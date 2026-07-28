Domenicali bevestigt mogelijke F1-comeback Imola

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft bevestigd dat Imola in beeld is voor een comeback, mochten de races in Qatar en Abu Dhabi niet doorgaan. Beide races lijken op losse schroeven te staan door de onrust in het Midden-Oosten, en Imola kan de F1-top uit de brand helpen.

De Formule 1-kalender voor de tweede seizoenshelft kent de nodige onzekerheden. De onrust in het Midden-Oosten zorgde er eerder dit jaar al voor dat de races in Saoedi-Arabië en Bahrein werden geschrapt, en nu lijken ook de races in Qatar en Abu Dhabi op omvallen te staan. Alhoewel er nog geen officiële bevestiging is, lijkt men ernstig rekening te moeten houden met het schrappen van deze wedstrijden die het seizoen zouden afsluiten.

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Wat zegt Domenicali?

Afgelopen weekend werd bekend dat het iconische circuit van Imola in beeld zou zijn voor de seizoensfinale. In de paddock op de Hungaroring werd Formule 1-CEO Stefano Domenicali hiernaar gevraagd, en hij gaf tekst en uitleg voor de camera van Sky Sports: "Tot het laatste moment zijn de races in Qatar en Abu Dhabi gewoon bevestigd. Maar als we andere beslissingen moeten nemen, dan zijn we er klaar voor, en het volstaat om te zeggen dat we Italiaans zullen spreken."

Waarom dit een logische stap zou zijn

Imola stond vorig jaar voor het laatst op de kalender, maar verloor hun plekje tot grote teleurstelling van veel fans. Imola organiseerde jarenlang de Grand Prix van San Marino, maar keerde in de coronaperiode terug onder de vlag van de regio Emilia-Romagna. Mochten ze dit jaar terugkeren, dan zullen ze onder koude omstandigheden een race gaan organiseren. Aangezien huidig WK-leider Andrea Kimi Antonelli afkomstig is uit het nabijgelegen Bologna, is het commercieel gezien een interessante mogelijkheid.

Comeback van Maleisië

Afgelopen weekend werd bekend dat de race in Bahrein definitief niet doorgaat. Het populaire circuit van Sepang in Maleisië keert terug op de kalender, al zal deze race wel worden gehouden onder de noemer Grand Prix van Bahrein.