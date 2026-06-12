Mercedes-teambaas Toto Wolff laat doorschemeren dat ze mogelijk juridische stappen gaan zetten na het terugdraaien van de straf van Pierre Gasly. De stewards draaiden vandaag de tijdstraffen die Gasly had ontvangen in Monaco terug. Mercedes-coureur George Russell kreeg voor eenzelfde vergrijp ook een straf, en Wolff heeft al met advocaten gesproken.

Afgelopen weekend werden er in Monaco opvallend veel tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane uitgedeeld. Gasly verloor door twee tijdstraffen zijn derde plaats, en zijn team Alpine ging in beroep. Hierdoor heeft hij zijn derde plaats teruggekregen, en is er een nieuwe rel geboren. Het is namelijk zo dat de FIA en de FOM toegaven dat er iets fout was met het meetsysteem. Voor iemand als Russell is dit frustrerend, want hij kreeg ook een tijdstraf en daarna ook een drive through penalty voor het incorrect uitvoeren van de straf.

Frustratie bij Mercedes

Mercedes-teambaas Wolff is gefrustreerd, en dat liet hij weten tijdens de persconferentie van de FIA in Barcelona: "Het was een erg ongelukkige situatie, en het is duidelijk dat we hier allemaal lessen uit kunnen trekken."

Wolff legt uit waarom het zo frustrerend is: "Dit was niet iets wat zomaar opdook op zondag. Dat er tien auto's de snelheid in de pitlane hadden overschreden, was door ons als team al eerder gesignaleerd, en dat had uiteindelijk, zeker voor George, enorme gevolgen."

Wat gaat Mercedes nu doen?

Russell viel door de straffen namelijk buiten de punten: "Zonder de straf, zonder dat we hem correct hadden uitgevoerd, had zijn race er echt totaal anders uitgezien. Of hij het podium had gehaald of net niet, dat is een andere vraag, maar een andere uitkomst had impact gehad op zijn situatie in het kampioenschap, en daarom is het heel erg jammer."

Bij Mercedes overwegen ze vervolgstappen, en daar doet Wolff niet geheimzinnig over: "We beoordelen op dit moment wat de situatie van Gasly betekent voor George. We willen het resultaat van Pierre zeker niet gaan aanvechten, maar we willen wel dat de FIA bekijkt welke remedies er mogelijk zijn voor de race van George."

Praten met advocaten

Wolff wil zelfs juridische stappen niet uitsluiten: "Ik moest net weg toen ik in gesprek was met onze advocaten om te kijken wat we kunnen doen voor de drive through penalty van George. Het was het equivalent van twintig seconden racetijd. Wat zou twintig seconden racetijd hebben betekend voor zijn racetijd?"

"Denken we dat we realistisch gezien een kans hebben om het resultaat terug te draaien? Ik denk het niet, maar we moeten het zeker proberen als we zien dat er ook maar één millimeter kans is."