Lewis Hamilton barst van het zelfvertrouwen bij Ferrari. Hij heeft zijn matige prestaties van 2025 compleet omgegooid, dat komt mede doordat de samenwerking met Ferrari er eindelijk is. Hamilton heeft daarmee niet alleen zijn allereerste podium voor Ferrari behaald, maar ook zijn allereerste overwinning namens de Scuderia.

De zevenvoudig wereldkampioen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, maar is nog niet afgeschreven voor de wereldtitel. Hamilton heeft zich al bewezen zich te kunnen mengen met de Mercedes-coureurs en zijn teamgenoot. De 106-voudig racewinnaar verschilt 32 punten met de leider in het wereldkampioenschap Kimi Antonelli.

Hamilton groeit bij Ferrari

Ferrari-president John Elkann had Hamilton en Charles Leclerc opgedragen om zich te concentreren op het rijden en minder te praten. Dat helpt, maar er zijn nog meer dingen die Hamilton hebben geholpen richting dit seizoen. "Een daarvan is een auto die ik echt heb helpen ontwikkelen," begon Hamilton tegenover de internationale media. "Er zitten onderdelen op de auto – bijvoorbeeld de voorwielophanging – waar ik vorig jaar om had gevraagd en die ik vervolgens voor de simulator heb laten maken en daarop heb getest."

Hamilton zet zijn handtekening op de Ferrari-bolide en dat is goed te zien in de sportieve prestaties. "Dit jaar heb ik eindelijk de remmen gekregen die ik wilde, en dat was een flinke inspanning. Technische veranderingen in mijn persoonlijke team, een herindeling van sommige teamleden en hoe ze met het team samenwerken", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton speelt een teamspel

De zevenvoudig wereldkampioen merkt wel op dat hij niet de enige is bij Ferrari en past zich dus ook aan. Daardoor kan de samenwerking tussen de coureur en de leiding van het Italiaanse team optimaal werken. "Ik probeer mijn positie binnen de organisatie opnieuw af te stemmen op de hogere leidinggevenden, zodat we ervoor zorgen dat we op één lijn zitten en dat we bondgenoten zijn in plaats van vijanden."

Toen de prestaties vorig jaar stukken minder waren had Hamilton daar meer last van. De Brit behaalde geen podium en merkte op dat Ferrari hem niet serieus nam. "Vorig jaar was elk weekend een heel moeilijk weekend. Dus als je dat meemaakt, luisteren mensen natuurlijk minder naar je: 'Waarom zouden we naar je luisteren als je zulke resultaten behaalt?'"

Uiteindelijk is het alsnog goed gekomen in de samenwerking tussen Hamilton en Ferrari en daar zijn de prestaties van dit seizoen het bewijs van. "Het heeft dus lang geduurd om dat vertrouwen op te bouwen, maar ik denk dat dat vertrouwen er nu is en dat mijn verzoeken worden ingewilligd. Het is natuurlijk een wisselwerking. We stimuleren elkaar echt en de samenwerking is er eindelijk, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is."