Lewis Hamilton heeft onthuld dat hij vorig jaar lang rondreed met een slepende blessure. De Britse zevenvoudig wereldkampioen beleefde een hels eerste jaar in dienst van Ferrari, maar nam afgelopen wraak door de Grand Prix van Barcelona te winnen. Voor hem voelde dit extra goed, want hij liep zijn blessure vorig jaar op op het Catalaanse circuit.

Voor Hamilton is 2026 vooralsnog een jaar vol hoogtepunten. Waar veel mensen hem na vorig seizoen hadden afgeschreven, laat hij nu steeds vaker zien waarom hij door velen wordt gezien als één van de beste coureurs uit de sport. Afgelopen weekend won hij in Barcelona zijn eerste race in het scharlakenrood, en dat zorgde voor veel emoties. Hamilton was als een kind zo blij met zijn eerste zege sinds 2024, en hij voelt zich sterker dan ooit.

'Ik had vorig jaar een zware crash'

Het is loon na werken, zo liet Hamilton na afloop doorschemeren. Hij heeft geen makkelijke periode achter de rug, en liet na de race bij Viaplay weten dat het vorig jaar voor hem nog zwaarder was dan veel mensen dachten: "Ik heb dit jaar heel, heel erg hard getraind. Vorig jaar was het vanaf het begin direct lastig, want ik raakte hier geblesseerd. Ik had hier vorig jaar een zware crash, en ik had het hele jaar last van die blessure en het was echt heel erg lastig."

Naast die blessure, wist Hamilton vorig jaar ook amper te presteren. Hij won wel de sprintrace in China, maar verder stond hij geen enkele keer op het podium. Het was zwaar voor Hamilton, die er eigenlijk niet te veel woorden aan vuil wil maken: "Ik wil er eigenlijk niet aan denken."

Wanneer raakte Hamilton geblesseerd?

De onthulling van Hamilton over zijn blessure zorgt voor veel vragen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vertelde niet wat voor blessure hij precies had opgelopen, en bleef ook vaag over de desbetreffende crash. Hij crashte vorig jaar immers niet tijdens het raceweekend in Barcelona, en het lijkt erop dat hij het heeft over een incident in het voorseizoen.

Hamilton testte vorig jaar januari een oudere Ferrari tijdens een TPC-test in Barcelona. Alhoewel er nooit iets officieels over naar buiten is gebracht, lekte toen wel via Italiaanse media uit dat hij hard was gecrasht. Er doken nooit beelden en details op van de crash, en Ferrari zweeg over het incident. Hierdoor blijft het onduidelijk of dit de klapper is waar Hamilton het afgelopen weekend over had.