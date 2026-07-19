Lando Norris heeft laten weten dat hij lastig zijn leven kan leiden. De regerend wereldkampioen is uitgegroeid tot een bekendheid, en kan vooral in zijn thuisland Engeland niet normaal over straat. Hij meent dat letterlijk, en legt uit dat hij wordt lastiggevallen door de paparazzi als hij zijn vrienden wil bezoeken.

Norris geldt als één van de meest populaire coureurs van het huidige Formule 1-veld. De Britse McLaren-coureur maakte vorig jaar veel indruk met het veroveren van de wereldtitel, maar dat had wel grote gevolgen. Hij heeft een grotere fanbase gekregen, en de Britse roddelpers is geïnteresseerd in zijn leven. Norris woont tegenwoordig in Monaco, maar rondom het raceweekend op Silverstone doken er allerlei foto's van Norris op die in zijn thuisland werd lastiggevallen.

Hoe is het leven veranderd?

Norris zal de race vandaag vanuit het middenveld starten door een gridstraf, maar hij wil alles geven voor zijn sport. Dat heeft wel gevolgen voor zijn privéleven, zo verklaart hij bij The Independent: "Ik word wat ouder en ik wil wel weer eens uitgaan. Dan heb ik het niet per se over feesten, maar gewoon uit eten gaan en de deur uitgaan."

Norris heeft zijn manier van leven aangepast: "Vorig jaar zat ik thuis alleen maar te gamen en voelde ik me een loser, ik zat gewoon thuis. Dat is niet per se iets slechts. Ik bleef gewoon op mezelf en ik was heel gedisciplineerd."

"Maar nu ga ik, in plaats van dat ik zit te gamen tot middernacht, met vrienden uit eten tot middernacht. Dat vond ik altijd al heel erg leuk, maar nu wordt het vaker op sociale media gedeeld en zijn er meer camera's. Het gaat erom dat ik het leven buiten de Formule 1 kan ervaren, waar ik ook recht op heb."

Paparazzi voor de deur

Dat is nu echter lastig, zo heeft Norris ervaren: "De volgende stap is dat paparazzi je ergens opwachten of je achtervolgen. Ik reed laatst naar het huis van een vriend van mij in Londen en ik wist dat ik de hele rit werd gevolgd door paparazzi. Ze volgden me veertig minuten lang door heel Londen, gewoon om te zien wie ik zou ontmoeten en waar ik naartoe ging."

Het was een realitycheck voor Norris: "Het was de eerste keer dat het voelde alsof er een soort werd ingebroken in mijn leven. Dat ik mijn huis of hotel niet meer uit kan zonder dat elke beweging die ik maak wordt vastgelegd."