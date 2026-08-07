Ferrari moet oppassen met het aanwijzen van Lewis Hamilton als onbetwiste kopman. Ondanks het feit dat de zevenvoudig wereldkampioen de beste papieren heeft in de strijd om de rijderstitel, klinkt vanuit Italië de waarschuwing dat een duidelijke voorkeur voor Hamilton de interne verhoudingen juist kan verstoren.

Hamilton is momenteel de naaste belager van WK-leider Andrea Kimi Antonelli, maar kijkt nog altijd tegen een achterstand van vijftig punten aan. Charles Leclerc staat op zijn beurt 31 punten achter zijn teamgenoot en zag de afgelopen races juist terrein winnen door drie keer op rij meer punten te pakken dan Hamilton.

'Leclerc opofferen zou Ferrari duur kunnen komen te staan'

Voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije klonk al de roep om Hamilton binnen Ferrari voorrang te geven. Analisten, onder wie Jolyon Palmer, vonden dat de Scuderia alles op alles moest zetten om de kansen op de wereldtitel zo groot mogelijk te maken. In Boedapest had Ferrari daar zelfs de mogelijkheid toe: na de tijdstraf van vijf seconden voor Hamilton had het team Leclerc kunnen vragen om tempo te minderen, zodat Hamilton de vierde plaats zou behouden.

Riccardo Ceccarelli, de mentale coach die Leclerc al jarenlang begeleidt, vindt dat echter geen goed idee. "Dan zeg je eigenlijk tegen Charles: vanaf nu ben jij degene die zich moet opofferen, want Hamilton is onze kopman. Voor een coureur als Leclerc zou dat een flinke aantasting van zijn status zijn, zeker omdat het kampioenschap nog lang niet beslist is en daar nu geen duidelijke noodzaak voor bestaat", zo klonk het tegenover Motorsport.com.

'Dat levert meer problemen dan voordelen op'

Volgens Ceccarelli is een achterstand van vijftig punten op WK-leider Andrea Kimi Antonelli simpelweg te groot om nu al zo'n ingrijpende keuze te maken. "Dat gat is nog altijd aanzienlijk. Als Ferrari nu al zo'n duidelijke hiërarchie invoert, brengt dat het evenwicht binnen het team juist in gevaar. Pas achteraf weet je of zo'n beslissing de juiste was, want titels worden soms met slechts enkele punten verschil beslist."

De Italiaan is dan ook stellig in zijn conclusie. "Ik zou Charles nooit vertellen dat hij zich voor Hamilton moet opofferen. Naar mijn mening levert dat meer problemen dan voordelen op. Was het verschil met Antonelli slechts tien punten geweest, dan had ik Leclerc gevraagd Hamilton te helpen, omdat de titel dan echt binnen handbereik was. Maar met een achterstand van vijftig punten zou ik daar op dit moment niet eens over nadenken."