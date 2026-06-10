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Goed nieuws voor Verstappen: FIA kondigt aangepaste motorregels aan

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Goed nieuws voor Verstappen: FIA kondigt aangepaste motorregels aan

De FIA heeft een overeenkomst bereikt met de motorfabrikanten over het aanpassen van de motorregels voor volgend jaar. Hiermee komt er een einde aan een soap, en krijgen coureurs zoals Max Verstappen hun zin. De gelijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor zal geleidelijk worden afgebouwd in de komende twee jaar.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en die hebben voor de nodige ophef gezorgd. De gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten had niet het gewenste effect, en er was scherpe kritiek van onder meer Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen was helemaal klaar met de regels, en dreigde zelfs te stoppen. Toen de FIA een principeakkoord over een 60/40-verdeling aankondigde, sprak Verstappen direct zijn steun uit.

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Wat gaat er veranderen?

Al snel bleek echter dat er een aantal fabrikanten dwarslagen, maar de plooien zijn nu gladgestreken. De FIA maakte zojuist bekend dat er een overeenkomst is bereikt, waardoor de 60/40-verdeling zijn intrede zal doen in 2028. Volgend jaar wordt het vermogen van de ICE verhoogd naar 420 kW, terwijl de MGU-K zal worden teruggebracht tot 300 kW. Richting 2028 worden er dan nieuwe stappen gezet, waardoor het vermogen van de ICE zal stijgen tot 450 kW. 

Gewenste verdeling in aantocht

Dat betekent dus dat er volgend jaar zal worden gewerkt met een 58/42-verdeling, en dat de gewenste 60/40-verdeling zijn intrede zal doen in 2028. Hiermee is er een compromis bereikt met de tegenstribbelende fabrikanten, het is niet officieel gecommuniceerd wie dat waren, maar het was een publiek geheim dat Ferrari en met name Audi kritisch waren. 

De nieuwe regels zijn nog niet helemaal officieel, want ze moeten worden goedgekeurd tijdens de meeting van het World Motor Sport Council op 23 juni in Macau. Dit is echter meestal een formaliteit, en dat betekent dat men zich kan voorbereiden op verbeterde motorregels.

Wat betekent dit voor de toekomst van Verstappen?

Deze veranderingen zullen als muziek in de oren klinken van Max Verstappen, die eerder stelde dat de aangepaste motorregels hem in de Formule 1 kunnen houden. Verstappen heeft nog altijd geen honderd procent zekerheid gegeven over zijn toekomst, maar het begint er steeds meer op te lijken dat hij in 2027 'gewoon' op de grid staat.

Of Verstappen volgend jaar nog steeds rijdt voor Red Bull, blijft echter een groot vraagteken. Hij beschikt over een contract tot en met 2028, maar het barst van de geruchten over zijn toekomst. Vandaag was Verstappen in Salzburg, waar hij werd gespot bij de beroemde Hangar 7 in het gezelschap van zijn manager Raymond Vermeulen. Ook onder meer Red Bulls mede-eigenaar Mark Mateschitz en kopstuk Oliver Mintzlaff waren aanwezig.

NicoS

Posts: 20.820

Dit gaat ervoor zorgen dat op de meeste circuits het opladen van de accu geen issue meer is, en dat is voor mij een positief iets. Beter zal het met deze motoren niet gaan worden totdat er weer een nieuwe motor formule zal komen.
Wat had je dan gedacht, dat ze meteen over zouden stappen naar V8?

  • 6
  • 10 jun 2026 - 20:46
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (20)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 797

    Ja het verschil is dus 7 procentpunt! ZEVEN! 53/47 wordt in 2028 60/40 , dat is dus een verschil van 7 (Absolute verandering: 7 procentpunt.)

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 20:34
    • Supernova

      Posts: 19

      7% beide kanten op, dat is dan 14% verschil tov nu, nee?

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 22:14
  • NicoS

    Posts: 20.820

    Goed nieuws voor iedereen die de F1 een warm hart toedraagt…..
    Al zal het op sommige circuits nog steeds niet helemaal toereikend zijn, is het in ieder geval een stap vooruit.

    • + 5
    • 10 jun 2026 - 20:36
    • Pietje Bell

      Posts: 35.244

      Goed nieuws? Weet je hoe weinig verschil dat volgen jaar maakt tov nu?
      En dan pas het jaar erop 60/40 waarmee ze nog lang niet weer normaal kunnen racen.
      Dit is een zoethoudertje. "Kijk, we willen jullie (heel iets) tegemoet komen."

      • + 4
      • 10 jun 2026 - 20:42
    • NicoS

      Posts: 20.820

      Dit gaat ervoor zorgen dat op de meeste circuits het opladen van de accu geen issue meer is, en dat is voor mij een positief iets. Beter zal het met deze motoren niet gaan worden totdat er weer een nieuwe motor formule zal komen.
      Wat had je dan gedacht, dat ze meteen over zouden stappen naar V8?

