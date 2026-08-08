Lewis Hamilton hoopt dat de Formule 1 op korte termijn terugkeert naar Afrika. De Ferrari-coureur pleit al jaren voor een Grand Prix op het continent en noemt dat zelfs een van zijn grootste persoonlijke doelen. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen ontbreekt er nog altijd één belangrijk puzzelstuk op de huidige F1-kalender.

Hoewel de Formule 1 inmiddels races organiseert in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Oceanië, staat er sinds 1993 geen Grand Prix meer op Afrikaanse bodem gepland. Achter de schermen wordt gewerkt aan een terugkeer, waarbij Rwanda en Zuid-Afrika als voornaamste kandidaten gelden.

Hamilton droomt van Grand Prix in Afrika

In een gesprek met Esses Magazine laat Hamilton weten dat hij zich al jarenlang hard maakt voor een race op het continent waar zijn roots liggen. De Brit benadrukt dat het voor hem veel meer is dan alleen een extra bestemming op de kalender.

"Iedereen weet dat ik dit al jaren roep", zegt Hamilton. "We racen op ieder continent, behalve in Afrika. Juist daar liggen mijn roots en daar wil ik heel graag een Grand Prix zien."

De Ferrari-coureur bezocht inmiddels tien Afrikaanse landen en hoopt daar nog veel vaker terug te keren. "Afrika is voor mij de mooiste plek ter wereld. Dat is de plek waar ik van droom en waar ik de Formule 1 dolgraag naartoe zie gaan."

'Ik wil niet stoppen zonder in Afrika te hebben geracet'

Volgens Hamilton kan een Grand Prix veel meer betekenen dan alleen een raceweekend. De Brit ziet ook enorme kansen voor de ontwikkeling van het continent en voor een nieuwe generatie autosportliefhebbers.

"Er liggen ongelooflijk veel mogelijkheden", legt hij uit. "Niet alleen op zakelijk vlak, maar ook om jonge mensen te inspireren en kennis te laten maken met onze sport. Dat is minstens zo belangrijk."

Hamilton onthult bovendien dat hij zich achter de schermen al jarenlang inzet om een Afrikaanse Grand Prix werkelijkheid te maken. "Er moet nog veel gebeuren, maar ik werk hier samen met de Formule 1 al zes of zeven jaar aan. Ik hoop echt dat we binnenkort weer in Afrika racen. Ik heb eerder al gezegd dat ik eigenlijk niet met pensioen wil gaan voordat ik daar zelf aan de start heb gestaan", besluit de Brit.