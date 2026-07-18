Lando Norris begint de Grand Prix van België met een flinke handicap. De McLaren-coureur krijgt op Spa-Francorchamps een gridstraf van tien plaatsen, nadat zijn team besloot een nieuwe power electronics-unit te monteren. Volgens de Brit is die keuze onvermijdelijk na de betrouwbaarheidsproblemen waarmee McLaren dit seizoen kampt.

McLaren besloot de vernieuwde component in te bouwen nadat eerder al meerdere exemplaren uitvielen. Ook motorleverancier Mercedes kampte de afgelopen maanden met problemen, waardoor het team de limiet van het toegestane aantal onderdelen heeft overschreden en een gridstraf niet meer kon vermijden.

'Hier is de straf minder pijnlijk'

Norris baalt van de straf, maar beseft dat de omstandigheden hem weinig keuze laten. Volgens de Brit heeft hij in de eerste helft van het seizoen simpelweg te veel technische problemen gekend, waardoor hij door zijn voorraad onderdelen heen is geraakt.

"Ik heb dit seizoen gewoon veel pech gehad. Er zijn verschillende onderdelen uitgevallen, of het nu om de motor, de power unit of de elektronica ging. Daardoor sta ik nu achter op schema, maar daar heb ik zelf nauwelijks invloed op. Ik moet die straf accepteren en ermee omgaan. Als je dan toch een gridstraf moet incasseren, kun je dat beter op Spa doen dan tijdens de komende races", aldus Norris.

McLaren rekent op nieuwe updates

Naast de nieuwe elektronica heeft McLaren in België ook een aangepaste achtervleugel meegenomen. Norris tempert echter de verwachtingen en verwacht geen wonderen van de nieuwste update.

"Elke verbetering helpt, maar deze achtervleugel levert hooguit een heel klein voordeel op. We spreken over minimale verschillen. Hopelijk zorgen de volgende upgradepakketten in Boedapest en Zandvoort ervoor dat we grotere stappen kunnen zetten. We werken keihard, maar zulke ontwikkelingen kun je nu eenmaal niet forceren. Op dit moment betalen we daar de prijs voor en moeten we het maximale halen uit het materiaal dat we hebben", besloot de McLaren-coureur.