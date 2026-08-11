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Russell onthult pijnlijke gevolgen van Mercedes-debuut

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Russell onthult pijnlijke gevolgen van Mercedes-debuut

George Russell heeft bekendgemaakt dat hij littekens heeft overgehouden aan zijn eerste race in dienst van Mercedes. De Brit moest in 2020 plotsklaps invallen bij Mercedes, en de gevolgen waren groot voor de coureur. Hij kan er nu wel om lachen, maar toen was het anders.

Russell werd opgeleid door Mercedes en werd in zijn eerste jaren in de Formule 1 gestald bij het team van Williams. In 2020 mocht hij tot zijn eigen verrassing eenmalig invallen bij Mercedes, toen Lewis Hamilton vlak voor de tweede race in Bahrein positief testte op het coronavirus. In 2022 werd Russell vaste coureur van Mercedes, en vandaag de dag rijdt hij nog steeds voor de Duitse succesploeg.

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Wat waren de gevolgen?

Russell kan nu wel lachen om zijn eerste race in dienst van het team van Mercedes. Zijn debuut kwam als een grote verrassing, en in een interview op het YouTube-kanaal van Mercedes-sponsor SAP grijnst hij dat hij nog elke dag de gevolgen ziet van dit avontuur: "Ik heb er nog steeds littekens van op mijn heupen!"

Hoe kijkt Russell nu naar dat weekend?

Russell leek zijn eerste Mercedes-race direct te winnen, maar problemen en blunders gooiden roet in het eten. Vandaag de dag kan hij daar wel met een lach op terugkijken: "Ik kon eigenlijk niet bevatten hoe deze reeks gebeurtenissen zich had ontvouwd. We maakten deze fout bij de pitstop. Oké, dat is niet helemaal goed, maar we wisten het te herstellen, en we waren op koers om in ieder geval tweede te worden en waarschijnlijk zelfs te winnen."

Russell weet nog goed dat het daarna van kwaad tot erger ging: "En toen kregen we ook een lekke band. Ik had in mijn hele loopbaan nog nooit een lekke band gehad, ik heb nu meer dan 150 races gereden, en ik weet niet of ik sindsdien ooit nog een lekke band heb gehad. Ik kon het toen eigenlijk allemaal niet bevatten. Mijn emoties waren compleet op hol geslagen."

F1 Nieuws George Russell Mercedes

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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