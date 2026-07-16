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Norris ontvangt zware gridstraf voor Belgische Grand Prix

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Norris ontvangt zware gridstraf voor Belgische Grand Prix

Het team van McLaren heeft ervoor gekozen om dit weekend een aantal motoronderdelen te wisselen bij de auto van Lando Norris. Dit heeft echter wel gevolgen voor de regerend wereldkampioen, want hierdoor loopt hij zondag tegen een gridstraf van tien plaatsen aan.

Norris is bezig met een ongelukkig seizoen in de Formule 1. De Brit heeft nog geen race weten te winnen, en liep al meerdere keren tegen problemen aan. Zo kon hij niet starten in de Grand Prix van China door problemen met zijn krachtbron en zorgden soortgelijke problemen ervoor dat hij plotseling stilviel in een vrije training in Monaco. Norris zat hierdoor al snel tegen de limieten van het aantal motoronderdelen dat hij mag gebruiken aan.

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Wat is er aan de hand?

McLaren heeft ervoor gekozen om voor dit weekend de nieuwste versie van de Mercedes-motoren in de auto's te plaatsen, en dat heeft gevolgen voor Norris. De Britse regerend wereldkampioen krijgt dit weekend in Spa de beschikking over nieuwe power electronics, en dat levert hem een gridstraf van tien plaatsen op. Hij gebruikt nu een vierde exemplaar van deze onderdelen, en dat is tegen de regels.

De Britse renstal heeft ervoor gekozen om dit onderdeel dit weekend in Spa te vervangen, omdat hier veel inhaalmogelijkheden zijn. In het verleden kwam het regelmatig voor dat teams een tactische motorwissel doorvoerden in België, omdat ze hier de schade konden beperken. Het is nog niet duidelijk of er naast Norris nog meer coureurs tegen een gridstraf door een motorwissel zullen aanlopen.

Extra grote uitdaging

Voor Norris is het hoe dan ook een tegenslag, want de race wordt voor hem een grotere uitdaging dan het normaal is. De Brit weet dat zijn team normaal gesproken niet om de zege zal vechten, omdat ze het tempo van koplopers Mercedes en Ferrari nog niet kunnen bijhouden. McLaren vecht nu vooral met Red Bull, en ze moeten hopen op problemen bij anderen om dit weekend in aanmerking te komen voor een absoluut topresultaat.

Bertrand Gachot

Posts: 1.205

Kerwin Duinmeijer R.I.P! De aanleiding van dit nummer (prachtig nummer) was echt een enorm vreselijke gebeurtenis, laten we daar ook eens bij stil staan.

  • 2
  • 16 jul 2026 - 14:59
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP België 2026

Reacties (7)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.205

    Naar het schijnt wordt het toch Comedy capers, dus ik benieuwd of Lando met zijn nieuwe PE onderdelen een beetje vlotjes naar voren yo-yo’t Go Lando!

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 13:36
  • snailer

    Posts: 33.875

    Vreselijk nummer. Niet dat ik anti fan ben van Frank. Vind zijn muziek gewoon afschuwelijk. Kan ik niets aan doen en ligt absoluut aan mij.
    Maar deze tekst is een metafoor voor veel situaties. Zo ook deze rond Norris:
    Norris is goed genoeg gebleken om kampioem te worden.. Ook al was het in de absoluut beste auto.

    En ik weiger de song zelf te plaatsen..... en stop bij de lyrics...

    Hij liep daar in de stad, 's avonds laat
    Plotseling aan de overkant, zag hij ze staan
    Iemand riep je hoort niet bij ons, mes-steek-pijn
    Denk goed na aan welke kant je staat

    Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit
    Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit
    Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart Donker, was de straat, op weg naar het plein
    Een taxi, het is te laat, het is voorbij
    Wie wil er bloed op de achterbank van de werkelijkheid
    Denk goed na aan welke kant je staat

    Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit
    Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit
    Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart

    Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit
    Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit
    Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart
    Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart

    #### Frank Boeijen - Zwart Wit ####

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 14:50
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.205

      Kerwin Duinmeijer R.I.P! De aanleiding van dit nummer (prachtig nummer) was echt een enorm vreselijke gebeurtenis, laten we daar ook eens bij stil staan.

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 14:59
    • Pietje Bell

      Posts: 35.791

      Inderdaad een heel mooi nummer van Frank Boeijen, één van de vele mooie nummers die hij geschreven heeft. Dit nummer is één van de meest indrukwekkende en maatschappelijk belangrijkste nummers uit de Nederlandse popgeschiedenis.

      Vraag me af wat dat met de 10 plaatsen gridstraf van Norris te maken heeft.

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 17:24
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.205

      @Pietje ook een tekst die na zoveel jaren nog steeds heel erg hard binnenkomt. Prachtig nummer, perfect door Frank gezongen!

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 21:51
    • snailer

      Posts: 33.875

      Zoals duidelijk moge zijn is de tekst ijzersterk. Heeft verder niets met de persoon Frank Boeijen te maken. Ik vind gewoon zijn muziek vreselijk.

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 22:31
    • snailer

      Posts: 33.875

      "Vraag me af wat dat met de 10 plaatsen gridstraf van Norris te maken heeft."


      Het had hieronder moeten staan:

      Schumacher vreest voor Norris: "Niet het niveau van Verstappen"

      Maar vreemd genoeg kwam ik bij de verkeerde uit.

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 22:34

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
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Haas F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.509
  • Podiums 46
  • Grand Prix 160
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
McLaren
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