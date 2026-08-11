George Russell heeft bekendgemaakt dat hij littekens heeft overgehouden aan zijn eerste race in dienst van Mercedes. De Brit moest in 2020 plotsklaps invallen bij Mercedes, en de gevolgen waren groot voor de coureur. Hij kan er nu wel om lachen, maar toen was het anders.

Russell werd opgeleid door Mercedes en werd in zijn eerste jaren in de Formule 1 gestald bij het team van Williams. In 2020 mocht hij tot zijn eigen verrassing eenmalig invallen bij Mercedes, toen Lewis Hamilton vlak voor de tweede race in Bahrein positief testte op het coronavirus. In 2022 werd Russell vaste coureur van Mercedes, en vandaag de dag rijdt hij nog steeds voor de Duitse succesploeg.

Wat waren de gevolgen?

Russell kan nu wel lachen om zijn eerste race in dienst van het team van Mercedes. Zijn debuut kwam als een grote verrassing, en in een interview op het YouTube-kanaal van Mercedes-sponsor SAP grijnst hij dat hij nog elke dag de gevolgen ziet van dit avontuur: "Ik heb er nog steeds littekens van op mijn heupen!"

Hoe kijkt Russell nu naar dat weekend?

Russell leek zijn eerste Mercedes-race direct te winnen, maar problemen en blunders gooiden roet in het eten. Vandaag de dag kan hij daar wel met een lach op terugkijken: "Ik kon eigenlijk niet bevatten hoe deze reeks gebeurtenissen zich had ontvouwd. We maakten deze fout bij de pitstop. Oké, dat is niet helemaal goed, maar we wisten het te herstellen, en we waren op koers om in ieder geval tweede te worden en waarschijnlijk zelfs te winnen."

Russell weet nog goed dat het daarna van kwaad tot erger ging: "En toen kregen we ook een lekke band. Ik had in mijn hele loopbaan nog nooit een lekke band gehad, ik heb nu meer dan 150 races gereden, en ik weet niet of ik sindsdien ooit nog een lekke band heb gehad. Ik kon het toen eigenlijk allemaal niet bevatten. Mijn emoties waren compleet op hol geslagen."