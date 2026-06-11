De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 blijft voer voor speculatie. Na een reeks slechte resultaten dit seizoen en een achterstand op voornamelijk Mercedes, is het maar de vraag of Red Bull Racing de juiste bestemming lijkt voor de Nederlander in de komende jaren. Inmiddels is het een en ander duidelijker geworden.

Nadat hij op twee punten na naast het wereldkampioenschap greep in 2025, is het duidelijk dat Verstappen dit jaar geen rol van betekenis speelt in de titelstrijd. Met ingang van de nieuwe reglementen, waar hij duidelijk geen fan van is, heeft Red Bull de plank voorlopig misgeslagen en zijn overwinningen zoals in de afgelopen jaren voorlopig niet realistisch. Hierom is het nog altijd de vraag of de 28-jarige stercoureur ook de komende jaren nog voor de Oostenrijkse renstal wil uitkomen.

Spoedoverleg in Salzburg

Nadat Verstappen in Monaco uitviel met motorproblemen en de kloof met de top alleen maar groter zag worden, is de Nederlander afgereisd naar Salzburg om in gesprek te gaan met Red Bull. Wat daar precies besproken is is uiteraard niet duidelijk, maar GPToday.net kan bevestigen dat topmannen van Red Bull Mark Mateschitz, Chalerm Yoovidhya en Oliver Mintzlaff daarbij aanwezig zijn geweest.

Verstappen is daarbij geflankeerd door manager Raymond Vermeulen. Al voordat hij in de F1 arriveerde, behartigde de Limburger de belangen van de viervoudig wereldkampioen.

Naast het feit dat de RB22 van Verstappen niet functioneert, beschikt de Nederlander over een aantal clausules waardoor hij zou mogen vertrekken. Hij beschikt over een contract tot en met 2028, maar een aantal voorwaarden zouden bepalen dat hij eerdaags het team kan verlaten.

Mercedes kijkt met schuin oog mee

Mercedes en Toto Wolff zullen ongetwijfeld met een schuin oog mee hebben gekeken naar Verstappen die een bliksembezoek aan Oostenrijk heeft gebracht. Het is geen geheim dat de Duitse renstal, met name in de afgelopen twee seizoenen, werk heeft gemaakt van de komst van de Nederlander.

Afgelopen week sudderde door dat Andrea Kimi Antonelli de deur kan openen voor Verstappen richting de huidige leider bij de constructeurs. Mocht de Italiaan daadwerkelijk het wereldkampioenschap winnen, stelt dat mogelijk Wolff in staat om George Russell uit zijn stoeltje te halen.

In Canada werd Wolff gespot met Jos Verstappen, de vader van Max. Wat de twee precies bespraken is niet bekend, maar Red Bull-teambaas Laurent Mekies liet doorschemeren dat er niet over een transfer werd geconverseerd.

Mokerslag voor Red Bull als Verstappen vertrekt

Voor Red Bull zal het een enorme domper zijn als Verstappen besluit om na 2026 zijn geluk elders te gaan zoeken. Sinds dat de Nederlander in 2016 arriveerde bij het topteam won hij maar liefst 71 Grands Prix, greep hij 48 pole positions en stond hij in totaal maar liefst 128 keer op het podium. Deze indrukwekkende statistieken hebben dan ook geresulteerd in vier wereldtitels, wat hem in het illustere rijtje met de allergrootste F1-coureurs aller tijden heeft gezet.

Mocht Verstappen besluiten om de Red Bull-deur definitief dicht te gooien, dan laat hij een gigantisch gat achter bij de Oostenrijkse renstal. Eerder dit seizoen werd McLaren-rijder Oscar Piastri genoemd als mogelijke vervanger naast Isack Hadjar.