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Leclerc zorgt voor woede bij Ferrari-partner

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Leclerc zorgt voor woede bij Ferrari-partner

Charles Leclerc gaf gisteren zijn remmen de schuld van zijn uitvalbeurt in zijn thuisland Monaco. De Monegask parkeerde zijn Ferrari na een herstart in de muur, en reageerde vol woede. Bij Ferrari's remleverancier Brembo reageren ze vol verbazing op de uitlatingen van Leclerc.

Leclerc was in zijn thuisrace op jacht naar een podiumplaats, en zat er goed bij toen de race in de slotfase weer van start ging. Vlak daarvoor was Lance Stroll in de laatste bocht de muur in gegleden, en Leclerc ging op identieke wijze de mist in. De race werd daarna stilgelegd, omdat het asfalt in de laatste bocht begon af te brokkelen.

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Wat zei Leclerc?

Volgens Leclerc lag de schuld van zijn uitvalbeurt niet bij het asfalt, maar bij iets anders. Bij Sky Sports liep hij helemaal leeg: "De remmen. Het helpt niet dat het asfalt loskomt, maar de data spreekt voor zich. Ik weet niet of ik in kan gaan op de details, maar het is heel frustrerend. Ik ben altijd heel erg eerlijk geweest, en hoeveel fouten ik ook maak, ik zou het haten om in de spiegel te kijken en mezelf excuses te zien verzinnen wanneer ik een fout maak."

"Daarom ben ik altijd recht voor zijn raap als ik voor de camera sta, maar vandaag neem ik hier geen enkele verantwoordelijkheid voor."

Hoe reageert Brembo?

Bij Ferrari's rempartner Brembo reageerden ze verbaasd. In een statement sloegen ze terug: "Brembo Group is ten zeerste verrast door de uitspraken van Charles Leclerc na de race in Monaco. De samenwerking tussen Brembo en Scuderia Ferrari duurt al meer dan vijftig jaar en strekt zich tevens uit tot andere merken binnen de Group, waaronder de koppelingen van AP Racing en de dempers van Öhlins. Dit onderstreept de kracht en de omvang van deze langdurige samenwerking."

Wat is er wel aan de hand?

Volgens Brembo is het onderzoek nog gaande: "Op dit moment tast het bedrijf nog in het duister over de oorzaken van de problemen van Leclerc. Brembo beschouwt het dan ook als voorbarig om definitieve technische conclusies te trekken voordat de beschikbare data is geanalyseerd."

"In dit soort situaties is het noodzakelijk om de telemetriegegevens samen met de engineers van het team te onderzoeken, om zo de exacte oorzaak van het incident vast te stellen."

nr 76

Posts: 7.494

Toch geloof ik Leclerc wel. Er kunnen natuurlijk tal van oorzaken zijn, maar Leclerc is geen Russell.

  • 7
  • 8 jun 2026 - 08:44
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (28)

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  • shakedown

    Posts: 1.834

    Dit was gewoon een rijders fout. Bijna alle teams rijden met Brembo/AP. Maar alleen Leclerc zet hem in de muur.
    Ja ligt aan de remmen. Tuurlijke

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 08:18
    • F1 bekijker

      Posts: 368

      Nee het asfalt zelfde als Stroll.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 08:25
    • shakedown

      Posts: 1.834

      Van Stroll kun je nog zeggen dat ie in de race zat. Leclerc zat achter de safety car... ( Ok het was vlak voor het weer los gaan, maar toch.)

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 08:38
    • nr 76

      Posts: 7.494

      Toch geloof ik Leclerc wel. Er kunnen natuurlijk tal van oorzaken zijn, maar Leclerc is geen Russell.

      • + 7
      • 8 jun 2026 - 08:44
    • AUDI_F1

      Posts: 3.862

      Ik denk dat het meer een combinatie is van. Het aanzetten van de bocht om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen, de koudere banden, het wegdek wat aan de knoppen was met veel steentjes en te veel willen (2e plek en snelste Ferrari coureur).

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 09:06
    • shakedown

      Posts: 1.834

      @audi. Dat geld voor alle rijders. niet alleen voor Leclerc. Alleen Leclerc poept hem in de muur. Alle andere rijders niet. Met zijn status voor een team als Ferrari mag dat simpelweg niet. Dat is echt een enorme fout van hem.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 09:21
    • StevenQ

      Posts: 10.511

      Bij Stroll zag je op de onboard de stukken asfalt op de linker voorband zitten

      Het lijkt mij toch dat het wel een factor is als 2 coureurs beiden op een plek crashen waar zelden iemand zo rechtdoor gaat, als iemand daar crasht is het meestal op de hoek van de vangrail bij het opkomen van het rechte stuk

      • + 5
      • 8 jun 2026 - 09:41
    • F1jos

      Posts: 5.349

      Stupid om hier Brembo de schuld te geven van eigen falen.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 10:26
    • Freek-Willem

      Posts: 6.722

      Bij Leclerc zou het ook de temperatuur van de banden geweest kunnen zijn omdat die wellicht nog niet op race temperatuur waren.

