De FIA heeft een overeenkomst bereikt met de motorfabrikanten over het aanpassen van de motorregels voor volgend jaar. Hiermee komt er een einde aan een soap, en krijgen coureurs zoals Max Verstappen hun zin. De gelijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor zal geleidelijk worden afgebouwd in de komende twee jaar.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en die hebben voor de nodige ophef gezorgd. De gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten had niet het gewenste effect, en er was scherpe kritiek van onder meer Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen was helemaal klaar met de regels, en dreigde zelfs te stoppen. Toen de FIA een principeakkoord over een 60/40-verdeling aankondigde, sprak Verstappen direct zijn steun uit.

Wat gaat er veranderen?

Al snel bleek echter dat er een aantal fabrikanten dwarslagen, maar de plooien zijn nu gladgestreken. De FIA maakte zojuist bekend dat er een overeenkomst is bereikt, waardoor de 60/40-verdeling zijn intrede zal doen in 2028. Volgend jaar wordt het vermogen van de ICE verhoogd naar 420 kW, terwijl de MGU-K zal worden teruggebracht tot 300 kW. Richting 2028 worden er dan nieuwe stappen gezet, waardoor het vermogen van de ICE zal stijgen tot 450 kW.

Gewenste verdeling in aantocht

Dat betekent dus dat er volgend jaar zal worden gewerkt met een 58/42-verdeling, en dat de gewenste 60/40-verdeling zijn intrede zal doen in 2028. Hiermee is er een compromis bereikt met de tegenstribbelende fabrikanten, het is niet officieel gecommuniceerd wie dat waren, maar het was een publiek geheim dat Ferrari en met name Audi kritisch waren.

De nieuwe regels zijn nog niet helemaal officieel, want ze moeten worden goedgekeurd tijdens de meeting van het World Motor Sport Council op 23 juni in Macau. Dit is echter meestal een formaliteit, en dat betekent dat men zich kan voorbereiden op verbeterde motorregels.

Wat betekent dit voor de toekomst van Verstappen?

Deze veranderingen zullen als muziek in de oren klinken van Max Verstappen, die eerder stelde dat de aangepaste motorregels hem in de Formule 1 kunnen houden. Verstappen heeft nog altijd geen honderd procent zekerheid gegeven over zijn toekomst, maar het begint er steeds meer op te lijken dat hij in 2027 'gewoon' op de grid staat.

Of Verstappen volgend jaar nog steeds rijdt voor Red Bull, blijft echter een groot vraagteken. Hij beschikt over een contract tot en met 2028, maar het barst van de geruchten over zijn toekomst. Vandaag was Verstappen in Salzburg, waar hij werd gespot bij de beroemde Hangar 7 in het gezelschap van zijn manager Raymond Vermeulen. Ook onder meer Red Bulls mede-eigenaar Mark Mateschitz en kopstuk Oliver Mintzlaff waren aanwezig.