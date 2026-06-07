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Hamilton praat mond voorbij onthult FIA-geheim over Red Bull

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Hamilton praat mond voorbij onthult FIA-geheim over Red Bull

Lewis Hamilton heeft zijn mond voorbij gepraat over het ADUO-programma. Volgens deze nieuwe regels krijgen motorleveranciers met een achterstand op de snelste motor, een extra mogelijkheid om het gat te verkleinen. Volgens Hamilton heeft niet Mercedes, maar Red Bull de beste motor. Dit zou betekenen dat Mercedes extra mogelijkheden krijgt.

De nieuwe motorregels zorgen dit voor de nodige chaos in de Formule 1-wereld. Er is veel kritiek op de nieuwe regels, en er werd ook gewezen naar de ADUO-regels. Bepaalde motorleveranciers willen namelijk aan hun krachtbron kunnen werken, en dat is vanzelfsprekend uitgemond in een politiek steekspel. De FIA heeft nog niets gedeeld over de situatie, maar Hamilton deed dat na de race in Monaco wel.

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Hamilton praat zijn mond voorbij

De Britse Ferrari-coureur leek namelijk zijn mond voorbij te praten toen hij zich meldde voor de camera van Sky Sports: "We gaan nu weer naar de lange rechte stukken in Barcelona. Maar volgens mij kwam gisteren of vandaag naar buiten dat Red Bull over de krachtigste motor beschikt, dat Mercedes tweede staat en dat wij daarachter zitten."

Kansen voor Ferrari

Dit is voor Hamiltons team een enorm voordeel, en dat komt ook als geroepen. De zevenvoudig wereldkampioen gaat verder met zijn verhaal: "We hebben nu dus tokens om te proberen te ontwikkelen en het gat te dichten, maar dat is echt een project van acht tot tien maanden. Dat is dus niet iets wat we volgende week zomaar even doen."

Wat is er mogelijk in Barcelona?

Ferrari begint steeds beter te presteren, en Hamilton heeft dan ook goede hoop. Hij blijft echter realistisch, en legt uit dat er op de korte termijn niet veel mogelijk is: "We zullen er dus alles aan gaan doen om dichterbij de concurrentie te komen. Voor volgende week in Barcelona kunnen we hopelijk wat updates aan de auto toevoegen om te proberen het gat naar Mercedes te dichten, maar het zal daar heel erg lastig worden voor ons."

hupholland

Posts: 9.961

Hamilton zegt nooit iets per ongeluk, dus mond voorbij praten lijkt me niet de juiste benaming.

  • 2
  • 7 jun 2026 - 20:59
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (6)

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  • William-E

    Posts: 505

    Hoe mask je de sport nog meer kapot…? Juist, nog meer onzinnige regels…

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 20:45
    • Stillewerise

      Posts: 70

      Omdat red bull niks mag 🤣🤣🤣. Regels zijn regels.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 20:51
  • Hagueian

    Posts: 8.753

    Er is altijd wel iets dat voorkomt dat Ferrari de titel wint. Ferrari...

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 20:56
  • hupholland

    Posts: 9.961

    Hamilton zegt nooit iets per ongeluk, dus mond voorbij praten lijkt me niet de juiste benaming.

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 20:59
  • gridiron

    Posts: 3.490

    Hopelijk staat de aluminiumfolie in promotie

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 21:01
  • De Vogel is Geland

    Posts: 918

    De motor van Mercedes heeft nog nooit volledig open gestaan. Geniaal dit

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 21:07

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Cadillac F1
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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