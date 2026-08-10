De kans is zeer groot dat Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell in de komende maanden tegen gridstraffen aanlopen. Na een eerste seizoenshelft die werd gekenmerkt door motorproblemen, is het niet de vraag of ze een gridstraf gaan krijgen, maar wanneer.

Het team van Mercedes was oppermachtig in de eerste seizoenshelft, maar ze hadden ook grote problemen. Antonelli en Russell liepen namelijk meerdere keren tegen motorproblemen aan, en dat zorgde voor frustratie én zorgen bij Mercedes. Ze lijken de problemen niet de kop in te kunnen drukken, en ook vlak voor de zomerstop in Hongarije was het weer raak. Russell moest in de kwalificatie zijn auto naast de baan parkeren met een waterlek. Mercedes hoopt deze motor te kunnen repareren, anders hebben ze bij Russell geen marge meer.

Wat is de stand van zaken?

Als de motor van Russell niet kan worden gerepareerd, dan krijgt hij een gridstraf als hij een nieuwe krachtbron krijgt. Bij zijn teamgenoot Antonelli is het hetzelfde liedje, want de Italiaan ontvangt een gridstraf als hij een nieuwe ICE of een nieuw uitlaatsysteem krijgt. De vraag is dan ook niet of ze tegen gridstraffen gaan aanlopen, maar wanneer ze dit gaan doen.

In België kozen veel concurrenten ervoor om een tactische motorwissel door te voeren, maar bij Mercedes wilden ze daar niet aandenken. Een andere logische plek om de motor te wisselen, en dus een gridstraf te incasseren, is het circuit van Monza. Inhalen is hier relatief makkelijk, en de gevolgen zijn dan ook te overzien.

Het duivelse dilemma van Mercedes

Maar voor Mercedes is dit geen makkelijke optelsom, want Monza vormt het decor voor de thuisrace van superster Antonelli. Om de thuisfavoriet op deze manier een mogelijke kans op een zege te ontnemen of lastiger te maken, is ook niet logisch. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf dan ook aan dat ze hier goed naar moeten kijken.

Een andere mogelijkheid is Bakoe, waar inhalen normaal gesproken ook geen probleem is. Mercedes moet blijven nadenken, want een motorstraf kan ervoor zorgen dat de concurrentie bloed ruikt en het gat gaat verkleinen. Bij Mercedes willen ze vooral de problemen oplossen, want ook de klantenteams kampen met motorproblemen.