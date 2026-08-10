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Mercedes kan zware gridstraffen niet meer ontlopen

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Mercedes kan zware gridstraffen niet meer ontlopen

De kans is zeer groot dat Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell in de komende maanden tegen gridstraffen aanlopen. Na een eerste seizoenshelft die werd gekenmerkt door motorproblemen, is het niet de vraag of ze een gridstraf gaan krijgen, maar wanneer.

Het team van Mercedes was oppermachtig in de eerste seizoenshelft, maar ze hadden ook grote problemen. Antonelli en Russell liepen namelijk meerdere keren tegen motorproblemen aan, en dat zorgde voor frustratie én zorgen bij Mercedes. Ze lijken de problemen niet de kop in te kunnen drukken, en ook vlak voor de zomerstop in Hongarije was het weer raak. Russell moest in de kwalificatie zijn auto naast de baan parkeren met een waterlek. Mercedes hoopt deze motor te kunnen repareren, anders hebben ze bij Russell geen marge meer.

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Wat is de stand van zaken?

Als de motor van Russell niet kan worden gerepareerd, dan krijgt hij een gridstraf als hij een nieuwe krachtbron krijgt. Bij zijn teamgenoot Antonelli is het hetzelfde liedje, want de Italiaan ontvangt een gridstraf als hij een nieuwe ICE of een nieuw uitlaatsysteem krijgt. De vraag is dan ook niet of ze tegen gridstraffen gaan aanlopen, maar wanneer ze dit gaan doen.

In België kozen veel concurrenten ervoor om een tactische motorwissel door te voeren, maar bij Mercedes wilden ze daar niet aandenken. Een andere logische plek om de motor te wisselen, en dus een gridstraf te incasseren, is het circuit van Monza. Inhalen is hier relatief makkelijk, en de gevolgen zijn dan ook te overzien.

Het duivelse dilemma van Mercedes

Maar voor Mercedes is dit geen makkelijke optelsom, want Monza vormt het decor voor de thuisrace van superster Antonelli. Om de thuisfavoriet op deze manier een mogelijke kans op een zege te ontnemen of lastiger te maken, is ook niet logisch. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf dan ook aan dat ze hier goed naar moeten kijken.

Een andere mogelijkheid is Bakoe, waar inhalen normaal gesproken ook geen probleem is. Mercedes moet blijven nadenken, want een motorstraf kan ervoor zorgen dat de concurrentie bloed ruikt en het gat gaat verkleinen. Bij Mercedes willen ze vooral de problemen oplossen, want ook de klantenteams kampen met motorproblemen.

F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

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Pos
Team
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3
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220
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5
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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