Max Verstappen wil niet te veel zeggen over zijn 'geheime' ontmoeting met de Red Bull-top in Salzburg. Verstappen zorgde eerder deze week voor veel rumoer door een bezoekje te brengen aan Salzburg, waar de Red Bull-top gevestigd is. In Barcelona haalde hij zijn schouders op over de geruchtmakende vergadering.

Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar toch gonst het van de geruchten over zijn toekomst. Verstappen is immers ontevreden over de nieuwe F1-regels, hij baalt van de tegenvallende prestaties van Red Bull en hij zag veel kopstukken vertrekken bij Red Bull. Verstappen wil zelf weinig kwijt over zijn toekomst en hij wordt ook in verband gebracht met Mercedes. Verstappens bezoekje aan Salzburg bracht de geruchtenmolen dan ook op gang.

Hoe reageert Verstappen?

Vanzelfsprekend werd Verstappen in Barcelona naar deze ontmoeting gevraagd. Toen hij met de internationale media sprak, werd hij gevraagd welke zekerheden hij van Red Bull nodig heeft om zijn exitclausules niet in te zetten. Verstappen gaf een kort antwoord: "Als er ook maar iets nieuws te vertellen valt over wat ik ga doen, dan laat ik het jullie weten."

Wat er gebeurde in Salzburg

Verstappens antwoord was opvallend, want het was geen normaal overleg in Salzburg. Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen vlogen woensdag aan het begin van de middag naar Salzburg, waar ze zich meldden in de beroemde Hangar 7. Verstappens privéjet stond hier vol in het zicht van het publiek, en opvallend genoeg arriveerden ook twee jets van Red Bull, het vliegtuig van aandeelhouder Mark Mateschitz en de historische Douglas DC-6B rond die tijd op het vliegveld.

Het duurde niet lang voordat de eerste beelden van de meeting op het internet verschenen. Naast Verstappen en zijn manager Vermeulen waren ook aandeelhouders Mateschitz en Chalerm Yoovidya aanwezig en liet ook Oliver Mintzlaff zijn gezicht zien. Opvallend genoeg was er niemand van Red Bull Racing aanwezig, het ging louter om de kopstukken van het Red Bull-concern zélf.

Waarom de geruchten niet zijn verdwenen

Aan het einde van de middag werden Verstappen en Vermeulen weer gespot toen ze de hangar verlieten, waarna ook de andere privéjets werden ingeladen. Op donderdagavond meldde De Telegraaf dat er weinig speelde en dat de meeting al eerder was gepland. Volgens de krant was de meeting een evaluatie van de eerste races van het seizoen, wat het alsnog opmerkelijk maakt. Er waren immers geen mensen van Red Bull Racing bij het moment.

De geruchtenmolen bleef daardoor op volle toeren doordraaien, en de twijfels over de meeting blijven bestaan. Volgens eerdere geruchten zou Verstappen in de zomer zijn exitclausules kunnen activeren, en dat betekent dat er snel duidelijkheid moet komen.