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Hamilton onthult sleutel achter ommekeer bij Ferrari

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Hamilton onthult sleutel achter ommekeer bij Ferrari

Lewis Hamilton barst van het zelfvertrouwen bij Ferrari. Hij heeft zijn matige prestaties van 2025 compleet omgegooid, dat komt mede doordat de samenwerking met Ferrari er eindelijk is. Hamilton heeft daarmee niet alleen zijn allereerste podium voor Ferrari behaald, maar ook zijn allereerste overwinning namens de Scuderia. 

De zevenvoudig wereldkampioen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, maar is nog niet afgeschreven voor de wereldtitel. Hamilton heeft zich al bewezen zich te kunnen mengen met de Mercedes-coureurs en zijn teamgenoot. De 106-voudig racewinnaar verschilt 32 punten met de leider in het wereldkampioenschap Kimi Antonelli. 

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Hamilton groeit bij Ferrari

Ferrari-president John Elkann had Hamilton en Charles Leclerc opgedragen om zich te concentreren op het rijden en minder te praten. Dat helpt, maar er zijn nog meer dingen die Hamilton hebben geholpen richting dit seizoen. "Een daarvan is een auto die ik echt heb helpen ontwikkelen," begon Hamilton tegenover de internationale media. "Er zitten onderdelen op de auto – bijvoorbeeld de voorwielophanging – waar ik vorig jaar om had gevraagd en die ik vervolgens voor de simulator heb laten maken en daarop heb getest."

Hamilton zet zijn handtekening op de Ferrari-bolide en dat is goed te zien in de sportieve prestaties. "Dit jaar heb ik eindelijk de remmen gekregen die ik wilde, en dat was een flinke inspanning. Technische veranderingen in mijn persoonlijke team, een herindeling van sommige teamleden en hoe ze met het team samenwerken", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton speelt een teamspel

De zevenvoudig wereldkampioen merkt wel op dat hij niet de enige is bij Ferrari en past zich dus ook aan. Daardoor kan de samenwerking tussen de coureur en de leiding van het Italiaanse team optimaal werken. "Ik probeer mijn positie binnen de organisatie opnieuw af te stemmen op de hogere leidinggevenden, zodat we ervoor zorgen dat we op één lijn zitten en dat we bondgenoten zijn in plaats van vijanden."

Toen de prestaties vorig jaar stukken minder waren had Hamilton daar meer last van. De Brit behaalde geen podium en merkte op dat Ferrari hem niet serieus nam. "Vorig jaar was elk weekend een heel moeilijk weekend. Dus als je dat meemaakt, luisteren mensen natuurlijk minder naar je: 'Waarom zouden we naar je luisteren als je zulke resultaten behaalt?'"

Uiteindelijk is het alsnog goed gekomen in de samenwerking tussen Hamilton en Ferrari en daar zijn de prestaties van dit seizoen het bewijs van. "Het heeft dus lang geduurd om dat vertrouwen op te bouwen, maar ik denk dat dat vertrouwen er nu is en dat mijn verzoeken worden ingewilligd. Het is natuurlijk een wisselwerking. We stimuleren elkaar echt en de samenwerking is er eindelijk, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is."

SennaS

Posts: 12.390

The goat still rise

  • 8
  • 14 jul 2026 - 06:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.306

    Lewis is nog niet op zijn ouwe niveau terug want hij vergeet zijn fans te bedanken...

    • + 3
    • 13 jul 2026 - 20:54
    • The Wolf

      Posts: 1.240

      give the goat a break, he is still rising, risen heb je niet op een paar weken gedaan, nog veel risen voor de boeg, 'best fans' komt wel weer, geduld is een schone zaak...

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 08:22
  • SennaS

    Posts: 12.390

    The goat still rise

    • + 8
    • 14 jul 2026 - 06:49
    • snailer

      Posts: 33.860

      En weer haal je er Verstappen bij.

      • + 5
      • 14 jul 2026 - 07:16
    • Wibautstraat

      Posts: 17

      “snailer”

      Max the goat? Voor wat als ik vragen mag? Waarom ia de bar zo laag voor max?

      Laat max eens een WDC teammaat verslaan en WDC met een andere team worden voordat je max de goat noemt.

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 07:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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