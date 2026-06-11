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Verstappen om de tafel met Red Bull in Salzburg: 'Stond al gepland'

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Verstappen om de tafel met Red Bull in Salzburg: 'Stond al gepland'

De toekomst van Max Verstappen blijft een van de grootste gespreksonderwerpen in de Formule 1. Deze week werd dat opnieuw duidelijk nadat uitlekte dat de Nederlander een onderhoud had met de absolute top van Red Bull in Salzburg. De bijeenkomst leidde meteen tot nieuwe speculaties over zijn toekomst, al lijkt er voorlopig nog geen definitieve beslissing te zijn genomen.

Eerder vandaag kwam het nieuws naar buiten dat Verstappen in Salzburg is geweest in het bijzijn van manager van Raymond Vermeulen, om te overleggen met de top van Red Bull. Uiteraard bracht dit de speculaties op gang, aangezien nog altijd niet duidelijk is waar de Nederlander komend jaar zal rijden. 

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Tijdens de bijeenkomst sprak Verstappen met de hoogste bazen van Red Bull. Onder meer eigenaren Chalerm Yoovidhya en Mark Mateschitz, evenals sportdirecteur Oliver Mintzlaff, waren aanwezig.

De ontmoeting zorgde meteen voor nieuwe geruchten over een mogelijk vertrek van Verstappen, mede omdat hij intern nog altijd niet officieel heeft bevestigd dat hij ook in 2027 voor Red Bull zal rijden. Volgens de Telegraaf stond het gesprek echter al langere tijd gepland en draaide het vooral om een evaluatie van het eerste deel van het seizoen.

Toch maakt Red Bull geen geheim van zijn wensen. De Oostenrijkse renstal ziet Verstappen het liefst zo snel mogelijk zijn toekomst verbinden aan het team en zou zelfs openstaan voor een contractverlenging, ondanks zijn huidige verbintenis die loopt tot eind 2028.

2026 verloopt nog niet soepel voor Verstappen 

Ondanks het feit dat Red Bull langzaam naar voren kruipt, hebben Verstappen en consorten dat nog niet om weten te zetten in resultaat. In de afgelopen drie races in Miami, Canada en Monaco had de Nederlander uitzicht op een podium, maar alleen in Montréal werd de top-3 gehaald. In Monte Carlo duurde race zelfs niet langer dan een ronde. 

Eenmaal aangekomen in Barcelona heeft Verstappen aangegeven dat dit weekend een echte test wordt voor hem en Red Bull. Wellicht dat na dit weekend er meer duidelijk gaat worden over de toekomst van de 28-jarige in de koningsklasse van de autosport. 

Pietje Bell

Posts: 35.266

Haha, ik moestook lachen om die bewering. En na 6 GP's de boel
evalueren met de hoge heren nota bene in Hangar-7? En dat was
allang afgesproken? Bullsh*t.
Er is iets gaande waar we binnenkort hopelijk wel meer over horen.

  • 3
  • 11 jun 2026 - 19:39
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.692

    Wellicht dat na dit weekend er meer duidelijk gaat worden over de toekomst van de 28-jarige in de koningsklasse van de autosport.

    Ech nie...

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 19:19
    • Pietje Bell

      Posts: 35.268

      Haha, ik moestook lachen om die bewering. En na 6 GP's de boel
      evalueren met de hoge heren nota bene in Hangar-7? En dat was
      allang afgesproken? Bullsh*t.
      Er is iets gaande waar we binnenkort hopelijk wel meer over horen.

      • + 3
      • 11 jun 2026 - 19:39
  • meister

    Posts: 4.295

    Een soort tussentijds functioneringsgesprek dus.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 19:29
    • Larry Perkins

      Posts: 65.692

      Max: "Er is bij jullie allemaal nog ruimte voor verbetering..."

      • + 2
      • 11 jun 2026 - 19:35
    • De Vogel is Geland

      Posts: 932

      Wat jij iedere week met je vrouw hebt zeg maar

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 19:46
  • Erwinnaar

    Posts: 5.715

    Als hij een contract heeft tot en met 2028 is het toch duidelijk dat hij gewoon 2027 en 2028 in die wagen zit, althans dat is het idee maarrrrr..........

    Zulke gesprekken zullen in dit geval gaan over lichten van clausules en eventuele aanpassingen daarvan vanuit RedBull en of men daarmee accoord gaat (en eventuele financiële aanpassingen).

    RedBull:

    We verwachten dit en dat later dit jaar en volgende jaren, we inversteren in dit en dat, ga je accoord? Dit betalen we jullie.

    Vermeulen optie 1:

    Gaan we over nadenken en tekenen later wel tijdens het Oostenrijk weekeinde de nieuwe voorwaarden.

    Vermeulen optie 2:

    We gaan sowieso niet acoord en lichten de clausules want het is niet gehaald wat ons beloofd werd/is ,het waren mooie jaren en we gaan als vrienden uit elkaar kan het antwoord ook zijn.

    Het kan van alles zijn eigenlijk haha maar zeker niet, het gaat wel lekker zo tot nu toe, bakkie koffie dan?

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 19:43
    • Larry Perkins

      Posts: 65.692

      Max drinkt geen koffie.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 20:17
    • F1jos

      Posts: 5.359

      Contract open breken en een nieuwe tot en met 2040 aanbieden

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 20:58

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China
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
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