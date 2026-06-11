Max Verstappen verschijnt vanmiddag niet op de persconferentie van de FIA in Barcelona. De Red Bull-coureur is niet opgeroepen voor het persmoment, maar zal zijn gezicht vandaag wel laten zien in de paddock. Verstappen zal ook vandaag weer in het middelpunt van de aandacht staan na de ontwikkelingen van de afgelopen dagen.

Enkele dagen na het spektakelstuk in de straten van Monaco gaat het Formule 1-seizoen alweer verder in Barcelona. Vandaag melden de coureurs zich op het circuit voor de mediadag, en dat is altijd een dag vol met media- en sponsorverplichtingen. Ook staan er in de middag de persconferenties van de FIA op het programma, en daar zullen zes coureurs hun gezicht laten zien.

Wie schuiven er wel aan?

De eerste persconferentie gaat om 14:30 van start, en daar zal thuisrijder Fernando Alonso zich melden in het gezelschap van Haas-coureur Oliver Bearman en Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Na een halfuurtje zullen ze plaatsmaken voor het volgende trio. De andere Spaanse coureur Carlos Sainz zal zich dan melden en hij krijgt in de perszaal gezelschap van WK-leider Andrea Kimi Antonelli en Alpine-coureur Franco Colapinto.

De teambazen

Op vrijdag staat de volgende persconferentie van de FIA op het programma, en zoals altijd zullen hier drie vertegenwoordigers van de teams aanschuiven. Ditmaal is het de beurt aan Audi-CEO Mattia Binotto, Haas-teambaas Ayao Komatsu én Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Waarom Verstappen veel vragen zal krijgen

Verstappen hoeft zich niet te melden in de perszaal, maar hij zal zijn gezicht wel laten zien bij perssessies in het onderkomen van Red Bull. Hij zal weer in het middelpunt van de aandacht staan na de ontwikkelingen van de afgelopen dagen. Gisteravond werd immers bekend dat de FIA een overeenkomst heeft bereikt met de teams en de motorfabrikanten over het aanpassen van de motorregels. Verstappen stelde eerder dat het aanpassen van de motorregels belangrijk was voor zijn toekomst in de sport.

Drukke dagen voor Verstappen

Verstappen zal weer naar zijn toekomst worden gevraagd, en mogelijk zal het ook gaan over zijn opvallende bezoekje aan Salzburg van gisteren. Verstappen werd gisteren samen met zijn manager Raymond Vermeulen gespot in Hangar 7 en daarbij waren ook Red Bulls mede-eigenaar Mark Mateschitz en kopstuk Oliver Mintzlaff aanwezig.

Verstappen vloog aan het einde van de middag weer naar huis, en is inmiddels gepland op Spaans grondgebied. Hij stapte vanochtend in het vliegtuig richting het vliegveld van Girona, wat vlakbij het circuit van Barcelona ligt waar vandaag het spektakel losbarst.