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Russell door de mangel gehaald: "Verstappen nadoen kan hij niet"

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Russell door de mangel gehaald: "Verstappen nadoen kan hij niet"

George Russell kende een veelbelovende start van het seizoen, maar zag zijn titelkansen daarna razendsnel slinken door een aaneenschakeling van tegenslagen. Toch weigert David Coulthard de Mercedes-coureur af te schrijven. Volgens de voormalig Formule 1-coureur beschikt Russell over voldoende kwaliteiten om terug te vechten, al beseft hij dat de Brit vooral mentaal een enorme uitdaging wacht.

Russell begon het seizoen vol vertrouwen na een sterk weekend in Melbourne, maar sindsdien kreeg hij volgens Coulthard nauwelijks de kans om zijn snelheid echt te laten zien. De Schot wijst erop dat pech, technische problemen en tegenvallende resultaten de Mercedes-coureur keer op keer hebben teruggeworpen.

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'Russell heeft meer pech dan races gehad'

In de podcast Up To Speed blikt Coulthard terug op Russells seizoensstart. "Na Melbourne was hij nog enorm positief over de auto en de nieuwe reglementen, maar dat optimisme verdween heel snel. Sindsdien is het seizoen voor hem volledig ontspoord. Hij heeft bijna meer pech gehad dan dat hij races heeft kunnen rijden. Dat is zuur, want hij is zonder twijfel een coureur van topniveau."

Volgens Coulthard is het juist in zulke periodes belangrijk om vertrouwen te houden. Daarbij haalt hij Lewis Hamilton aan als voorbeeld. "Vorig jaar zei Hamilton na de race in Hongarije zelfs dat Mercedes misschien beter een andere coureur kon inzetten. Dat kwam uit pure frustratie. Als iemand anders zoiets over hem had gezegd, was de kritiek enorm geweest. Maar hij vocht zich terug en bewees daarna opnieuw zijn klasse. Dat laat zien dat moeilijke fases niet het einde hoeven te betekenen."

'Russell moet karakter tonen'

Coulthard denkt dat Russells ervaring momenteel zowel een voordeel als een nadeel is. Waar teamgenoot Andrea Kimi Antonelli volgens hem nog onbevangen rijdt, is Russell zich juist veel bewuster van alles wat er mis kan gaan.

"Je ziet het een beetje als een tennisser die een simpele smash mist omdat hij te veel nadenkt. George zit nu in zo'n fase. Antonelli rijdt nog vooral op instinct, terwijl Russell alle klappen van dit seizoen met zich meedraagt. Ervaring helpt vaak, maar kan er ook voor zorgen dat je te veel gaat analyseren."

Toch weigert Coulthard de Mercedes-coureur af te schrijven. Hij wijst op Max Verstappen, die vorig seizoen eveneens een grote achterstand wist goed te maken en pas in de slotrace naast de wereldtitel greep. "Zo'n comeback is dus niet onmogelijk, al is de opdracht gigantisch. Eerlijk gezegd zou zelfs Sylvester Stallone geen Rocky-film schrijven waarin iemand na zoveel tegenslagen alsnog terugkomt. Voor George draait de rest van dit seizoen daarom niet alleen om resultaten, maar vooral om het tonen van karakter."

 

Larry Perkins

Posts: 66.862

[i] Coulthard: "Voor George draait de rest van dit seizoen daarom niet alleen om resultaten, maar vooral om het tonen van karakter." [/i]

Russell zal aan zijn karakter moeten werken en er één belangrijke aan toevoegen: Zelfreflectie!
Zeker, hij heeft pech gehad maar het ook zelf laten liggen... [Lees verder]

  • 8
  • 3 aug 2026 - 14:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell David Coulthard Mercedes

Reacties (10)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.858

    Coulthard: "Voor George draait de rest van dit seizoen daarom niet alleen om resultaten, maar vooral om het tonen van karakter."

