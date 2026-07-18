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Leclerc baalt na 'foute' gele vlag

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Leclerc baalt na 'foute' gele vlag

Charles Leclerc kan leven met zijn tegenvallende prestatie in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Ferrari kon zich niet mengen in het gevecht met de Mercedessen en Max Verstappen, maar Leclerc is wel teleurgesteld. Hij wijst namelijk naar een verwarrende gele vlag die zijn laatste rondje verpestte.

Twee weken geleden stond Leclerc nog op het bovenste treetje van het podium in Silverstone. Tot zijn eigen verbazing kon hij zich mengen in de strijd om de zege, maar eenmaal aangekomen in België wist hij dat het een ander liedje zou worden. In de kwalificatie op het iconische circuit in de Belgische Ardennen kwam Leclerc niet verder dan de vijfde tijd met ruim een halve seconde achterstand op de poletijd van Andrea Kimi Antonelli. Wel was hij nipt sneller dan zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton.

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Door de motorstraf van Lando Norris schuift Leclerc een plekje op op de grid, maar hij heeft geen hoge verwachtingen. Na afloop van de sessie gaf hij tekst en uitleg bij Sky Sports: "Dit ligt meer in lijn met wat we hier en in Silverstone hadden verwacht. Silverstone was een soort buitengewoon weekend. Hier is dat niet het geval en is het een beetje meer dan we hadden verwacht."

'Ik had last van een gele vlag'

Leclerc is zeer realistisch, maar geeft wel eerlijk toe dat er iets was wat hem niet lekker zat: "Ik baal een beetje van die laatste ronde, want er was een gele vlag die was bedoeld voor de pit entry maar die was naar mijn idee te goed zichtbaar vanaf de baan. Het hing heel erg in het midden."

Leclerc ging hierdoor een beetje van zijn gas, want hij wilde vanzelfsprekend een gridstraf voorkomen: "Dat heeft me waarschijnlijk wel een positie gekost, maar ik zou niet een heel veel betere rondetijd hebben gereden. Die halve seconde naar de poletijd van Antonelli zou er nog steeds zijn, maar één plekje was zeker mogelijk geweest."

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP België 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
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8
Williams
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.780
  • Podiums 53
  • Grand Prix 182
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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