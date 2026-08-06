Andrea Kimi Antonelli heeft begrip voor het feit dat Italiaanse fans het lastig vinden om voor hem te juichen. Antonelli rijdt immers voor het team van Mercedes, wat één van de concurrenten is van het in Italië geliefde Ferrari. Antonelli heeft veel respect voor Ferrari, en kan niet wachten om in Monza te gaan racen.

Antonelli is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Mercedes-coureur is bezig met zijn tweede jaar in de koningsklasse, en lijkt te hebben geleerd van zijn fouten uit zijn debuutseizoen. Hij was in de eerste seizoenshelft nauwelijks op foutjes te betrappen, en wist zes Grands Prix op zijn naam te schrijven. In zijn thuisland Italië begint er een soort Antonelli-hype te ontstaan, al hebben een aantal fans er moeite mee dat hij niet in het scharlakenrood van Ferrari rijdt.

Hoe kijkt Antonelli naar de situatie met Ferrari?

Antonelli kan dat wel begrijpen, maar hij voelt geen vijandigheid. Als Italiaan heeft hij enorm veel bewondering en respect voor Ferrari, en hij legt dat graag uit in een interview met FormulaPassion: "Ferrari is echt gigantisch. Het is een merk dat deel uitmaakt van de geschiedenis van de Formule 1. Dat begrijp ik heel erg goed, en ik ben blij met de steun die ik in Italië krijg. Die groeit de hele tijd, en dat is prachtig om te zien en om mee te maken."

'Ik kan haast niet wachten!'

Antonelli zal over een paar weken zijn kunsten gaan vertonen voor de ogen van zijn landgenoten op het circuit van Monza, en men droomt nu al van een Italiaans feestje. Antonelli kan zelf ook niet wachten om zijn thuisrace te gaan afwerken: "Ik kan echt niet wachten om in Monza te racen, want ik denk dat dat een heel erg bijzonder weekend gaat worden. Ik denk dat de sfeer daar echt fantastisch zal worden, want dat is een raceweekend vol met passie."