:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.935

    "George moet simpelweg een manier vinden om zijn niveau te evenaren. Als hem dat lukt, brengt hij Kimi in een lastige positie."

    De eencellige Juan Snuifmafketel heeft weer eens een open deur gevonden...

    • + 1
    • 6 aug 2026 - 19:07
    • skibeest

      Posts: 2.137

      Pas op je woorden, je beledigd een heel eencellig dierenrijk. Laat de partij voor de dieren het maar niet horen

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 20:11
  • skibeest

    Posts: 2.137

    Zegt helemaal niets. Ik kan Antonelli ook uitdagen. Zou best wel eens kunnen werken. Tegen de tijd dat hij is bijgekomen van het lachen heb ik toch als eerste mijn nier op

    • + 0
    • 6 aug 2026 - 20:10
  • snailer

    Posts: 34.165

    Hamilton heeft na die 2 prachtige en sterke weekends er toch wel een paar zwakke weekenden uit geperst. Anders zou ik zeggen dat Hamilton eerder een protagonist zou zijn.
    Zou Norris de trend van McLaren door kunnen zetten, wat nog af te wachten is, zou ik zeggen dat hij het is.

    Maar om de 1 of andere reden zie ik het Russell dit jaar niet meer doen.

    • + 1
    • 6 aug 2026 - 22:48
  • Ernie5335

    Posts: 5.961

    Welnee!

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 04:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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