Charles Leclerc gaf gisteren zijn remmen de schuld van zijn uitvalbeurt in zijn thuisland Monaco. De Monegask parkeerde zijn Ferrari na een herstart in de muur, en reageerde vol woede. Bij Ferrari's remleverancier Brembo reageren ze vol verbazing op de uitlatingen van Leclerc.

Leclerc was in zijn thuisrace op jacht naar een podiumplaats, en zat er goed bij toen de race in de slotfase weer van start ging. Vlak daarvoor was Lance Stroll in de laatste bocht de muur in gegleden, en Leclerc ging op identieke wijze de mist in. De race werd daarna stilgelegd, omdat het asfalt in de laatste bocht begon af te brokkelen.

Wat zei Leclerc?

Volgens Leclerc lag de schuld van zijn uitvalbeurt niet bij het asfalt, maar bij iets anders. Bij Sky Sports liep hij helemaal leeg: "De remmen. Het helpt niet dat het asfalt loskomt, maar de data spreekt voor zich. Ik weet niet of ik in kan gaan op de details, maar het is heel frustrerend. Ik ben altijd heel erg eerlijk geweest, en hoeveel fouten ik ook maak, ik zou het haten om in de spiegel te kijken en mezelf excuses te zien verzinnen wanneer ik een fout maak."

"Daarom ben ik altijd recht voor zijn raap als ik voor de camera sta, maar vandaag neem ik hier geen enkele verantwoordelijkheid voor."

Hoe reageert Brembo?

Bij Ferrari's rempartner Brembo reageerden ze verbaasd. In een statement sloegen ze terug: "Brembo Group is ten zeerste verrast door de uitspraken van Charles Leclerc na de race in Monaco. De samenwerking tussen Brembo en Scuderia Ferrari duurt al meer dan vijftig jaar en strekt zich tevens uit tot andere merken binnen de Group, waaronder de koppelingen van AP Racing en de dempers van Öhlins. Dit onderstreept de kracht en de omvang van deze langdurige samenwerking."

Wat is er wel aan de hand?

Volgens Brembo is het onderzoek nog gaande: "Op dit moment tast het bedrijf nog in het duister over de oorzaken van de problemen van Leclerc. Brembo beschouwt het dan ook als voorbarig om definitieve technische conclusies te trekken voordat de beschikbare data is geanalyseerd."

"In dit soort situaties is het noodzakelijk om de telemetriegegevens samen met de engineers van het team te onderzoeken, om zo de exacte oorzaak van het incident vast te stellen."