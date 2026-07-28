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Domenicali bevestigt mogelijke F1-comeback Imola

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Domenicali bevestigt mogelijke F1-comeback Imola

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft bevestigd dat Imola in beeld is voor een comeback, mochten de races in Qatar en Abu Dhabi niet doorgaan. Beide races lijken op losse schroeven te staan door de onrust in het Midden-Oosten, en Imola kan de F1-top uit de brand helpen.

De Formule 1-kalender voor de tweede seizoenshelft kent de nodige onzekerheden. De onrust in het Midden-Oosten zorgde er eerder dit jaar al voor dat de races in Saoedi-Arabië en Bahrein werden geschrapt, en nu lijken ook de races in Qatar en Abu Dhabi op omvallen te staan. Alhoewel er nog geen officiële bevestiging is, lijkt men ernstig rekening te moeten houden met het schrappen van deze wedstrijden die het seizoen zouden afsluiten.

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19 jul

Wat zegt Domenicali?

Afgelopen weekend werd bekend dat het iconische circuit van Imola in beeld zou zijn voor de seizoensfinale. In de paddock op de Hungaroring werd Formule 1-CEO Stefano Domenicali hiernaar gevraagd, en hij gaf tekst en uitleg voor de camera van Sky Sports: "Tot het laatste moment zijn de races in Qatar en Abu Dhabi gewoon bevestigd. Maar als we andere beslissingen moeten nemen, dan zijn we er klaar voor, en het volstaat om te zeggen dat we Italiaans zullen spreken."

Waarom dit een logische stap zou zijn

Imola stond vorig jaar voor het laatst op de kalender, maar verloor hun plekje tot grote teleurstelling van veel fans. Imola organiseerde jarenlang de Grand Prix van San Marino, maar keerde in de coronaperiode terug onder de vlag van de regio Emilia-Romagna. Mochten ze dit jaar terugkeren, dan zullen ze onder koude omstandigheden een race gaan organiseren. Aangezien huidig WK-leider Andrea Kimi Antonelli afkomstig is uit het nabijgelegen Bologna, is het commercieel gezien een interessante mogelijkheid.

Comeback van Maleisië

Afgelopen weekend werd bekend dat de race in Bahrein definitief niet doorgaat. Het populaire circuit van Sepang in Maleisië keert terug op de kalender, al zal deze race wel worden gehouden onder de noemer Grand Prix van Bahrein.

Freek-Willem

Posts: 6.809

Ik wel. Ik weet dat ik nog niks weet. Dus weet ik toch iets

  • 2
  • 28 jul 2026 - 18:38
F1 Nieuws Stefano Domenicali

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.819

    Bevestigt, vermoedelijk en mogelijk.
    Dus wat weten we nu?.....NIETS!!

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 18:15
    • Freek-Willem

      Posts: 6.809

      Ik wel. Ik weet dat ik nog niks weet. Dus weet ik toch iets

      • + 2
      • 28 jul 2026 - 18:38
  • Erwinnaar

    Posts: 5.789

    Gewoon de Europse 'tour' flink uitbreiden en minder in het midden oosten.

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 20:15
    • Larry Perkins

      Posts: 66.698

      Volgend jaar gewoon weer op Zandvoort racen en dan noemen we het de GP van Abu Dhabi.

      Uiteraard gaat de rekening dan naar de Verenigde Arabische Emiraten en sturen we die schurkenstaatbewoners meteen op Johan Vollenbroek af. Da's een win-win-win-situatie...

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 20:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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