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Hamilton heeft nog één Formule 1-droom: "Wil in Afrika racen"

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Hamilton heeft nog één Formule 1-droom: "Wil in Afrika racen"

Lewis Hamilton hoopt dat de Formule 1 op korte termijn terugkeert naar Afrika. De Ferrari-coureur pleit al jaren voor een Grand Prix op het continent en noemt dat zelfs een van zijn grootste persoonlijke doelen. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen ontbreekt er nog altijd één belangrijk puzzelstuk op de huidige F1-kalender.

Hoewel de Formule 1 inmiddels races organiseert in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Oceanië, staat er sinds 1993 geen Grand Prix meer op Afrikaanse bodem gepland. Achter de schermen wordt gewerkt aan een terugkeer, waarbij Rwanda en Zuid-Afrika als voornaamste kandidaten gelden.

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Hamilton droomt van Grand Prix in Afrika

In een gesprek met Esses Magazine laat Hamilton weten dat hij zich al jarenlang hard maakt voor een race op het continent waar zijn roots liggen. De Brit benadrukt dat het voor hem veel meer is dan alleen een extra bestemming op de kalender.

"Iedereen weet dat ik dit al jaren roep", zegt Hamilton. "We racen op ieder continent, behalve in Afrika. Juist daar liggen mijn roots en daar wil ik heel graag een Grand Prix zien."

De Ferrari-coureur bezocht inmiddels tien Afrikaanse landen en hoopt daar nog veel vaker terug te keren. "Afrika is voor mij de mooiste plek ter wereld. Dat is de plek waar ik van droom en waar ik de Formule 1 dolgraag naartoe zie gaan."

'Ik wil niet stoppen zonder in Afrika te hebben geracet'

Volgens Hamilton kan een Grand Prix veel meer betekenen dan alleen een raceweekend. De Brit ziet ook enorme kansen voor de ontwikkeling van het continent en voor een nieuwe generatie autosportliefhebbers.

"Er liggen ongelooflijk veel mogelijkheden", legt hij uit. "Niet alleen op zakelijk vlak, maar ook om jonge mensen te inspireren en kennis te laten maken met onze sport. Dat is minstens zo belangrijk."

Hamilton onthult bovendien dat hij zich achter de schermen al jarenlang inzet om een Afrikaanse Grand Prix werkelijkheid te maken. "Er moet nog veel gebeuren, maar ik werk hier samen met de Formule 1 al zes of zeven jaar aan. Ik hoop echt dat we binnenkort weer in Afrika racen. Ik heb eerder al gezegd dat ik eigenlijk niet met pensioen wil gaan voordat ik daar zelf aan de start heb gestaan", besluit de Brit.

Snork

Posts: 22.869

Die gaat dus de komende 30-40 jaar nog niet met pensioen.

  • 3
  • 8 aug 2026 - 10:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (8)

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  • Snork

    Posts: 22.869

    Die gaat dus de komende 30-40 jaar nog niet met pensioen.

    • + 3
    • 8 aug 2026 - 10:31
    • schwantz34

      Posts: 42.576

      Racen in Afrika gaat Ham niet worden voor Lewis.

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 11:02
    • Larry Perkins

      Posts: 66.981

      Laten ze de Dakar Rally 2027 terug naar Afrika brengen (nu Saoedi-Arabië) en die op de Formule 1-kalender zetten...

      (ik denk graag in oplossingen)

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 13:44
  • Regenrace

    Posts: 2.844

    Dit riekt naar afpersing.

    • + 1
    • 8 aug 2026 - 11:08
  • Regenrace

    Posts: 2.844

    En lapland? Wat is er mis met lapland?

    • + 2
    • 8 aug 2026 - 11:12
    • snailer

      Posts: 34.216

      Ik race niet in Cuba, dat is me te zoet
      Waar kan ik heen, ik race niet in Polen
      Ik race niet in Polen, daar gaat het te goed
      Ik wil niet racen in Lapland
      Want Lapland dat is me te koud
      En ik wil weg uit Nederland
      Want in Zandvoort krijg ik het benauwd

      --Het goede doel---

      • + 3
      • 8 aug 2026 - 12:52
    • snailer

      Posts: 34.216

      Vergat nog het refrein..

      Ik heb getwijfeld over BelgiUUUU BelgiUUUU, BelgiUUUU, BelgiUUUU, BelgiUUUUU-HUUUUUUUU

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 12:55
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.567

      Waar ligt het continent Lapland?

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 15:03

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Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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