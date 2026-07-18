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Norris kan leven met gridpenalty: "Als het dan toch ergens moet"

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Norris kan leven met gridpenalty: "Als het dan toch ergens moet"

Lando Norris begint de Grand Prix van België met een flinke handicap. De McLaren-coureur krijgt op Spa-Francorchamps een gridstraf van tien plaatsen, nadat zijn team besloot een nieuwe power electronics-unit te monteren. Volgens de Brit is die keuze onvermijdelijk na de betrouwbaarheidsproblemen waarmee McLaren dit seizoen kampt.

McLaren besloot de vernieuwde component in te bouwen nadat eerder al meerdere exemplaren uitvielen. Ook motorleverancier Mercedes kampte de afgelopen maanden met problemen, waardoor het team de limiet van het toegestane aantal onderdelen heeft overschreden en een gridstraf niet meer kon vermijden.

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'Hier is de straf minder pijnlijk'

Norris baalt van de straf, maar beseft dat de omstandigheden hem weinig keuze laten. Volgens de Brit heeft hij in de eerste helft van het seizoen simpelweg te veel technische problemen gekend, waardoor hij door zijn voorraad onderdelen heen is geraakt.

"Ik heb dit seizoen gewoon veel pech gehad. Er zijn verschillende onderdelen uitgevallen, of het nu om de motor, de power unit of de elektronica ging. Daardoor sta ik nu achter op schema, maar daar heb ik zelf nauwelijks invloed op. Ik moet die straf accepteren en ermee omgaan. Als je dan toch een gridstraf moet incasseren, kun je dat beter op Spa doen dan tijdens de komende races", aldus Norris.

McLaren rekent op nieuwe updates

Naast de nieuwe elektronica heeft McLaren in België ook een aangepaste achtervleugel meegenomen. Norris tempert echter de verwachtingen en verwacht geen wonderen van de nieuwste update.

"Elke verbetering helpt, maar deze achtervleugel levert hooguit een heel klein voordeel op. We spreken over minimale verschillen. Hopelijk zorgen de volgende upgradepakketten in Boedapest en Zandvoort ervoor dat we grotere stappen kunnen zetten. We werken keihard, maar zulke ontwikkelingen kun je nu eenmaal niet forceren. Op dit moment betalen we daar de prijs voor en moeten we het maximale halen uit het materiaal dat we hebben", besloot de McLaren-coureur.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP België 2026

Reacties (1)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.813

    Norris heeft gisteren een interview gegeven bij The Independent over paparazzi.
    Hij was in Londen gezien met Alix Earle, vreselijke golddigger, toen ze achter elkaar
    naar buiten kwamen, maar het bleek dat hij in die privé club helemaal niet bij haar
    in de buurt was geweest. Toen hij de paps zag rende hij snel naar zijn auto.
    "Norris was caught on camera sprinting out of the Mayfair venue to avoid the waiting
    paparazzi."

    Lando: “The next level is paparazzi waiting for you in places or tailing you. I drove to my
    friend’s house in London, and I knew a paparazzi was just following me the whole way.
    And following me through London for 40 minutes, just waiting to see who I was going
    to meet and where I was going.

    “And that’s the first time where I started to feel a bit more violated in my life – that I
    can’t leave my hotel or house without someone trying to see every move I am doing.

    “It doesn’t feel as though private life is private, it is just life now. That is part of being
    a Formula One driver, but there are boundaries, and I won’t accept people following me.
    That is just odd.”

    I won’t accept people following me – Lando Norris fumes at paparazzi tactics

    urlr.me/54jQYS

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 09:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
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1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.527
  • Podiums 46
  • Grand Prix 161
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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