      • + 6
      • 10 jun 2026 - 20:46
    • Bertrand Gachot

      Posts: 797

      @pietje, dat was mijn punt, verspreid over 2 jaar, is het verschil 7 procentpunt, daar ga je echt weinig van merken. Als in Nederland het kabinet de ergste bezuinigingen ooit invoert (de ergste f1 regels ooit) en Hansie Spekmans, krijgt er 2 jaar achterelkaar 3,5 % bij, dan is het land te klein.

      • + 2
      • 10 jun 2026 - 20:48
    • Pietje Bell

      Posts: 35.244

      @Nico, op z'n minst 70/30, maar zelfs dan is het probleem nog niet op alle circuits verholpen.

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 20:51
    • NicoS

      Posts: 20.820

      Ja en als het 70-30 was dan had het 80-20 moeten zijn….zo blijft het.

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 20:55
    • Bertrand Gachot

      Posts: 797

      @nicoS, stel dat er echt (ooit) een V8 komt, dan is het heus geen "echte V8" maar vast weer zo'n mini v8 blokje, vast wel weer een technisch wonder (1,2liter verplaatsing ofzo), maar daar komt echt geen "traditioneel" geluid uit. Ze zullen er ook wel weer een of ander hybride element aan toevoegen om de auto industrie tevreden te houden.

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 20:58
    • Bertrand Gachot

      Posts: 797

      @nicos ik denk dat 80/20 een prima oplossing was geweest, dan heb je "leuke" aanvullende moderne techniek, zonder dat die het traditionele racen in de weg zit.

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 20:59
    • NicoS

      Posts: 20.820

      @Bertrand,
      Dat is met deze PU niet mogelijk, en zouden ze compleet nieuwe motoren moeten ontwikkelen, maar dat is natuurlijk gekkenwerk.
      In 2030 of 2031 zal er pas een nieuwe motorformule komen, tot die tijd zitten ze aan deze vast.
      Het is een compromis, dat is zeker, maar wel één die ervoor zorgt dat de grootste beperking in ieder geval een stuk wordt teruggedrongen, en dat vind ik persoonlijk positief.

      • + 4
      • 10 jun 2026 - 21:05
    • Bertrand Gachot

      Posts: 797

      @nico je zou verwachten dat ze voor 20/80 wat meer budget zouden moeten krijgen om het technisch mogelijk te maken. Maar het zal wel niet kunnen, als met 60/40 i.i.g. het om een lege batterij heen racen maar weg is

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 21:13
    • Larry Perkins

      Posts: 65.670

      Dit is min of meer wat we konden verwachten, dus geen verrassing.

      Ben meer benieuwd wat er van het volgende klopt en wat daaruit komt...

      Vandaag was Verstappen in Salzburg, waar hij werd gespot bij de beroemde Hangar 7 in het gezelschap van zijn manager Raymond Vermeulen. Ook onder meer Red Bulls mede-eigenaar Mark Mateschitz en kopstuk Oliver Mintzlaff waren aanwezig.

      De uitkomst zullen we wellicht/waarschijnlijk pas tijdens of na de zomerstop vernemen, of helemaal niet...

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 21:27
    • Pietje Bell

      Posts: 35.244

      @Larry, heb daarover een aantal posts helemaal onderaan het artikel
      "Verstappen onderweg naar Oostenrijk voor Red Bull bijeenkomst" gepost met foto's en bewijzen.

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 21:32
    • Need5Speed

      Posts: 3.930

      Het is nu een beetje getweaked en toch al duidel;ijk minder slecht dan bij de eerste 3 races. Deze aanpassingen gaan het stukje bij beetje nog verder richting normaal trekken. Wie weet wordt het weer echt leuk.

      Maar het hangt ook sterk van het circuit af hoe het allemaal uitpakt.
      Er zullen een aantal prutsraces tussen zitten (Monza?), we gaan het zien.

      • + 1
      • 10 jun 2026 - 21:34
    • Larry Perkins

      Posts: 65.670

      Heb het nu gezien en gelezen @Pietje, thanx!

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 21:40
  • OrangeArrows

    Posts: 3.398

    Slap compromis. Zijn we gewend. Ze gaan natuurlijk nooit hun eigen falen toegeven.

    • + 3
    • 10 jun 2026 - 20:49
    • monzaron

      Posts: 1.019

      Idd, en Mercedes heeft er volgens mij intern al rekening mee gehouden, dat men afgeremd wordt, maar met 2% meer motorvermogen (ADUO) erbij volgend jaar staan ze nog een paar jaren stevig aan de top.😊

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 21:29
    • NicoS

      Posts: 20.820

      @monza,
      Het is nog maar de vraag of de ADUO doorgaat na deze regelwijziging.
      Ze zullen allemaal de motor aan moeten passen, dus hoe ze dit gaan invullen is nog niet zeker. Daarnaast is de ICE ook gebonden aan een maximaal aantal pk’s.
      En dat jaren domineren werd ook gezegd over RBR en McLaren, maar dat liep toch allemaal net even anders…..

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 21:51
  • RH

    Posts: 791

    Het slaat sowieso nergens op. We hebben een een budgetplafond, laat dit soort dingen gewoon vrij en iedere fabrikant het voor zich bepalen. En wanneer het om het vergroenen te doen is, moet je gewoon stoppen met de F1. Heel de wereld rond vliegen is niet groen.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 22:23

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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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