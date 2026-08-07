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Hamilton gesteund in titelstrijd: "Lewis moet meedoen"

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Hamilton gesteund in titelstrijd: "Lewis moet meedoen"

Emerson Fittipaldi is onder de indruk van de wederopstanding van Lewis Hamilton bij Ferrari. De tweevoudig wereldkampioen ziet de zevenvoudig kampioen dit seizoen steeds sterker worden en hoopt dat Hamilton in de tweede seizoenshelft daadwerkelijk kan meestrijden om de wereldtitel.

Hamilton kende vorig jaar een moeizaam eerste seizoen bij Ferrari, maar heeft inmiddels duidelijk afgerekend met de twijfels. Na de eerste seizoenshelft staat de Brit tweede in het kampioenschap en maakt hij volgens Fittipaldi opnieuw indruk. De Braziliaan vindt het bovendien mooi om Ferrari en Hamilton weer vooraan te zien.

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Fittipaldi ziet Hamilton twijfelaars de mond snoeren

"Ik word er echt blij van om Lewis en Ferrari zo snel te zien", vertelt Fittipaldi aan F1.com. "Vorig jaar kreeg Hamilton veel kritiek. Mensen zeiden dat hij Leclerc niet kon verslaan en dat hij te oud zou zijn. Nu laat hij zien dat hij nog altijd ontzettend sterk is. Dat is goed voor de Formule 1 en voor de fans. Ferrari zien winnen en Lewis weer zien winnen, is fantastisch."

Volgens Fittipaldi speelt ook de nieuwe generatie Formule 1-auto's een belangrijke rol in de opleving van Hamilton. De auto's zijn kleiner en hebben minder downforce, waardoor volgens de Braziliaan het pure rijtalent meer naar voren komt. "Deze auto's zijn lastiger om snel mee te rijden. Daardoor komt het talent van een coureur meer naar boven. Lewis heeft een geweldig gevoel voor de auto en is uitzonderlijk goed in het beheersen ervan. Daarnaast kent hij Ferrari inmiddels veel beter. Hij kent de engineers en weet hoe het team werkt."

'Ik hoop echt dat Lewis meedoet om het kampioenschap'

Fittipaldi hoopt dan ook dat Hamilton de stijgende lijn in de tweede helft van het seizoen kan doortrekken. De Braziliaan zou het naar eigen zeggen prachtig vinden als Ferrari en Hamilton zich mengen in de strijd met Mercedes om de wereldtitel. "Ik hoop echt dat Lewis om het kampioenschap kan strijden. Het zou geweldig zijn om hem en Ferrari nog sterker te zien worden en het gevecht met Mercedes aan te gaan. Ik hoop dat het lukt."

Ook Ferrari-teambaas Fred Vasseur kan rekenen op de steun van Fittipaldi. De voormalig wereldkampioen heeft goede herinneringen aan de Fransman uit zijn tijd als eigenaar van A1 Team Brazil. "Ik heb enorm veel respect voor Fred Vasseur. Toen ik eigenaar was van A1 Team Brazil werkte hij met ART Grand Prix voor ons team en leverde hij fantastisch werk. Hij is een geweldige kerel. Hij kent de Italianen inmiddels goed, dus ik heb er vertrouwen in dat Ferrari sterk voor de dag kan komen in de tweede seizoenshelft."

Gilles Villeneuve mijn eerste held...!

Posts: 885

Tuurlijk moet ie meedoen. Hoe meer striiders voor een kampioenschap hoe mooier ik het vind. 😊

  • 1
  • 7 aug 2026 - 23:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Emerson Fittipaldi Ferrari

Reacties (2)

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  • Gilles Villeneuve mijn eerste held...!

    Posts: 885

    Tuurlijk moet ie meedoen. Hoe meer striiders voor een kampioenschap hoe mooier ik het vind. 😊

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 23:51
    • Larry Perkins

      Posts: 66.971

      Heb het doorgegeven aan Ferrari @Giles.
      Ze schrokken eerst wel dat ik jou had gesproken maar gaan er nu toch mee aan de slag...

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 08:26

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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