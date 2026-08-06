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Flinke kritiek voor Russell: "Alsof hij in een Cadillac rijdt!"

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Flinke kritiek voor Russell: "Alsof hij in een Cadillac rijdt!"

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft hard uitgehaald naar George Russell. Steiner had meer verwacht van de Mercedes-coureur, die regelmatig wordt verslagen door zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Steiner stelt dat het lijkt alsof Russell in een Cadillac zit, maar dat het wel beter gaat dan het lijkt.

Het team van Mercedes heeft een sterke start van het seizoen achter de rug. In de eerste seizoenshelft wist Antonelli zes Grands Prix op zijn naam te schrijven, terwijl Russell er 'slechts' twee wist te winnen. Russell liep echter wel tegen meer pech aan, en hij ontving ook de nodige kritiek. Veel kenners hadden Russell voorafgaand aan het seizoen immers als de grote titelfavoriet aangewezen, en bij het ingaan van de zomerstop staat hij slechts op de derde plaats in het wereldkampioenschap.

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'Alsof hij in een Cadillac rijdt'

Ook Steiner had veel meer van Russell verwacht, en is nogal kritisch. De Italiaanse oud-teambaas van Haas maakt een opvallende vergelijking in een nieuwe aflevering van de Red Flags Podcast: "Als je puur naar de cijfers kijkt, dan ziet het er niet zo slecht uit, maar het voelt veel slechter aan. Het lijkt wel alsof George nergens is. Het is bijna alsof George met Sergio Pérez in een Cadillac rijdt!"

Het is een opvallende vergelijking van Steiner, die naar de worstelende nieuwkomer Cadillac wijst. Het sluit wel aan bij de bredere kritiek op Russell, die te vaak naar zijn pech lijkt te wijzen in plaats van naar zichzelf.

Scoort Russell een voldoende?

Steiner wil hem echter niet volledig afmaken, en probeert hem het voordeel van de twijfel te geven als hij een rating aan Russells eerste seizoenshelft moet hangen: "Ik denk dat George een B-score moet krijgen. Hij zou het beter moeten doen dan dit. Ik bedoel, het ziet er slechter uit dan het daadwerkelijk is, maar mijn verwachtingen lagen echt veel hoger dan dat het nu is. Dus ik denk zeker niet dat het al een A-score moet zijn."

Larry Perkins

Posts: 66.934

Snap niet wat voor lol mensen er in hebben om George zo ongenuanceerd af te kraken, dat lijkt echt nergens op...

  • 2
  • 6 aug 2026 - 15:27
F1 Nieuws George Russell Guenther Steiner Mercedes Cadillac

Reacties (6)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.240

    Maar hij kijkt er zo vriendelijk bij... En dan die babyblauwe pet... Wat een knapperd!

    OK een beetje een afknapperd. Maar toch.

    • + 0
    • 6 aug 2026 - 13:45
  • Larry Perkins

    Posts: 66.932

    Snap niet wat voor lol mensen er in hebben om George zo ongenuanceerd af te kraken, dat lijkt echt nergens op...

    • + 2
    • 6 aug 2026 - 15:27
    • Need5Speed

      Posts: 4.240

      Steiner en genuanceerd staan niet in hetzelfde woordenboek.

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 19:01
    • Larry Perkins

      Posts: 66.932

      Daarom is het maar goed dat wij op dit forum vaak voor George opkomen...

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 19:12
    • Need5Speed

      Posts: 4.240

      Niks ten nadele van George, maar die foto zou ik toch niet graag als poster boven mijn bed hebben hangen.

      • + 0
      • 6 aug 2026 - 20:19
    • Larry Perkins

      Posts: 66.932

      Alleen onder mijn bed om de spoken te verjagen...

      • + 1
      • 6 aug 2026 - 21:56

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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