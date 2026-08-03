George Russell kende een veelbelovende start van het seizoen, maar zag zijn titelkansen daarna razendsnel slinken door een aaneenschakeling van tegenslagen. Toch weigert David Coulthard de Mercedes-coureur af te schrijven. Volgens de voormalig Formule 1-coureur beschikt Russell over voldoende kwaliteiten om terug te vechten, al beseft hij dat de Brit vooral mentaal een enorme uitdaging wacht.

Russell begon het seizoen vol vertrouwen na een sterk weekend in Melbourne, maar sindsdien kreeg hij volgens Coulthard nauwelijks de kans om zijn snelheid echt te laten zien. De Schot wijst erop dat pech, technische problemen en tegenvallende resultaten de Mercedes-coureur keer op keer hebben teruggeworpen.

'Russell heeft meer pech dan races gehad'

In de podcast Up To Speed blikt Coulthard terug op Russells seizoensstart. "Na Melbourne was hij nog enorm positief over de auto en de nieuwe reglementen, maar dat optimisme verdween heel snel. Sindsdien is het seizoen voor hem volledig ontspoord. Hij heeft bijna meer pech gehad dan dat hij races heeft kunnen rijden. Dat is zuur, want hij is zonder twijfel een coureur van topniveau."

Volgens Coulthard is het juist in zulke periodes belangrijk om vertrouwen te houden. Daarbij haalt hij Lewis Hamilton aan als voorbeeld. "Vorig jaar zei Hamilton na de race in Hongarije zelfs dat Mercedes misschien beter een andere coureur kon inzetten. Dat kwam uit pure frustratie. Als iemand anders zoiets over hem had gezegd, was de kritiek enorm geweest. Maar hij vocht zich terug en bewees daarna opnieuw zijn klasse. Dat laat zien dat moeilijke fases niet het einde hoeven te betekenen."

'Russell moet karakter tonen'

Coulthard denkt dat Russells ervaring momenteel zowel een voordeel als een nadeel is. Waar teamgenoot Andrea Kimi Antonelli volgens hem nog onbevangen rijdt, is Russell zich juist veel bewuster van alles wat er mis kan gaan.

"Je ziet het een beetje als een tennisser die een simpele smash mist omdat hij te veel nadenkt. George zit nu in zo'n fase. Antonelli rijdt nog vooral op instinct, terwijl Russell alle klappen van dit seizoen met zich meedraagt. Ervaring helpt vaak, maar kan er ook voor zorgen dat je te veel gaat analyseren."

Toch weigert Coulthard de Mercedes-coureur af te schrijven. Hij wijst op Max Verstappen, die vorig seizoen eveneens een grote achterstand wist goed te maken en pas in de slotrace naast de wereldtitel greep. "Zo'n comeback is dus niet onmogelijk, al is de opdracht gigantisch. Eerlijk gezegd zou zelfs Sylvester Stallone geen Rocky-film schrijven waarin iemand na zoveel tegenslagen alsnog terugkomt. Voor George draait de rest van dit seizoen daarom niet alleen om resultaten, maar vooral om het tonen van karakter."