Emerson Fittipaldi is onder de indruk van de wederopstanding van Lewis Hamilton bij Ferrari. De tweevoudig wereldkampioen ziet de zevenvoudig kampioen dit seizoen steeds sterker worden en hoopt dat Hamilton in de tweede seizoenshelft daadwerkelijk kan meestrijden om de wereldtitel.

Hamilton kende vorig jaar een moeizaam eerste seizoen bij Ferrari, maar heeft inmiddels duidelijk afgerekend met de twijfels. Na de eerste seizoenshelft staat de Brit tweede in het kampioenschap en maakt hij volgens Fittipaldi opnieuw indruk. De Braziliaan vindt het bovendien mooi om Ferrari en Hamilton weer vooraan te zien.

Fittipaldi ziet Hamilton twijfelaars de mond snoeren

"Ik word er echt blij van om Lewis en Ferrari zo snel te zien", vertelt Fittipaldi aan F1.com. "Vorig jaar kreeg Hamilton veel kritiek. Mensen zeiden dat hij Leclerc niet kon verslaan en dat hij te oud zou zijn. Nu laat hij zien dat hij nog altijd ontzettend sterk is. Dat is goed voor de Formule 1 en voor de fans. Ferrari zien winnen en Lewis weer zien winnen, is fantastisch."

Volgens Fittipaldi speelt ook de nieuwe generatie Formule 1-auto's een belangrijke rol in de opleving van Hamilton. De auto's zijn kleiner en hebben minder downforce, waardoor volgens de Braziliaan het pure rijtalent meer naar voren komt. "Deze auto's zijn lastiger om snel mee te rijden. Daardoor komt het talent van een coureur meer naar boven. Lewis heeft een geweldig gevoel voor de auto en is uitzonderlijk goed in het beheersen ervan. Daarnaast kent hij Ferrari inmiddels veel beter. Hij kent de engineers en weet hoe het team werkt."

'Ik hoop echt dat Lewis meedoet om het kampioenschap'

Fittipaldi hoopt dan ook dat Hamilton de stijgende lijn in de tweede helft van het seizoen kan doortrekken. De Braziliaan zou het naar eigen zeggen prachtig vinden als Ferrari en Hamilton zich mengen in de strijd met Mercedes om de wereldtitel. "Ik hoop echt dat Lewis om het kampioenschap kan strijden. Het zou geweldig zijn om hem en Ferrari nog sterker te zien worden en het gevecht met Mercedes aan te gaan. Ik hoop dat het lukt."

Ook Ferrari-teambaas Fred Vasseur kan rekenen op de steun van Fittipaldi. De voormalig wereldkampioen heeft goede herinneringen aan de Fransman uit zijn tijd als eigenaar van A1 Team Brazil. "Ik heb enorm veel respect voor Fred Vasseur. Toen ik eigenaar was van A1 Team Brazil werkte hij met ART Grand Prix voor ons team en leverde hij fantastisch werk. Hij is een geweldige kerel. Hij kent de Italianen inmiddels goed, dus ik heb er vertrouwen in dat Ferrari sterk voor de dag kan komen in de tweede seizoenshelft."