      Maar bij zowel Stroll als Leclerc zag het enigzins vreemd en onverwacht uit

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 10:45
  • TheStijg

    Posts: 4.045

    Waarom heet dat bedrijf niet gewoon Rembo? Kan er ook niets mis gaan.

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 08:28
    • Sander

      Posts: 1.753

      Rembo & Rembo

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 08:34
    • -NRG-

      Posts: 316

      Leclerc schijnt “Rambo” al geopperd te hebben.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 08:38
    • The Wolf

      Posts: 986

      John J. Brembo; "They drew first blood, not me"

      • + 2
      • 8 jun 2026 - 09:02
    • TheStijg

      Posts: 4.045

      Leclerc opperde “Ram-berm”.

      Ze zijn leuk mensen!

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 09:08
    • misstappen

      Posts: 3.575

      Laatste versie is Rem-nie..

      • + 2
      • 8 jun 2026 - 10:41
  • Hagueian

    Posts: 8.757

    Dua als ne 50 jaar samenwerkt kan je geen fouten maken. Wat een onzinnig PR verhaal. Op vrijdag was het al waardeloos. Als het op zondag nog niet goed is heb je reden tot klagen. 50 jaar geleden hadden ze nog geen software voor de remmen. Het is allemaal toch echt wat gecompliceerder geworden.

    • + 7
    • 8 jun 2026 - 09:03
    • Freek-Willem

      Posts: 6.722

      Of een voorbarige conclusie van Charles. En dus een terechte reactie van een leverancier die het eerst wil uitzoeken ipv in emotie en frustratie wat roepen. En het kan zeer goed zijn dat Charles gelijk heeft maar zoek het eerst uit.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 10:47
  • schwantz34

    Posts: 42.141

    Een goudeerlijke Charles vloog ff ongeremd uit de bocht....

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 10:34
    • Freek-Willem

      Posts: 6.722

      Ik zou zijn meerjarige contract laten ontbinden het boefje

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 10:48
    • nr 76

      Posts: 7.494

      Emotioneel gingen ook alle remmen los...

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 11:43
  • Sergeant Gneisbaard

    Posts: 4.678

    ik vraag me af in hoeverre die tik tegen de vangrail een ronde voor strolls excursie in de muur nog van invloed is geweest. Leclerc zijn linker voorwiel stond al scheef voor hij rechtdoor ging, was zijn ophanging niet toen al kaduuk

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 10:58
  • Pietje Bell

    Posts: 35.175

    Leclerc had het hele weekend al problemen met zijn remmen. Als hij na de GP zegt
    dat 3 van de 4 remmen niet werkten geloof ik hem.
    Hij is altijd de eerste die de fout bij zichzelf neerlegt en sorry zegt. Te vaak zelfs.

    • + 5
    • 8 jun 2026 - 11:20
    • Robin

      Posts: 3.227

      Klopt pietje maar ik weet zeker dat het ook meespeelt dat hii 2 weekenden achter elkaar z’n teamgenoot niet kan verslaan.
      Daar kon hij bij Sainz ook niet tegen en bij Vettel ook niet.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 12:23
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.402

      Charles heeft volgens Autoracer vastgehouden aan Brembo, terwijl Lewis eindelijk zijn zin heeft en sinds Japan met zijn geliefde Carbon Industries rijdt. Charles zou inderdaad over gaan op Lewis’ zijn richting vanaf volgend weekend.

      Eens wat betreft Charles, hij schroomt niet zelf kritisch te zijn dus dit zal echt wel genuanceerder liggen dan dat het enkel Charles zijn fout was.

      • + 2
      • 8 jun 2026 - 12:27
  • Mailliw

    Posts: 119

    Ernest Knoor zei bij Viaplay dat Hamilton in het begin problemen had met zijn remmen en dat Ferrari sinds Canada een remsysteem heeft gekozen meer richting de wensen van Lewis. Charles kan niet met deze remmen overweg maar volgens de data moet deze remmen meer passen met de Ferrari auto en hebben ze deze remmen laten zitten in Monaco. Vanaf Barcelona krijgt Charles weer het oude remsysteem en gaat Ferrari verder met 2 type remsystemen.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 11:51
    • Robin

      Posts: 3.227

      Charles kon in het begin van het seizoen wel met deze remmen omgaan….

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 12:24
    • Robin

      Posts: 3.227

      Lewis had vorig jaar problemen door de overstap naar andere remmen van Mercedes naar Ferrari , dit jaar heb ik hem niet gehoord.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 12:28
    • Pietje Bell

      Posts: 35.175

      Het zit ietsjes anders @Mailliw.
      Het ging al een tijd niet goed met de Brembo remmen bij Ferrari. Lewis eiste een ander merk en heeft sinds een paar weekenden remmen van Carbon Industries gekregen. Leclerc zou deze ook krijgen, maar had dat uitgesteld tot Barcelona. Hij zei gisteren ook dat dat het enige was waar hij schuld aan had. Hij had er dit weekend al mee moeten rijden, aldus Leclerc.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 12:34

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Bahrein
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.747
  • Podiums 52
  • Grand Prix 179
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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