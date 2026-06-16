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Hamilton onthult dat hij kampte met slepende blessure

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Hamilton onthult dat hij kampte met slepende blessure

Lewis Hamilton heeft onthuld dat hij vorig jaar lang rondreed met een slepende blessure. De Britse zevenvoudig wereldkampioen beleefde een hels eerste jaar in dienst van Ferrari, maar nam afgelopen wraak door de Grand Prix van Barcelona te winnen. Voor hem voelde dit extra goed, want hij liep zijn blessure vorig jaar op op het Catalaanse circuit.

Voor Hamilton is 2026 vooralsnog een jaar vol hoogtepunten. Waar veel mensen hem na vorig seizoen hadden afgeschreven, laat hij nu steeds vaker zien waarom hij door velen wordt gezien als één van de beste coureurs uit de sport. Afgelopen weekend won hij in Barcelona zijn eerste race in het scharlakenrood, en dat zorgde voor veel emoties. Hamilton was als een kind zo blij met zijn eerste zege sinds 2024, en hij voelt zich sterker dan ooit.

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'Ik had vorig jaar een zware crash'

Het is loon na werken, zo liet Hamilton na afloop doorschemeren. Hij heeft geen makkelijke periode achter de rug, en liet na de race bij Viaplay weten dat het vorig jaar voor hem nog zwaarder was dan veel mensen dachten: "Ik heb dit jaar heel, heel erg hard getraind. Vorig jaar was het vanaf het begin direct lastig, want ik raakte hier geblesseerd. Ik had hier vorig jaar een zware crash, en ik had het hele jaar last van die blessure en het was echt heel erg lastig."

Naast die blessure, wist Hamilton vorig jaar ook amper te presteren. Hij won wel de sprintrace in China, maar verder stond hij geen enkele keer op het podium. Het was zwaar voor Hamilton, die er eigenlijk niet te veel woorden aan vuil wil maken: "Ik wil er eigenlijk niet aan denken."

Wanneer raakte Hamilton geblesseerd?

De onthulling van Hamilton over zijn blessure zorgt voor veel vragen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vertelde niet wat voor blessure hij precies had opgelopen, en bleef ook vaag over de desbetreffende crash. Hij crashte vorig jaar immers niet tijdens het raceweekend in Barcelona, en het lijkt erop dat hij het heeft over een incident in het voorseizoen.

Hamilton testte vorig jaar januari een oudere Ferrari tijdens een TPC-test in Barcelona. Alhoewel er nooit iets officieels over naar buiten is gebracht, lekte toen wel via Italiaanse media uit dat hij hard was gecrasht. Er doken nooit beelden en details op van de crash, en Ferrari zweeg over het incident. Hierdoor blijft het onduidelijk of dit de klapper is waar Hamilton het afgelopen weekend over had.

Robin

Posts: 3.259

Yep die schijnt het te betreffen maar ook die wordt dit seizoen weer opgekalefaterd.

  • 1
  • 16 jun 2026 - 14:25
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (2)

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  • Rocks

    Posts: 1.098

    Een lamme 3e arm ?? 😎

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 13:32
    • Robin

      Posts: 3.259

      Yep die schijnt het te betreffen maar ook die wordt dit seizoen weer opgekalefaterd.

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 14:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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