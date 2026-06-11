De toekomst van Max Verstappen blijft een van de grootste gespreksonderwerpen in de Formule 1. Deze week werd dat opnieuw duidelijk nadat uitlekte dat de Nederlander een onderhoud had met de absolute top van Red Bull in Salzburg. De bijeenkomst leidde meteen tot nieuwe speculaties over zijn toekomst, al lijkt er voorlopig nog geen definitieve beslissing te zijn genomen.

Eerder vandaag kwam het nieuws naar buiten dat Verstappen in Salzburg is geweest in het bijzijn van manager van Raymond Vermeulen, om te overleggen met de top van Red Bull. Uiteraard bracht dit de speculaties op gang, aangezien nog altijd niet duidelijk is waar de Nederlander komend jaar zal rijden.

Red Bull-top wil langer door met Verstappen

Tijdens de bijeenkomst sprak Verstappen met de hoogste bazen van Red Bull. Onder meer eigenaren Chalerm Yoovidhya en Mark Mateschitz, evenals sportdirecteur Oliver Mintzlaff, waren aanwezig.

De ontmoeting zorgde meteen voor nieuwe geruchten over een mogelijk vertrek van Verstappen, mede omdat hij intern nog altijd niet officieel heeft bevestigd dat hij ook in 2027 voor Red Bull zal rijden. Volgens de Telegraaf stond het gesprek echter al langere tijd gepland en draaide het vooral om een evaluatie van het eerste deel van het seizoen.

Toch maakt Red Bull geen geheim van zijn wensen. De Oostenrijkse renstal ziet Verstappen het liefst zo snel mogelijk zijn toekomst verbinden aan het team en zou zelfs openstaan voor een contractverlenging, ondanks zijn huidige verbintenis die loopt tot eind 2028.

2026 verloopt nog niet soepel voor Verstappen

Ondanks het feit dat Red Bull langzaam naar voren kruipt, hebben Verstappen en consorten dat nog niet om weten te zetten in resultaat. In de afgelopen drie races in Miami, Canada en Monaco had de Nederlander uitzicht op een podium, maar alleen in Montréal werd de top-3 gehaald. In Monte Carlo duurde race zelfs niet langer dan een ronde.

Eenmaal aangekomen in Barcelona heeft Verstappen aangegeven dat dit weekend een echte test wordt voor hem en Red Bull. Wellicht dat na dit weekend er meer duidelijk gaat worden over de toekomst van de 28-jarige in de koningsklasse van de autosport.