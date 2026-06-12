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Verstappen weigert te reageren op 'geheime' Red Bull-vergadering

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Verstappen weigert te reageren op 'geheime' Red Bull-vergadering

Max Verstappen wil niet te veel zeggen over zijn 'geheime' ontmoeting met de Red Bull-top in Salzburg. Verstappen zorgde eerder deze week voor veel rumoer door een bezoekje te brengen aan Salzburg, waar de Red Bull-top gevestigd is. In Barcelona haalde hij zijn schouders op over de geruchtmakende vergadering.

Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar toch gonst het van de geruchten over zijn toekomst. Verstappen is immers ontevreden over de nieuwe F1-regels, hij baalt van de tegenvallende prestaties van Red Bull en hij zag veel kopstukken vertrekken bij Red Bull. Verstappen wil zelf weinig kwijt over zijn toekomst en hij wordt ook in verband gebracht met Mercedes. Verstappens bezoekje aan Salzburg bracht de geruchtenmolen dan ook op gang.

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Hoe reageert Verstappen?

Vanzelfsprekend werd Verstappen in Barcelona naar deze ontmoeting gevraagd. Toen hij met de internationale media sprak, werd hij gevraagd welke zekerheden hij van Red Bull nodig heeft om zijn exitclausules niet in te zetten. Verstappen gaf een kort antwoord: "Als er ook maar iets nieuws te vertellen valt over wat ik ga doen, dan laat ik het jullie weten."

Wat er gebeurde in Salzburg

Verstappens antwoord was opvallend, want het was geen normaal overleg in Salzburg. Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen vlogen woensdag aan het begin van de middag naar Salzburg, waar ze zich meldden in de beroemde Hangar 7. Verstappens privéjet stond hier vol in het zicht van het publiek, en opvallend genoeg arriveerden ook twee jets van Red Bull, het vliegtuig van aandeelhouder Mark Mateschitz en de historische Douglas DC-6B rond die tijd op het vliegveld.

Het duurde niet lang voordat de eerste beelden van de meeting op het internet verschenen. Naast Verstappen en zijn manager Vermeulen waren ook aandeelhouders Mateschitz en Chalerm Yoovidya aanwezig en liet ook Oliver Mintzlaff zijn gezicht zien. Opvallend genoeg was er niemand van Red Bull Racing aanwezig, het ging louter om de kopstukken van het Red Bull-concern zélf.

Waarom de geruchten niet zijn verdwenen

Aan het einde van de middag werden Verstappen en Vermeulen weer gespot toen ze de hangar verlieten, waarna ook de andere privéjets werden ingeladen. Op donderdagavond meldde De Telegraaf dat er weinig speelde en dat de meeting al eerder was gepland. Volgens de krant was de meeting een evaluatie van de eerste races van het seizoen, wat het alsnog opmerkelijk maakt. Er waren immers geen mensen van Red Bull Racing bij het moment.

De geruchtenmolen bleef daardoor op volle toeren doordraaien, en de twijfels over de meeting blijven bestaan. Volgens eerdere geruchten zou Verstappen in de zomer zijn exitclausules kunnen activeren, en dat betekent dat er snel duidelijkheid moet komen.

shakedown

Posts: 1.846

Zou mij. Iets verbazen als dit meer te maken heeft met gt3 en/of hypercars.

Dat Verstappens interesse in lange afstands racen misschien wel iets voor Red Bull kan zijn. Met volledige steun vanuit de top van Red Bull een nieuw race team opzetten voor de hypercars.

  • 6
  • 12 jun 2026 - 11:01
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (7)

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  • shakedown

    Posts: 1.846

    Zou mij. Iets verbazen als dit meer te maken heeft met gt3 en/of hypercars.

    Dat Verstappens interesse in lange afstands racen misschien wel iets voor Red Bull kan zijn. Met volledige steun vanuit de top van Red Bull een nieuw race team opzetten voor de hypercars.

    • + 6
    • 12 jun 2026 - 11:01
    • F1jos

      Posts: 5.365

      Als Max niets heeft te melden, draait de geruchten ICE machine op volle toeren.

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 11:09
    • monzaron

      Posts: 1.024

      Dat zou inderdaad tot de mogelijkheden kunnen zijn. Ze hebben. Vrij baan nu het WK ver uit zicht is. Voor beide is er win-win te realiseren. Meer blikkies verkoop Red Bull en meer racen voor Verstappen 😁

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 11:12
    • Snork

      Posts: 22.626

      shakedown, dat zou inderdaad ook kunnen spelen. Dacht ik gisteren ook aan. Het is logisch dat velen denken dat de meeting ging over de huidige positie van RBR in de F1 en de toekomst van Max daarin. Maar RBR kan veel profijt hebben met een eigen team in GT3. Reken namelijk maar dat de aandacht op de Nürburgring 24u race volgend jaar nog groter dan dit jaar gaat zijn.
      Dat RBR er niet was kan de logische verklaring hiervoor zijn.

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 11:45
  • Polleken

    Posts: 1.020

    Is het ook niet zo dat de teams met minder performance meer mogen testen en eraan werken ?
    In dat geval lijkt het erop dat RBR benadeeld wordt .

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 11:05
    • Polleken

      Posts: 1.020

      Sorry , dit had hier niet moeten staan . Ik dacht dat ik op een ander topic reageerde .

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 11:14
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.408

    Naar verluidt heeft de top van Redbull Max 'n flinke veeg uit de pan gegeven omdat zijn resultaten bedroevend zijn.
    Data laten immers zien dat Max wat aan zit te klooien in die Redbull.

    Dieptepunt was dat, volgens diezelfde data, Max in Monaco in die auto expres zijn voet van het gas haalde om zo 'n standpunt innam jegens de motor-regels.

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 12:07

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-
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-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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