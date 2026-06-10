Max Verstappen is onderweg naar Red Bull-hoofdstad Salzburg. De viervoudig wereldkampioen heeft een lastige start van het seizoen achter de rug, en zijn vertrek naar Salzburg zorgt nu voor extra speculatie. Hij wordt immers al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull.

Verstappens toekomst is al weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij maakte er geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels, en hij liet daarnaast ook doorschemeren dat dit ervoor kan zorgen dat hij snel met pensioen gaat. Hij wordt echter niet alleen in verband gebracht met een F1-exit, maar ook met een vertrek bij Red Bull.

Wat is er te doen in Salzburg?

Verstappens vliegtuig is ongeveer een kwartier geleden vertrokken vanaf het vliegveld in Nice, vlakbij zijn woonplaats Monaco. Hij zet koers naar het vliegveld van Salzburg in Oostenrijk, en dat is opvallend. Salzburg is immers een belangrijke plek voor Red Bull. Op het vliegveld bevindt zich de beroemde Hangar 7, die eigendom is van Red Bull. Op deze plek staan de stuntvliegtuigjes van Red Bull opgeslagen én worden programma's van Red Bull opgenomen. Daarnaast is het ook een ideale plek voor bijvoorbeeld vergaderingen.

Het vliegveld van Salzburg ligt ook in de buurt van Fuschl am See, waar het hoofdkantoor van Red Bull is gevestigd. Wat Verstappen gaat doen in Oostenrijk, is niet helemaal duidelijk. Het feit dat Verstappens vliegtuig onderweg is naar Salzburg, is wel bijzonder. Hij reist immers niet zo vaak af naar Salzburg, wat dus betekent dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Het kan vanzelfsprekend ook om sponsoractiviteiten gaan, maar ook om een topoverleg.

Snel door naar Spanje

Verstappen blijft niet te lang hangen in Salzburg, want het is de verwachting dat hij rond 17:00 weer koers zet naar Nice. Verstappen en zijn team kunnen hier niet te lang blijven hangen, omdat ze morgen weer naar Barcelona moeten afreizen voor de Grand Prix aldaar. Verstappen vliegt pas morgenochtend naar Spanje, waar hij zal landen op het vliegveld van Girona. Dit vliegveld ligt in de buurt van het circuit, en wordt door veel mensen uit de Formule 1-wereld gebruikt.

Drukke dagen voor Verstappen

Verstappens bezoekje aan Oostenrijk is dus opvallend, maar zijn vliegtuig zorgt al de hele week voor de nodige geruchten. Gisteren vloog Verstappens vliegtuig naar Londen, waarna er een korte tussenstop werd gemaakt op Schiphol op de terugweg. De kans is groot dat hier Jos Verstappen werd afgezet, die afgelopen weekend aanwezig was bij de Grand Prix van Monaco. De race draaide uit op een teleurstelling voor Verstappen, want na een goede kwalificatie viel hij direct na de start uit met motorproblemen.