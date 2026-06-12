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Woeste Wolff overweegt juridische stappen na FIA-besluit

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Woeste Wolff overweegt juridische stappen na FIA-besluit

Mercedes-teambaas Toto Wolff laat doorschemeren dat ze mogelijk juridische stappen gaan zetten na het terugdraaien van de straf van Pierre Gasly. De stewards draaiden vandaag de tijdstraffen die Gasly had ontvangen in Monaco terug. Mercedes-coureur George Russell kreeg voor eenzelfde vergrijp ook een straf, en Wolff heeft al met advocaten gesproken.

Afgelopen weekend werden er in Monaco opvallend veel tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane uitgedeeld. Gasly verloor door twee tijdstraffen zijn derde plaats, en zijn team Alpine ging in beroep. Hierdoor heeft hij zijn derde plaats teruggekregen, en is er een nieuwe rel geboren. Het is namelijk zo dat de FIA en de FOM toegaven dat er iets fout was met het meetsysteem. Voor iemand als Russell is dit frustrerend, want hij kreeg ook een tijdstraf en daarna ook een drive through penalty voor het incorrect uitvoeren van de straf.

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Frustratie bij Mercedes

Mercedes-teambaas Wolff is gefrustreerd, en dat liet hij weten tijdens de persconferentie van de FIA in Barcelona: "Het was een erg ongelukkige situatie, en het is duidelijk dat we hier allemaal lessen uit kunnen trekken."

Wolff legt uit waarom het zo frustrerend is: "Dit was niet iets wat zomaar opdook op zondag. Dat er tien auto's de snelheid in de pitlane hadden overschreden, was door ons als team al eerder gesignaleerd, en dat had uiteindelijk, zeker voor George, enorme gevolgen."

Wat gaat Mercedes nu doen?

Russell viel door de straffen namelijk buiten de punten: "Zonder de straf, zonder dat we hem correct hadden uitgevoerd, had zijn race er echt totaal anders uitgezien. Of hij het podium had gehaald of net niet, dat is een andere vraag, maar een andere uitkomst had impact gehad op zijn situatie in het kampioenschap, en daarom is het heel erg jammer."

Bij Mercedes overwegen ze vervolgstappen, en daar doet Wolff niet geheimzinnig over: "We beoordelen op dit moment wat de situatie van Gasly betekent voor George. We willen het resultaat van Pierre zeker niet gaan aanvechten, maar we willen wel dat de FIA bekijkt welke remedies er mogelijk zijn voor de race van George."

Praten met advocaten

Wolff wil zelfs juridische stappen niet uitsluiten: "Ik moest net weg toen ik in gesprek was met onze advocaten om te kijken wat we kunnen doen voor de drive through penalty van George. Het was het equivalent van twintig seconden racetijd. Wat zou twintig seconden racetijd hebben betekend voor zijn racetijd?"

"Denken we dat we realistisch gezien een kans hebben om het resultaat terug te draaien? Ik denk het niet, maar we moeten het zeker proberen als we zien dat er ook maar één millimeter kans is."

WickieDeViking

Posts: 1.172

Pietje praat wel vaker onzin.

  • 6
  • 12 jun 2026 - 17:25
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (13)

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  • NicoS

    Posts: 20.835

    Kansloos…..

    • + 3
    • 12 jun 2026 - 16:49
  • Snork

    Posts: 22.632

    Heeft die ene PVV’er die twee Syriers met AI een boos gezicht had afgebeeld nou ok al AI losgelaten op de woeste Wolff?

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 17:03
  • nr 76

    Posts: 7.516

    Russell kreeg de drivetrough niet voor speeding in the pitlane. Dus kansloos om in beroep te gaan.

    • + 3
    • 12 jun 2026 - 17:04
    • schwantz34

      Posts: 42.161

      Bovendien heeft de pitcrew van matennaaier Sjors flink geblunderd door de 5 seconden straf niet in te lossen waardoor hij als gevolg gewoon een zeer terechte drive through penalty kreeg, en heeft de pitcrew van Gasly helemaal niks fout gedaan!

      • + 3
      • 12 jun 2026 - 17:13
    • Roodkapje

      Posts: 144

      Heb je het artikel wel gelezen?

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 17:15
    • Reflex

      Posts: 721

      Klopt echter is hierdoor wel de consternatie ontstaan. Het team zou de straf bewust niet gaan inlossen omdat ze al vanaf het begin de straffen dubieus vonden. Door een DT te forceren ontneem je het team dezelfde weg te bewandelen als Gasly. Tenslotte is er een groot verschil in het verliezen van een baanpositie door het inlossen van een straf vroeg in de race tov op het einde 5sec naar achteren worden geplaatst wat 1 op 1 omgedaan kan worden gemaakt.

      • + 2
      • 12 jun 2026 - 17:21
  • Bertrand Gachot

    Posts: 827

    Torger fluisteraar hier: hij bedoelt dat de racevolgorde onnodig / foutief is veranderd, mogelijk is Sjors daardoor meerdere keren qua trackpositie benadeeld.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 17:14
  • Skimi

    Posts: 1.123

    Als je het eerder al had gesignaleerd, had je het eerder moeten aankaarten. Daarbij had je net als Alpine een stap hoger kunnen gaan

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 17:24
    • schwantz34

      Posts: 42.161

      Wolff kan beter over zijn eigen blunderende team gaan huilen...

      • + 3
      • 12 jun 2026 - 17:34
    • da_bartman

      Posts: 6.656

      Ingeloste straffen kun je natuurlijk nooit terugkrijgen. Het gaat er om dat er nu 1 coureur is die voor de zelfde situatie geen straf heeft ingelost.

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 18:00

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Team
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1
Mercedes
244
2
Ferrari
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3
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116
4
Red Bull Racing
69
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Datum
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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