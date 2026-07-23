Ferrari verschijnt komend weekend met een opvallende technische update aan de start van de Grand Prix van Hongarije. De Italiaanse renstal heeft zich daarbij laten inspireren door concurrent Mercedes en hoopt met een aangepaste achtervleugel de strijd met de Zilverpijlen definitief in zijn voordeel te beslissen op de Hungaroring.

Hoewel Mercedes dit seizoen nog altijd over een hogere topsnelheid beschikt, lijkt Ferrari juist op circuits met veel bochten een streepje voor te hebben. De Hungaroring, waar veel neerwaartse druk belangrijker is dan pure snelheid op de rechte stukken, geldt daarom als een van de beste kansen voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc om opnieuw toe te slaan.

Ferrari neemt detail van Mercedes over

Volgens Motorsport.com heeft Ferrari voor de Hongaarse Grand Prix kleine flapjes toegevoegd aan de achterzijde van de achtervleugel. Die oplossing werd eerder al gebruikt door Mercedes en moet de SF-26 nog meer neerwaartse druk bezorgen in de vele middensnelle bochten van de Hungaroring.

Daarmee bouwt Ferrari verder op de opvallende 'Macarena'-achtervleugel, die eerder dit seizoen veel aandacht trok dankzij de omkeerbare bovenste flap. De Italiaanse renstal kiest er echter bewust voor om dit weekend niet de low-downforce-versie te gebruiken, omdat het karakter van de Hungaroring juist vraagt om een maximale hoeveelheid grip.

Ferrari richt blik ook al op Zandvoort

De speciale achtervleugel met weinig neerwaartse druk bewaart Ferrari voorlopig voor de Grand Prix van Italië op Monza. Uit simulaties van de renstal blijkt dat die configuratie de topsnelheid van de SF-26 met nog eens vier kilometer per uur kan verhogen, bovenop de winst die eerder al werd geboekt.

Met de nieuwste update wil Ferrari vooral zijn grootste zwakte aanpakken. Waar Hamilton en Leclerc in de bochten vaak sneller zijn dan de concurrentie dankzij de sterke balans en hoge downforce van de SF-26, verliezen zij op de rechte stukken regelmatig terrein aan Mercedes. Slaat de update aan in Hongarije, dan kan Ferrari niet alleen als topfavoriet richting de zomerstop vertrekken, maar ook met veel vertrouwen afreizen naar Zandvoort, waar eind augustus de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland op het programma staat.