    Russell zal aan zijn karakter moeten werken en er één belangrijke aan toevoegen: Zelfreflectie!
    Zeker, hij heeft pech gehad maar het ook zelf laten liggen en wat volgde waren smoesjes, bijvoorbeeld: "Die baan past niet bij mijn rijstijl." Daarmee geef je al een brevet van onvermogen af.
    Dat alleen al laat zien dat Russell bij lange na niet het niveau van de genoemde Hamilton (in zijn prime) of Verstappen aantikt, en nooit aan zal tikken.

    Vorig seizoen werd Russell gehypet omdat zijn consistentie zo goed zou zijn, maar m.i. leek dat vooral zo omdat hij toen minder druk ondervond van rookie Antonelli, die nog wel eens een rookie-fout(je) maakte.
    Mede doordat Kimi een steile leercurve heeft ondergaan bezwijkt George nu onder de druk.

    Door de druk, gebrek aan zelfreflectie en kwaliteiten zal Russell geen wereldkampioen worden, zeker niet zolang er geen 'WK zelfmedelijden, smoesjes verzinnen en matennaaien' bestaat...

    • + 8
    • 3 aug 2026 - 14:56
  • Ernie5335

    Posts: 5.947

    Geef mij maar een Jack Russell 🐕

    • + 1
    • 3 aug 2026 - 14:57
    • Remco_F1

      Posts: 3.332

      Ik krijg van beide hoofdpijn, Jack Daniels is de oplossing.

      • + 2
      • 3 aug 2026 - 15:14
    • schwantz34

      Posts: 42.561

      Denk dat Sjors meer behoefte heeft aan een speur, en blindengeleidehond die hem helpen om zijn zelfreflectie én karakter eindelijk eens op te sporen, want de problemen van Sjors liggen altijd overal en nergens maar nooit bij hem zelf...

      • + 8
      • 3 aug 2026 - 15:19
    • snailer

      Posts: 34.102

      Jack Daniel's 1897 Sour Mash dan toch, Remco? Hoewel ik die zo snel als mogelijk weer zou verkopen. En dan natuurlijk vrachtladingen tripels bestellen voor dat geld.

      Maximus Decimus Meridius .... Russell Crowe.


      Andere Russell's hoef ik niet.

      • + 2
      • 3 aug 2026 - 15:55
  • Larry Perkins

    Posts: 66.858

    De genoemde podcast…

    Have the new rules RUINED F1 this season? - MID-SEASON REPORT | Up To Speed
    Vanaf minuut 22,24 over ‘huilie-huilie’ Russell (met David Coulthard en Jolie Sharpe, 37,03 minuten).

    https://youtu.be/0rcjCa3LpNE

    (herhaalde plaatsing)

    • + 2
    • 3 aug 2026 - 15:05
  • McrF1

    Posts: 171

    Ja, George heeft pech gehad, maar Kimi toch ook? Ik snap niet dat dit zo'n issue is.

    George heeft in Monaco en Hongarije écht pech gehad, + 2x DNF. Feitelijk hetzelfde als Kimi in Barcelona en Silverstone heeft gehad. Op Spa komt ie zelf in het gedrang omdat ie de auto niet op de eerste rij zet. Kimi is dit seizoen gewoon veel sneller, wat bedenkelijk is gezien het pas zijn tweede seizoen is.

    Dat en het feit dat ze teamgenoten zijn, lijkt me een comeback á la Max 2025 een hele lastige opgave. Desondanks hoop ik het wel, want een beslissing in de laatste race is natuurlijk altijd het mooist!

    • + 2
    • 3 aug 2026 - 15:21
    • Larry Perkins

      Posts: 66.858

      Heb dan liever dat Lewis in de laatste race nog met Kimi om de titel strijdt...

      • + 2
      • 3 aug 2026 - 15:49
  • powered by bye

    Posts: 536

    Als Hamiton dat vorig jaar gezegd heeft dan was ie flink in de war

    • + 1
    • 3 aug 2026 - 15:38
  • Need5Speed

    Posts: 4.211

    Han Peekel is er niet meer, anders had hij nog kans gemaakt.

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 20:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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