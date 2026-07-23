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'Ferrari kopieert Mercedes: Volgende Formule 1-rel dient zich aan'

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'Ferrari kopieert Mercedes: Volgende Formule 1-rel dient zich aan'

Ferrari verschijnt komend weekend met een opvallende technische update aan de start van de Grand Prix van Hongarije. De Italiaanse renstal heeft zich daarbij laten inspireren door concurrent Mercedes en hoopt met een aangepaste achtervleugel de strijd met de Zilverpijlen definitief in zijn voordeel te beslissen op de Hungaroring.

Hoewel Mercedes dit seizoen nog altijd over een hogere topsnelheid beschikt, lijkt Ferrari juist op circuits met veel bochten een streepje voor te hebben. De Hungaroring, waar veel neerwaartse druk belangrijker is dan pure snelheid op de rechte stukken, geldt daarom als een van de beste kansen voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc om opnieuw toe te slaan.

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Volgens Motorsport.com heeft Ferrari voor de Hongaarse Grand Prix kleine flapjes toegevoegd aan de achterzijde van de achtervleugel. Die oplossing werd eerder al gebruikt door Mercedes en moet de SF-26 nog meer neerwaartse druk bezorgen in de vele middensnelle bochten van de Hungaroring.

Daarmee bouwt Ferrari verder op de opvallende 'Macarena'-achtervleugel, die eerder dit seizoen veel aandacht trok dankzij de omkeerbare bovenste flap. De Italiaanse renstal kiest er echter bewust voor om dit weekend niet de low-downforce-versie te gebruiken, omdat het karakter van de Hungaroring juist vraagt om een maximale hoeveelheid grip.

Ferrari richt blik ook al op Zandvoort

De speciale achtervleugel met weinig neerwaartse druk bewaart Ferrari voorlopig voor de Grand Prix van Italië op Monza. Uit simulaties van de renstal blijkt dat die configuratie de topsnelheid van de SF-26 met nog eens vier kilometer per uur kan verhogen, bovenop de winst die eerder al werd geboekt.

Met de nieuwste update wil Ferrari vooral zijn grootste zwakte aanpakken. Waar Hamilton en Leclerc in de bochten vaak sneller zijn dan de concurrentie dankzij de sterke balans en hoge downforce van de SF-26, verliezen zij op de rechte stukken regelmatig terrein aan Mercedes. Slaat de update aan in Hongarije, dan kan Ferrari niet alleen als topfavoriet richting de zomerstop vertrekken, maar ook met veel vertrouwen afreizen naar Zandvoort, waar eind augustus de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland op het programma staat.

mr.Monza

Posts: 10.180

Er zitten meer Red Bull en McLaren onderdelen op de nieuwe high downforce achtervleugel dan Mercedes'.

  • 3
  • 23 jul 2026 - 15:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Mercedes Ferrari

Reacties (9)

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  • racepace1

    Posts: 916

    Rel?
    Waterkanonnen, rubberen kogels, schilden tevoorschijn, drones?
    Ik heb al een bak met chips en een kratje HJ klaarstaan.
    Spannend hoor.....

    • + 2
    • 23 jul 2026 - 15:02
    • Larry Perkins

      Posts: 66.530

      Met een bak met chips en een kratje HJ heb je geen schijn van kans tegen waterkanonnen, rubberen kogels, schilden en drones @racepace1...

      • + 1
      • 23 jul 2026 - 15:38
    • racepace1

      Posts: 916

      Dat ging bij de vorige rel ook perfect! 🍻🍟
      Never change a good formula!!!
      You dig...😏😂😎

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 16:53
  • NicoS

    Posts: 21.060

    Welke rel heeft zich nou aangediend?

    • + 1
    • 23 jul 2026 - 15:03
    • Larry Perkins

      Posts: 66.530

      Vakantiepark Duinrell.

      Nu vakantie in het buitenland een stuk duurder en gevaarlijker is geworden...

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 16:01
  • mr.Monza

    Posts: 10.180

    Er zitten meer Red Bull en McLaren onderdelen op de nieuwe high downforce achtervleugel dan Mercedes'.

    • + 3
    • 23 jul 2026 - 15:24
    • schwantz34

      Posts: 42.485

      Ow, dan is de rel dus stiekum nog veel groter dan we al dachten! ;)

      • + 1
      • 23 jul 2026 - 15:59
    • mr.Monza

      Posts: 10.180

      Ja, dit gaat niet goed aflopen, de hel zal losbarsten.

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 16:11
    • SennaS

      Posts: 12.448

      Gaza en Iran is hier niks bij

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 17:35

HU Grand Prix van Hongarije

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
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1
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Datum
Grand Prix
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
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