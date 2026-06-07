Max Verstappen beleefde vandaag een enorm teleurstellende race in de straten van zijn woonplaats Monaco. De viervoudig wereldkampioen viel stil bij de start, en viel daarna uit. Verstappen haalde opgelucht adem, want het incident bij de start had veel slechter kunnen aflopen.

Verstappen kwam bij de start niet van zijn plek door een motorprobleem. Hij stuurde snel naar links om te voorkomen dat de andere coureurs tegen hem aan zouden rijden. Als hij wel was geraakt was het waarschijnlijk een heftig ongeval geworden, maar wonder boven wonder ging alles goed. Verstappen hobbelde terug naar de pits, en zag hoe de race uitdraaide op een soort chaotische optocht.

Wat ging er mis bij Red Bull?

Verstappen wist na afloop nog niet helemaal wat er precies aan de hand was, maar hij gaf wel een heldere uitleg bij de internationale media: "De opwarmronde voelde al een beetje vreemd aan. Normaal gesproken zoek je bij de pre-start het doel qua toeren op, maar er zat nu echt totaal geen lijn meer in. Het schoot gewoon constant alle kanten op, echt heel raar. En zodra ik de koppeling liet opkomen, was het gewoon klaar."

Daarna wist Verstappen al snel dat het feestje voorbij was: "De motor viel echt helemaal dood, en het geluid dat ik daarbij uit de motor hoorde komen, toen ik na bocht één vermogen terugkreeg, was echt heel erg slecht. Ik heb meteen het gas losgelaten en de auto naar binnen gebracht."

'Ik zat biddend in de auto'

Bij de start vreesde Verstappen voor een zwaar ongeval, en daar maakt hij nu ook geen geheim van. Hij zat trillend als een rietje in zijn auto: "Ik had gewoon totaal geen vermogen, dus ik stuurde naar links met de wrijving van het stuur. Ik was gewoon aan het bidden dat iedereen daar naar links zou gaan, maar gelukkig reageerde iedereen er gelijk op."

Daarna was het avontuur voor Verstappen klaar, en zag hij vanuit de paddock hoe Andrea Kimi Antonelli de race met speels gemak wist te winnen. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar werd derde, maar hij moet zich nog wel melden bij de stewards.