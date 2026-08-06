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Antonelli reageert op Ferrari-verhalen: "Ze zijn gigantisch"

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Antonelli reageert op Ferrari-verhalen: "Ze zijn gigantisch"

Andrea Kimi Antonelli heeft begrip voor het feit dat Italiaanse fans het lastig vinden om voor hem te juichen. Antonelli rijdt immers voor het team van Mercedes, wat één van de concurrenten is van het in Italië geliefde Ferrari. Antonelli heeft veel respect voor Ferrari, en kan niet wachten om in Monza te gaan racen.

Antonelli is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Mercedes-coureur is bezig met zijn tweede jaar in de koningsklasse, en lijkt te hebben geleerd van zijn fouten uit zijn debuutseizoen. Hij was in de eerste seizoenshelft nauwelijks op foutjes te betrappen, en wist zes Grands Prix op zijn naam te schrijven. In zijn thuisland Italië begint er een soort Antonelli-hype te ontstaan, al hebben een aantal fans er moeite mee dat hij niet in het scharlakenrood van Ferrari rijdt.

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Hoe kijkt Antonelli naar de situatie met Ferrari?

Antonelli kan dat wel begrijpen, maar hij voelt geen vijandigheid. Als Italiaan heeft hij enorm veel bewondering en respect voor Ferrari, en hij legt dat graag uit in een interview met FormulaPassion: "Ferrari is echt gigantisch. Het is een merk dat deel uitmaakt van de geschiedenis van de Formule 1. Dat begrijp ik heel erg goed, en ik ben blij met de steun die ik in Italië krijg. Die groeit de hele tijd, en dat is prachtig om te zien en om mee te maken."

'Ik kan haast niet wachten!'

Antonelli zal over een paar weken zijn kunsten gaan vertonen voor de ogen van zijn landgenoten op het circuit van Monza, en men droomt nu al van een Italiaans feestje. Antonelli kan zelf ook niet wachten om zijn thuisrace te gaan afwerken: "Ik kan echt niet wachten om in Monza te racen, want ik denk dat dat een heel erg bijzonder weekend gaat worden. Ik denk dat de sfeer daar echt fantastisch zal worden, want dat is een raceweekend vol met passie."

Need5Speed

Posts: 4.239

Ik kan die tifosi wel begrijpen. Wat is er mooier dan een coureur van je eigen land in een auto van je eigen land?

Ik weet nog goed hoe het was toen een Nederlander in een Spyker reed. Tenenkrommend mooi!

  • 2
  • 6 aug 2026 - 15:42
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes

Reacties (3)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.237

    Ik kan die tifosi wel begrijpen. Wat is er mooier dan een coureur van je eigen land in een auto van je eigen land?

    Ik weet nog goed hoe het was toen een Nederlander in een Spyker reed. Tenenkrommend mooi!

    • + 2
    • 6 aug 2026 - 15:42
  • racepace1

    Posts: 926

    Het is bijna onvermijdelijk dat Antonelli in een Ferrari F1 gaat racen.
    Its inevitable.....Vinger KNIP!

    • + 1
    • 6 aug 2026 - 16:29
  • Antonelli reageert op Ferrari-verhalen: "Ze zijn gigantisch."


    • De jonge Kimi Antonelli haakt brutaal in op de discussie bij Ferrari over de borstomvang van de dames van de blote tietenparade!

    • + 0
    • 6 aug 2026 - 18:22

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 354
  • Podiums 11
  • Grand Prix 34
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Ferrari
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