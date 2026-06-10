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Verstappen onderweg naar Oostenrijk voor Red Bull-bijeenkomst

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Verstappen onderweg naar Oostenrijk voor Red Bull-bijeenkomst

Max Verstappen is onderweg naar Red Bull-hoofdstad Salzburg. De viervoudig wereldkampioen heeft een lastige start van het seizoen achter de rug, en zijn vertrek naar Salzburg zorgt nu voor extra speculatie. Hij wordt immers al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull.

Verstappens toekomst is al weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij maakte er geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels, en hij liet daarnaast ook doorschemeren dat dit ervoor kan zorgen dat hij snel met pensioen gaat. Hij wordt echter niet alleen in verband gebracht met een F1-exit, maar ook met een vertrek bij Red Bull.

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Wat is er te doen in Salzburg?

Verstappens vliegtuig is ongeveer een kwartier geleden vertrokken vanaf het vliegveld in Nice, vlakbij zijn woonplaats Monaco. Hij zet koers naar het vliegveld van Salzburg in Oostenrijk, en dat is opvallend. Salzburg is immers een belangrijke plek voor Red Bull. Op het vliegveld bevindt zich de beroemde Hangar 7, die eigendom is van Red Bull. Op deze plek staan de stuntvliegtuigjes van Red Bull opgeslagen én worden programma's van Red Bull opgenomen. Daarnaast is het ook een ideale plek voor bijvoorbeeld vergaderingen.

Het vliegveld van Salzburg ligt ook in de buurt van Fuschl am See, waar het hoofdkantoor van Red Bull is gevestigd. Wat Verstappen gaat doen in Oostenrijk, is niet helemaal duidelijk. Het feit dat Verstappens vliegtuig onderweg is naar Salzburg, is wel bijzonder. Hij reist immers niet zo vaak af naar Salzburg, wat dus betekent dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Het kan vanzelfsprekend ook om sponsoractiviteiten gaan, maar ook om een topoverleg.

Snel door naar Spanje

Verstappen blijft niet te lang hangen in Salzburg, want het is de verwachting dat hij rond 17:00 weer koers zet naar Nice. Verstappen en zijn team kunnen hier niet te lang blijven hangen, omdat ze morgen weer naar Barcelona moeten afreizen voor de Grand Prix aldaar. Verstappen vliegt pas morgenochtend naar Spanje, waar hij zal landen op het vliegveld van Girona. Dit vliegveld ligt in de buurt van het circuit, en wordt door veel mensen uit de Formule 1-wereld gebruikt.

Drukke dagen voor Verstappen

Verstappens bezoekje aan Oostenrijk is dus opvallend, maar zijn vliegtuig zorgt al de hele week voor de nodige geruchten. Gisteren vloog Verstappens vliegtuig naar Londen, waarna er een korte tussenstop werd gemaakt op Schiphol op de terugweg. De kans is groot dat hier Jos Verstappen werd afgezet, die afgelopen weekend aanwezig was bij de Grand Prix van Monaco. De race draaide uit op een teleurstelling voor Verstappen, want na een goede kwalificatie viel hij direct na de start uit met motorproblemen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.395

Red Bull: "Max, je resultaten vallen erg tegen en we denken dat je terug geplaatst gaat worden naar ons zuster team."

Max: "Dan zal ik eerst m'n vader informeren en vragen of hij ff langs kan komen."

Red Bull: "Oeps, haha, was maar 'n grapje haha (slik)."

Max: "Dat dacht ik dus ook!"

  • 6
  • 10 jun 2026 - 12:54
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (13)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.395

    Red Bull: "Max, je resultaten vallen erg tegen en we denken dat je terug geplaatst gaat worden naar ons zuster team."

    Max: "Dan zal ik eerst m'n vader informeren en vragen of hij ff langs kan komen."

    Red Bull: "Oeps, haha, was maar 'n grapje haha (slik)."

    Max: "Dat dacht ik dus ook!"

    • + 6
    • 10 jun 2026 - 12:54
  • AUDI_F1

    Posts: 3.879

    Misschien wel iets met Hangar 7 en is ook Dr. Helmut Marko daar te gast. Verstappen kennende maakt hij daar wel een uurtje voor vrij om samen even bij te kletsen.

    • + 5
    • 10 jun 2026 - 13:15
    • Pietje Bell

      Posts: 35.225

      Dat dacht ik dus ook, maar normaal gesproken is dat altijd op maandagmiddag en dan 's avonds de uitzending op Servus TV.

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 13:20
    • Pietje Bell

      Posts: 35.225

      Even opgezocht.

      Morgenavond dus wel een uitzending:

      Do 11-6 . 22:15 bis 23:30

      VPS 22:15
      Übersicht
      Aktuell, hintergründig, informativ: der Live-Talk.

      Details
      Jede Woche diskutieren beim „Talk im Hangar-7“ nationale und internationale Experten über relevante Fragen unserer Zeit. Dabei steht immer das Thema im Mittelpunkt: Brisant, hintergründig, lösungsorientiert - keine politischen Plattitüden und kein sinnloser Schlagabtausch. So wird die Sendung zum Forum für spannende Themen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft - live aus einer einzigartigen Location.

      Moderator: Michael Fleischhacker

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 13:25
    • Pietje Bell

      Posts: 35.225

      Hm, dat is niet alleen sport gerelateerd. Dus niet iets waar Max
      voor naar Salzburg zou vliegen.

      • + 3
      • 10 jun 2026 - 13:28
  • Larry Perkins

    Posts: 65.648

    "Verstappens vliegtuig zorgt al de hele week voor de nodige geruchten."

    Hoe betrouwbaar de geruchten van het vliegtuig zijn is de vraag, want de berichten zijn enkel op het YT-kanaal van het vliegtuig terug te vinden...

    • + 3
    • 10 jun 2026 - 13:27
    • schwantz34

      Posts: 42.149

      Volgens het vliegtuig gaat Max helemaal nergens heen...

      • + 4
      • 10 jun 2026 - 13:30
    • Larry Perkins

      Posts: 65.648

      Dan liegt het vliegtuig alsof het gedrukt staat want Max gaat morgen naar Barcelona...

      • + 3
      • 10 jun 2026 - 13:36
    • iOosterbaan

      Posts: 2.178

      Nee, volgens het vliegtuig gaat Max alleen daarheen waar het vliegtuig heen gaat

      • + 3
      • 10 jun 2026 - 14:40
    • Bertrand Gachot

      Posts: 783

      @larry mijn mening is bekend, maar ook ongewenst, (meerdere pogingen en die worden weggehaald)

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 15:01
  • Kubica

    Posts: 5.743

    ik denk dat hij zijn voorraad blikjes energydrink aan boord laat bijvullen. Wat denken jullie?

    • + 1
    • 10 jun 2026 - 15:21
    • Larry Perkins

      Posts: 65.648

      Ik denk dat ik vanavond aan de pasta ga met een lekkere rode wijn of met een Texels Skuumkoppe, of allebei. Daarna een cappuccino...

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 15:37
    • Kubica

      Posts: 5.743

      geen slecht idee !

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 15:45

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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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