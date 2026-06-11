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FIA laat Verstappen links liggen na drukke week

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FIA laat Verstappen links liggen na drukke week

Max Verstappen verschijnt vanmiddag niet op de persconferentie van de FIA in Barcelona. De Red Bull-coureur is niet opgeroepen voor het persmoment, maar zal zijn gezicht vandaag wel laten zien in de paddock. Verstappen zal ook vandaag weer in het middelpunt van de aandacht staan na de ontwikkelingen van de afgelopen dagen.

Enkele dagen na het spektakelstuk in de straten van Monaco gaat het Formule 1-seizoen alweer verder in Barcelona. Vandaag melden de coureurs zich op het circuit voor de mediadag, en dat is altijd een dag vol met media- en sponsorverplichtingen. Ook staan er in de middag de persconferenties van de FIA op het programma, en daar zullen zes coureurs hun gezicht laten zien.

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Wie schuiven er wel aan?

De eerste persconferentie gaat om 14:30 van start, en daar zal thuisrijder Fernando Alonso zich melden in het gezelschap van Haas-coureur Oliver Bearman en Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Na een halfuurtje zullen ze plaatsmaken voor het volgende trio. De andere Spaanse coureur Carlos Sainz zal zich dan melden en hij krijgt in de perszaal gezelschap van WK-leider Andrea Kimi Antonelli en Alpine-coureur Franco Colapinto.

De teambazen

Op vrijdag staat de volgende persconferentie van de FIA op het programma, en zoals altijd zullen hier drie vertegenwoordigers van de teams aanschuiven. Ditmaal is het de beurt aan Audi-CEO Mattia Binotto, Haas-teambaas Ayao Komatsu én Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Waarom Verstappen veel vragen zal krijgen

Verstappen hoeft zich niet te melden in de perszaal, maar hij zal zijn gezicht wel laten zien bij perssessies in het onderkomen van Red Bull. Hij zal weer in het middelpunt van de aandacht staan na de ontwikkelingen van de afgelopen dagen. Gisteravond werd immers bekend dat de FIA een overeenkomst heeft bereikt met de teams en de motorfabrikanten over het aanpassen van de motorregels. Verstappen stelde eerder dat het aanpassen van de motorregels belangrijk was voor zijn toekomst in de sport.

Drukke dagen voor Verstappen

Verstappen zal weer naar zijn toekomst worden gevraagd, en mogelijk zal het ook gaan over zijn opvallende bezoekje aan Salzburg van gisteren. Verstappen werd gisteren samen met zijn manager Raymond Vermeulen gespot in Hangar 7 en daarbij waren ook Red Bulls mede-eigenaar Mark Mateschitz en kopstuk Oliver Mintzlaff aanwezig.

Verstappen vloog aan het einde van de middag weer naar huis, en is inmiddels gepland op Spaans grondgebied. Hij stapte vanochtend in het vliegtuig richting het vliegveld van Girona, wat vlakbij het circuit van Barcelona ligt waar vandaag het spektakel losbarst.

snailer

Posts: 33.345

Best apart. Alle rijders moeten of in de percco, of op appèl verschijnen voor het joutnaille..

Verstappen kan blijkbaar lekker achter zijn sim blijven zitten.

  • 1
  • 11 jun 2026 - 10:12
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (5)

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  • snailer

    Posts: 33.345

    Best apart. Alle rijders moeten of in de percco, of op appèl verschijnen voor het joutnaille..

    Verstappen kan blijkbaar lekker achter zijn sim blijven zitten.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 10:12
    • Pietje Bell

      Posts: 35.253

      Huh? Hoezo achter de sim?

      Verstappen hoeft zich niet te melden in de perszaal, maar hij zal zijn
      gezicht wel laten zien bij perssessies in het onderkomen van Red Bull.

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 10:20
  • NicoS

    Posts: 20.821

    Hebben ze Max vanmorgen in de Spaanse grond gestopt?
    Het moet niet gekker worden….;)

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 10:25
  • f(1)orum

    Posts: 10.114

    "FIA laat Verstappen links liggen na drukke week"
    Ik weet niet zeker of dit klopt, ik zie Max namelijk niet echt als een fan van Klaver, Halsema, Pels of Lahlahlahlah...

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 10:27
  • monzaron

    Posts: 1.022

    Even wat poditiefs over De Stroll Company in F1, van een oostenrijkse site 😁 vertaald in NL——. Het team van Lawrence Stroll, dat tot nu toe de grootste teleurstelling van het seizoen 2026 is, is van plan om een uitgebreide upgrade te introduceren - als het ware een AMR26B - om de huidige problemen te overwinnen.

    De huidige bolide in Monaco, waar de zwakke prestaties van de Honda-motor minder belangrijk zijn, toonde aan dat er ook tal van andere zwakke punten zijn, zoals het transmissieprobleem, de aerodynamica, het gewicht, enz.

    Daarom hebben Adrian Newey en Co. het ontwikkelingswerk aan de AMR26 praktisch stopgezet en richten ze zich volledig op de ontwikkeling van de nieuwe specificatie. Volgens Newey zou dit ongeveer twee seconden per ronde sneller zijn dan zijn voorganger.

    De AMR26B is niet alleen een update, maar is in wezen bedoeld als een nieuwe auto op basis van het huidige model. Naast gewichtsvermindering wordt er een nieuw aerodynamisch concept geïntroduceerd en wordt er ook gespeculeerd over het gebruik van een nieuw onderstel.

    Het belangrijkste element is echter de Honda-motor. De Japanners kunnen nu profiteren van de prestatieverbeteringsmaatregelen van het ADUO-programma en Aston Martin is van plan om de verbeterde aandrijfeenheid en de AMR26B tegelijkertijd te introduceren.

    De datum is de Grand Prix van België of die van Hongarije.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 10:28

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
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8
Williams
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Audi
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1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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