Lewis Hamilton heeft zijn mond voorbij gepraat over het ADUO-programma. Volgens deze nieuwe regels krijgen motorleveranciers met een achterstand op de snelste motor, een extra mogelijkheid om het gat te verkleinen. Volgens Hamilton heeft niet Mercedes, maar Red Bull de beste motor. Dit zou betekenen dat Mercedes extra mogelijkheden krijgt.

De nieuwe motorregels zorgen dit voor de nodige chaos in de Formule 1-wereld. Er is veel kritiek op de nieuwe regels, en er werd ook gewezen naar de ADUO-regels. Bepaalde motorleveranciers willen namelijk aan hun krachtbron kunnen werken, en dat is vanzelfsprekend uitgemond in een politiek steekspel. De FIA heeft nog niets gedeeld over de situatie, maar Hamilton deed dat na de race in Monaco wel.

Hamilton praat zijn mond voorbij

De Britse Ferrari-coureur leek namelijk zijn mond voorbij te praten toen hij zich meldde voor de camera van Sky Sports: "We gaan nu weer naar de lange rechte stukken in Barcelona. Maar volgens mij kwam gisteren of vandaag naar buiten dat Red Bull over de krachtigste motor beschikt, dat Mercedes tweede staat en dat wij daarachter zitten."

Kansen voor Ferrari

Dit is voor Hamiltons team een enorm voordeel, en dat komt ook als geroepen. De zevenvoudig wereldkampioen gaat verder met zijn verhaal: "We hebben nu dus tokens om te proberen te ontwikkelen en het gat te dichten, maar dat is echt een project van acht tot tien maanden. Dat is dus niet iets wat we volgende week zomaar even doen."

Wat is er mogelijk in Barcelona?

Ferrari begint steeds beter te presteren, en Hamilton heeft dan ook goede hoop. Hij blijft echter realistisch, en legt uit dat er op de korte termijn niet veel mogelijk is: "We zullen er dus alles aan gaan doen om dichterbij de concurrentie te komen. Voor volgende week in Barcelona kunnen we hopelijk wat updates aan de auto toevoegen om te proberen het gat naar Mercedes te dichten, maar het zal daar heel erg lastig worden voor ons."