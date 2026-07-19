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Norris wordt voortdurend lastiggevallen: "Paparazzi wachtte mij op"

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Norris wordt voortdurend lastiggevallen: "Paparazzi wachtte mij op"

Lando Norris heeft laten weten dat hij lastig zijn leven kan leiden. De regerend wereldkampioen is uitgegroeid tot een bekendheid, en kan vooral in zijn thuisland Engeland niet normaal over straat. Hij meent dat letterlijk, en legt uit dat hij wordt lastiggevallen door de paparazzi als hij zijn vrienden wil bezoeken.

Norris geldt als één van de meest populaire coureurs van het huidige Formule 1-veld. De Britse McLaren-coureur maakte vorig jaar veel indruk met het veroveren van de wereldtitel, maar dat had wel grote gevolgen. Hij heeft een grotere fanbase gekregen, en de Britse roddelpers is geïnteresseerd in zijn leven. Norris woont tegenwoordig in Monaco, maar rondom het raceweekend op Silverstone doken er allerlei foto's van Norris op die in zijn thuisland werd lastiggevallen.

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Norris zal de race vandaag vanuit het middenveld starten door een gridstraf, maar hij wil alles geven voor zijn sport. Dat heeft wel gevolgen voor zijn privéleven, zo verklaart hij bij The Independent: "Ik word wat ouder en ik wil wel weer eens uitgaan. Dan heb ik het niet per se over feesten, maar gewoon uit eten gaan en de deur uitgaan."

Norris heeft zijn manier van leven aangepast: "Vorig jaar zat ik thuis alleen maar te gamen en voelde ik me een loser, ik zat gewoon thuis. Dat is niet per se iets slechts. Ik bleef gewoon op mezelf en ik was heel gedisciplineerd."

"Maar nu ga ik, in plaats van dat ik zit te gamen tot middernacht, met vrienden uit eten tot middernacht. Dat vond ik altijd al heel erg leuk, maar nu wordt het vaker op sociale media gedeeld en zijn er meer camera's. Het gaat erom dat ik het leven buiten de Formule 1 kan ervaren, waar ik ook recht op heb."

Paparazzi voor de deur

Dat is nu echter lastig, zo heeft Norris ervaren: "De volgende stap is dat paparazzi je ergens opwachten of je achtervolgen. Ik reed laatst naar het huis van een vriend van mij in Londen en ik wist dat ik de hele rit werd gevolgd door paparazzi. Ze volgden me veertig minuten lang door heel Londen, gewoon om te zien wie ik zou ontmoeten en waar ik naartoe ging."

Het was een realitycheck voor Norris: "Het was de eerste keer dat het voelde alsof er een soort werd ingebroken in mijn leven. Dat ik mijn huis of hotel niet meer uit kan zonder dat elke beweging die ik maak wordt vastgelegd."

DenniSNL1980

Posts: 470

Iedereen heeft zijn eigen Pietje problemen

  • 8
  • 19 jul 2026 - 14:16
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP België 2026

Reacties (2)

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  • DenniSNL1980

    Posts: 470

    Iedereen heeft zijn eigen Pietje problemen

    • + 8
    • 19 jul 2026 - 14:16
  • Larry Perkins

    Posts: 66.462

    De paparazzi wachten niet op Norris maar gewoon totdat deze dame weer in beeld komt...

    instagram(.)com/p/DMzqkRZNFqQ/

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    • + 0
    • 19 jul 2026 - 21:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.527
  • Podiums 46
  • Grand Prix 161
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
McLaren
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