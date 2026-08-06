Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft hard uitgehaald naar George Russell. Steiner had meer verwacht van de Mercedes-coureur, die regelmatig wordt verslagen door zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Steiner stelt dat het lijkt alsof Russell in een Cadillac zit, maar dat het wel beter gaat dan het lijkt.

Het team van Mercedes heeft een sterke start van het seizoen achter de rug. In de eerste seizoenshelft wist Antonelli zes Grands Prix op zijn naam te schrijven, terwijl Russell er 'slechts' twee wist te winnen. Russell liep echter wel tegen meer pech aan, en hij ontving ook de nodige kritiek. Veel kenners hadden Russell voorafgaand aan het seizoen immers als de grote titelfavoriet aangewezen, en bij het ingaan van de zomerstop staat hij slechts op de derde plaats in het wereldkampioenschap.

'Alsof hij in een Cadillac rijdt'

Ook Steiner had veel meer van Russell verwacht, en is nogal kritisch. De Italiaanse oud-teambaas van Haas maakt een opvallende vergelijking in een nieuwe aflevering van de Red Flags Podcast: "Als je puur naar de cijfers kijkt, dan ziet het er niet zo slecht uit, maar het voelt veel slechter aan. Het lijkt wel alsof George nergens is. Het is bijna alsof George met Sergio Pérez in een Cadillac rijdt!"

Het is een opvallende vergelijking van Steiner, die naar de worstelende nieuwkomer Cadillac wijst. Het sluit wel aan bij de bredere kritiek op Russell, die te vaak naar zijn pech lijkt te wijzen in plaats van naar zichzelf.

Scoort Russell een voldoende?

Steiner wil hem echter niet volledig afmaken, en probeert hem het voordeel van de twijfel te geven als hij een rating aan Russells eerste seizoenshelft moet hangen: "Ik denk dat George een B-score moet krijgen. Hij zou het beter moeten doen dan dit. Ik bedoel, het ziet er slechter uit dan het daadwerkelijk is, maar mijn verwachtingen lagen echt veel hoger dan dat het nu is. Dus ik denk zeker niet dat het al een A-score moet zijn."