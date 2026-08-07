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Mental coach Leclerc waarschuwt Ferrari: "Probleem als Hamilton eerste coureur wordt"

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Mental coach Leclerc waarschuwt Ferrari: "Probleem als Hamilton eerste coureur wordt"

Ferrari moet oppassen met het aanwijzen van Lewis Hamilton als onbetwiste kopman. Ondanks het feit dat de zevenvoudig wereldkampioen de beste papieren heeft in de strijd om de rijderstitel, klinkt vanuit Italië de waarschuwing dat een duidelijke voorkeur voor Hamilton de interne verhoudingen juist kan verstoren.

Hamilton is momenteel de naaste belager van WK-leider Andrea Kimi Antonelli, maar kijkt nog altijd tegen een achterstand van vijftig punten aan. Charles Leclerc staat op zijn beurt 31 punten achter zijn teamgenoot en zag de afgelopen races juist terrein winnen door drie keer op rij meer punten te pakken dan Hamilton.

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'Leclerc opofferen zou Ferrari duur kunnen komen te staan'

Voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije klonk al de roep om Hamilton binnen Ferrari voorrang te geven. Analisten, onder wie Jolyon Palmer, vonden dat de Scuderia alles op alles moest zetten om de kansen op de wereldtitel zo groot mogelijk te maken. In Boedapest had Ferrari daar zelfs de mogelijkheid toe: na de tijdstraf van vijf seconden voor Hamilton had het team Leclerc kunnen vragen om tempo te minderen, zodat Hamilton de vierde plaats zou behouden.

Riccardo Ceccarelli, de mentale coach die Leclerc al jarenlang begeleidt, vindt dat echter geen goed idee. "Dan zeg je eigenlijk tegen Charles: vanaf nu ben jij degene die zich moet opofferen, want Hamilton is onze kopman. Voor een coureur als Leclerc zou dat een flinke aantasting van zijn status zijn, zeker omdat het kampioenschap nog lang niet beslist is en daar nu geen duidelijke noodzaak voor bestaat", zo klonk het tegenover Motorsport.com. 

'Dat levert meer problemen dan voordelen op'

Volgens Ceccarelli is een achterstand van vijftig punten op WK-leider Andrea Kimi Antonelli simpelweg te groot om nu al zo'n ingrijpende keuze te maken. "Dat gat is nog altijd aanzienlijk. Als Ferrari nu al zo'n duidelijke hiërarchie invoert, brengt dat het evenwicht binnen het team juist in gevaar. Pas achteraf weet je of zo'n beslissing de juiste was, want titels worden soms met slechts enkele punten verschil beslist."

De Italiaan is dan ook stellig in zijn conclusie. "Ik zou Charles nooit vertellen dat hij zich voor Hamilton moet opofferen. Naar mijn mening levert dat meer problemen dan voordelen op. Was het verschil met Antonelli slechts tien punten geweest, dan had ik Leclerc gevraagd Hamilton te helpen, omdat de titel dan echt binnen handbereik was. Maar met een achterstand van vijftig punten zou ik daar op dit moment niet eens over nadenken."

NicoS

Posts: 21.115

Dat punt is er nog niet, daarom is het nu ook onzinnig om te doen.
Ferrari moet eerst maar zorgen dat ze sneller worden dan Mercedes, pas dan kun je erover nadenken…..

  • 7
  • 7 aug 2026 - 09:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

Reacties (8)

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  • Polleken

    Posts: 1.040

    Dan moet Charles beter zijn best doen !
    Als er een punt komt dat Ham kans krijg op het WDC dan lijkt me het logisch dat Ham 1e rijder wordt en dan zou Lec zich dienstbaar moeten stellen .
    Lec moet het dus niet zover laten komen .

    • + 6
    • 7 aug 2026 - 09:00
    • NicoS

      Posts: 21.115

      Dat punt is er nog niet, daarom is het nu ook onzinnig om te doen.
      Ferrari moet eerst maar zorgen dat ze sneller worden dan Mercedes, pas dan kun je erover nadenken…..

      • + 7
      • 7 aug 2026 - 09:30
    • Polleken

      Posts: 1.040

      Ik zeg ook als er een punt komt !

      • + 2
      • 7 aug 2026 - 09:36
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.171

      Het is en blijft Ferrari, Polleken. Meesters in het verkwanselen van hun kansen. Ik zie een implosie in slow motion eerder gebeuren dan een grote opleving die ook nog eens aanhoudt...

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 10:14
    • Polleken

      Posts: 1.040

      @Glasvezelcoureur , dat kan ik ook alleen maar met jouw eens zijn . Het is en blijft Ferrari.

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 12:31
  • chipmunck

    Posts: 110

    Charles staat 81 punten achter op Kimi, als er dus iemand geen kans meer heeft op de titel is hij het. In dienst rijden van de coureur met de meeste punten is dan niet zo vreemd. Lewis heeft in principe ook geen kans op de titel maar als Charles hem niet helpt dan wordt het sowieso Kimi. Dus zo vreemd is dit voorstel niet. Om echt kans te maken moet Ferrari beter worden en dat is nou net waar het probleem zit. Redbull wordt beter, McLaren wordt beter. Ferrari lijkt juist in te leveren.

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 10:26
  • snailer

    Posts: 34.176

    Laatste 3 races heeft Hamilton niet kunnen bewijzen dat hij de status van eerste rijder verdient. Die 2 ijzersterke races daarvoor had hij vast moeten houden en dat kon hij niet.

    Daarbij heeft Leclerc al vaker aangetoond niet de 2de viool te willen spelen. Denk maar aan zijn eerste seizoen Ferrari. Hij was aangekondigd als 2de rijder voor dat jaar. Maar dan komt die race waar volgens mij Leclerc terugviel van een zekere overwinning. Pit: Charles stay behind Vettel. Twee bochten later. Bammmm er voorbij.

    Leclerc accelteert het niet. En dat vind ik wel een lekkere eigenschap. Dat watjesgedrag bij McLaren moet gewoon door de rijders plat worden geslagen.

    • + 6
    • 7 aug 2026 - 10:37
    • Mr Marly

      Posts: 8.041

      Was het niet in Miami dit jaar dat Leclerc aan de kant moest en uiteindelijk ook ging naar ronde lang gesteggel over de boardradio? Ook een watje dan? Beetje cherrypicking wat je doet ten koste van mijn favoriete team ;-).

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 13:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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