Volgens Johnny Herbert moet WK-leider Andrea Kimi Antonelli zich zorgen maken over het team van McLaren. De Britse renstal won vlak voor de zomerstop met Lando Norris de Hongaarse Grand Prix, en Herbert denkt dat ze tot nog veel meer in staat zijn in de tweede helft van het seizoen.

Antonelli en zijn team Mercedes begonnen op een ijzersterke wijze aan het huidige seizoen. Ze schoten uit de startblokken en Antonelli wist zes Grands Prix te winnen. In eerste instantie vocht hij vooral met zijn teamgenoot George Russell, die twee races wist te winnen, maar daarna wisten de concurrenten van Ferrari het gat te dichten. In het laatste weekend voor de zomerstop sloeg McLaren terug, en won regerend wereldkampioen Norris.

Moet Mercedes zich zorgen maken?

Alhoewel de verschillen in het wereldkampioenschap nog steeds groot zijn, denkt oud-coureur Johnny Herbert dat er nog veel kan gebeuren. In gesprek met een gokplatform, legt Herbert uit wat hij verwacht: "Als ik in de schoenen van Antonelli en Mercedes zou staan, zou ik me op dit moment het meeste zorgen maken over McLaren. Vlak voor de zomerstop hebben ze op het eerste gezicht de grootste vooruitgang geboekt. Ze staan er momenteel gewoon heel erg goed voor."

'Dat zou echt fantastisch zijn'

Antonelli lijkt vooralsnog de touwtjes in handen te hebben, maar Herbert hoopt dat regerend wereldkampioen Norris het ook spannend kan maken: "Het zou echt fantastisch zijn om McLaren met Lando Norris weer mee te zien strijden om het wereldkampioenschap."

Ook voor Mercedes en Antonelli zou het goed zijn als de strijd spannender wordt, zo legt Herbert uit: "Dan zouden we bovendien kunnen zien hoe Antonelli en Mercedes met de druk kunnen omgaan. Er zou dit seizoen nog een dramatische wending kunnen plaatsvinden."

Hoe groot is de achterstand van Norris?

Als Norris zich nog wil mengen in de strijd om de wereldtitel, dan moet hij blijven winnen. De regerend wereldkampioen staat slechts op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 128 punten, terwijl Antonelli de WK-leider is met 219 punten.