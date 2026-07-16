Het team van McLaren heeft ervoor gekozen om dit weekend een aantal motoronderdelen te wisselen bij de auto van Lando Norris. Dit heeft echter wel gevolgen voor de regerend wereldkampioen, want hierdoor loopt hij zondag tegen een gridstraf van tien plaatsen aan.

Norris is bezig met een ongelukkig seizoen in de Formule 1. De Brit heeft nog geen race weten te winnen, en liep al meerdere keren tegen problemen aan. Zo kon hij niet starten in de Grand Prix van China door problemen met zijn krachtbron en zorgden soortgelijke problemen ervoor dat hij plotseling stilviel in een vrije training in Monaco. Norris zat hierdoor al snel tegen de limieten van het aantal motoronderdelen dat hij mag gebruiken aan.

Wat is er aan de hand?

McLaren heeft ervoor gekozen om voor dit weekend de nieuwste versie van de Mercedes-motoren in de auto's te plaatsen, en dat heeft gevolgen voor Norris. De Britse regerend wereldkampioen krijgt dit weekend in Spa de beschikking over nieuwe power electronics, en dat levert hem een gridstraf van tien plaatsen op. Hij gebruikt nu een vierde exemplaar van deze onderdelen, en dat is tegen de regels.

De Britse renstal heeft ervoor gekozen om dit onderdeel dit weekend in Spa te vervangen, omdat hier veel inhaalmogelijkheden zijn. In het verleden kwam het regelmatig voor dat teams een tactische motorwissel doorvoerden in België, omdat ze hier de schade konden beperken. Het is nog niet duidelijk of er naast Norris nog meer coureurs tegen een gridstraf door een motorwissel zullen aanlopen.

Extra grote uitdaging

Voor Norris is het hoe dan ook een tegenslag, want de race wordt voor hem een grotere uitdaging dan het normaal is. De Brit weet dat zijn team normaal gesproken niet om de zege zal vechten, omdat ze het tempo van koplopers Mercedes en Ferrari nog niet kunnen bijhouden. McLaren vecht nu vooral met Red Bull, en ze moeten hopen op problemen bij anderen om dit weekend in aanmerking te komen voor een absoluut topresultaat.