Charles Leclerc kan leven met zijn tegenvallende prestatie in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Ferrari kon zich niet mengen in het gevecht met de Mercedessen en Max Verstappen, maar Leclerc is wel teleurgesteld. Hij wijst namelijk naar een verwarrende gele vlag die zijn laatste rondje verpestte.

Twee weken geleden stond Leclerc nog op het bovenste treetje van het podium in Silverstone. Tot zijn eigen verbazing kon hij zich mengen in de strijd om de zege, maar eenmaal aangekomen in België wist hij dat het een ander liedje zou worden. In de kwalificatie op het iconische circuit in de Belgische Ardennen kwam Leclerc niet verder dan de vijfde tijd met ruim een halve seconde achterstand op de poletijd van Andrea Kimi Antonelli. Wel was hij nipt sneller dan zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton.

Was dit een verrassing?

Door de motorstraf van Lando Norris schuift Leclerc een plekje op op de grid, maar hij heeft geen hoge verwachtingen. Na afloop van de sessie gaf hij tekst en uitleg bij Sky Sports: "Dit ligt meer in lijn met wat we hier en in Silverstone hadden verwacht. Silverstone was een soort buitengewoon weekend. Hier is dat niet het geval en is het een beetje meer dan we hadden verwacht."

'Ik had last van een gele vlag'

Leclerc is zeer realistisch, maar geeft wel eerlijk toe dat er iets was wat hem niet lekker zat: "Ik baal een beetje van die laatste ronde, want er was een gele vlag die was bedoeld voor de pit entry maar die was naar mijn idee te goed zichtbaar vanaf de baan. Het hing heel erg in het midden."

Leclerc ging hierdoor een beetje van zijn gas, want hij wilde vanzelfsprekend een gridstraf voorkomen: "Dat heeft me waarschijnlijk wel een positie gekost, maar ik zou niet een heel veel betere rondetijd hebben gereden. Die halve seconde naar de poletijd van Antonelli zou er nog steeds zijn, maar één plekje was zeker mogelijk geweest."