user icon
icon

Antonelli gewaarschuwd voor McLaren: "Dat zou fantastisch zijn!"

<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli gewaarschuwd voor McLaren: "Dat zou fantastisch zijn!"

Volgens Johnny Herbert moet WK-leider Andrea Kimi Antonelli zich zorgen maken over het team van McLaren. De Britse renstal won vlak voor de zomerstop met Lando Norris de Hongaarse Grand Prix, en Herbert denkt dat ze tot nog veel meer in staat zijn in de tweede helft van het seizoen.

Antonelli en zijn team Mercedes begonnen op een ijzersterke wijze aan het huidige seizoen. Ze schoten uit de startblokken en Antonelli wist zes Grands Prix te winnen. In eerste instantie vocht hij vooral met zijn teamgenoot George Russell, die twee races wist te winnen, maar daarna wisten de concurrenten van Ferrari het gat te dichten. In het laatste weekend voor de zomerstop sloeg McLaren terug, en won regerend wereldkampioen Norris.

Meer over McLaren 'Russell gaat naar McLaren als Verstappen Mercedes-transfer maakt'

'Russell gaat naar McLaren als Verstappen Mercedes-transfer maakt'

30 jul
 Probleem voor Verstappen: "McLaren wil dat geld niet meer betalen"

Probleem voor Verstappen: "McLaren wil dat geld niet meer betalen"

6 aug

Moet Mercedes zich zorgen maken?

Alhoewel de verschillen in het wereldkampioenschap nog steeds groot zijn, denkt oud-coureur Johnny Herbert dat er nog veel kan gebeuren. In gesprek met een gokplatform, legt Herbert uit wat hij verwacht: "Als ik in de schoenen van Antonelli en Mercedes zou staan, zou ik me op dit moment het meeste zorgen maken over McLaren. Vlak voor de zomerstop hebben ze op het eerste gezicht de grootste vooruitgang geboekt. Ze staan er momenteel gewoon heel erg goed voor."

'Dat zou echt fantastisch zijn'

Antonelli lijkt vooralsnog de touwtjes in handen te hebben, maar Herbert hoopt dat regerend wereldkampioen Norris het ook spannend kan maken: "Het zou echt fantastisch zijn om McLaren met Lando Norris weer mee te zien strijden om het wereldkampioenschap."

Ook voor Mercedes en Antonelli zou het goed zijn als de strijd spannender wordt, zo legt Herbert uit: "Dan zouden we bovendien kunnen zien hoe Antonelli en Mercedes met de druk kunnen omgaan. Er zou dit seizoen nog een dramatische wending kunnen plaatsvinden."

Hoe groot is de achterstand van Norris?

Als Norris zich nog wil mengen in de strijd om de wereldtitel, dan moet hij blijven winnen. De regerend wereldkampioen staat slechts op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 128 punten, terwijl Antonelli de WK-leider is met 219 punten.

Politik

Posts: 10.044

Larry Voorspelbaremafketel

  • 2
  • 10 aug 2026 - 11:31
F1 Nieuws Johnny Herbert Andrea Kimi Antonelli Mercedes McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 66.999

    Johnny Gokmafketel

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 09:36
    • Politik

      Posts: 10.044

      Larry Voorspelbaremafketel

      • + 2
      • 10 aug 2026 - 11:31
  • Politik

    Posts: 10.044

    De stap die Mclaren in Hongarije maakte, was indrukwekkend. Als klantenteam het fabrieksteam ogenschijnlijk met gemak verslagen.
    En dan te bedenken, dat Mercedes nog steeds een aardig voordeel heeft v.w.b. optimalisering van de PU.
    Volgens interne ramingen ligt daar nog een verbetering van circa 30 % voor Mclaren.

    Dat is ook de reden dat Mclaren de afgelopen maanden heel druk is geweest met het samenstellen van een performance team, speciaal gericht op de complete powerunit.
    Dit team focust zich volledig op het optimaliseren van de PU, zodat ze op dar gebied op het niveau van Mercedes kunnen komen.
    Samen met de marcarena vleugel, die Mclaren inmiddels ook ontwikkeld en getest heeft, moet dat ervoor gaan zorgen dat Mclaren ook op circuits als Monza en Baku vooraan mee gaat strijden.

    • + 2
    • 10 aug 2026 - 11:37

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Johnny Herbert -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 25 jun 1964 (62)
  • Geb. plaats Brentwood, Essex, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,67 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar