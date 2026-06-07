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Verstappen vreesde voor zwaar ongeval: "Zat biddend in de auto"

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Verstappen vreesde voor zwaar ongeval: "Zat biddend in de auto"

Max Verstappen beleefde vandaag een enorm teleurstellende race in de straten van zijn woonplaats Monaco. De viervoudig wereldkampioen viel stil bij de start, en viel daarna uit. Verstappen haalde opgelucht adem, want het incident bij de start had veel slechter kunnen aflopen.

Verstappen kwam bij de start niet van zijn plek door een motorprobleem. Hij stuurde snel naar links om te voorkomen dat de andere coureurs tegen hem aan zouden rijden. Als hij wel was geraakt was het waarschijnlijk een heftig ongeval geworden, maar wonder boven wonder ging alles goed. Verstappen hobbelde terug naar de pits, en zag hoe de race uitdraaide op een soort chaotische optocht.

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Verstappen wist na afloop nog niet helemaal wat er precies aan de hand was, maar hij gaf wel een heldere uitleg bij de internationale media: "De opwarmronde voelde al een beetje vreemd aan. Normaal gesproken zoek je bij de pre-start het doel qua toeren op, maar er zat nu echt totaal geen lijn meer in. Het schoot gewoon constant alle kanten op, echt heel raar. En zodra ik de koppeling liet opkomen, was het gewoon klaar."

Daarna wist Verstappen al snel dat het feestje voorbij was: "De motor viel echt helemaal dood, en het geluid dat ik daarbij uit de motor hoorde komen, toen ik na bocht één vermogen terugkreeg, was echt heel erg slecht. Ik heb meteen het gas losgelaten en de auto naar binnen gebracht."

'Ik zat biddend in de auto'

Bij de start vreesde Verstappen voor een zwaar ongeval, en daar maakt hij nu ook geen geheim van. Hij zat trillend als een rietje in zijn auto: "Ik had gewoon totaal geen vermogen, dus ik stuurde naar links met de wrijving van het stuur. Ik was gewoon aan het bidden dat iedereen daar naar links zou gaan, maar gelukkig reageerde iedereen er gelijk op."

Daarna was het avontuur voor Verstappen klaar, en zag hij vanuit de paddock hoe Andrea Kimi Antonelli de race met speels gemak wist te winnen. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar werd derde, maar hij moet zich nog wel melden bij de stewards.

Michael Schumacher

Posts: 2.400

Het is dus geen grap, we zaten er allemaal faliekant naast.

Mercedes liet vandaag al zien dat het een ijzersterk chassis heeft en dat het dus niet alleen motoren kan bouwen. Het hele gezemel over een 'illegale' motor was dus ook pure nonsens. Interessant hoe men er naast kan zitten.

  • 3
  • 7 jun 2026 - 20:28
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (10)

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  • hupholland

    Posts: 9.960

    misschien maar goed dat hij niet op pole stond dan, P2 sta je toch een beetje aan de buitenkant van de bocht. Ze konden er allemaal rechts langs. En het kleine beetje snelheid dat ie nog had hielp misschien ook nog iets..

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 19:49
  • Tony

    Posts: 1.650

    Verstappen heeft er vooralsnog geen geheim van gemaakt dat hij geen fan is van deze veranderingen binnen de Formule 1. De Nederlander denkt dat het in strijd gaat met het DNA van de sport, maar hij benadrukte ook dat hij hoe dan ook alles doet om zijn prestaties te maximaliseren. Ook zijn er bepaalde dingen waar mensen bang voor zijn, en een van deze dingen zouden de verschillen bij de start zijn.
    Volgens de Red Bull-coureur is er echter geen reden tot zorgen, en als er echt stress is bij sommigen, dan heeft de Nederlander een duidelijke tip voor zijn collega's. 'Je kunt altijd vanuit de pitstraat starten als je het echt onveilig vindt. In bocht vier heb je dan de achterkant van het veld alweer bereikt', zo grapt de Limburger

    Volgende race gewoon vanuit de pitstraat starten Max.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 19:58
  • JV fan

    Posts: 2.988

    Zo,n start ongeval wil je niet hebben.. vraag maar aan JJ Letho (die klap heeft z,n f1 carriere zeg maar beeindigd (hij hwam net terug van een gebroken nek blessure na test ongeluk , en deze klap was weer een tik in z,n nek (whiplash)

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 20:04
  • Pietje Bell

    Posts: 35.161

    Dit moet een grap zijn!!

    RBR Daily
    @RBR_Daily

    🚨 BREAKING: AutoRacer meldt dat Red Bull naar verwachting de krachtigste ICE
    zal hebben, ze zullen geen ADUO beschikbaar hebben.

    Mercedes zou naar verluidt in aanmerking komen voor 2% ADUO-concessies, Ferrari
    voor meer dan 4%, Audi voor 4-6%, en Honda voor 6-8%.

    autoracer.it/clamoroso-aduo -fia-red-bull-miglior-ice-concessioni-mercedes-ferrari/

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 20:06
    • Pietje Bell

      Posts: 35.161

      The RACE komt met hetzelfde verhaal!!

      ADUO F1 engine upgrades decision revealed

      Jon Noble, Matt Beer
      07 Jun 2026

      Red Bull has been declared Formula 1's best engine under the Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) system, The Race understands, meaning Mercedes and Ferrari will both get engine upgrades during the 2026 season.

      The Race has learned that teams were informed on Monaco Grand Prix race day of the FIA's first judgement of the engine pecking order and who will be allowed opportunities to try to gain ground.

      Under the upgrades system, if a manufacturer is deemed to have a power unit that is more than 2% adrift of the benchmark at a certain point - with the first of three such points in 2026 coming after the recent Canadian GP - then it will be allowed to make one upgrade for 2026 and another for 2027.

      If the deficit is 4% or more, then the manufacturer will be allowed to make two upgrades this season and two more the following campaign.

      Although Mercedes has been regarded as the benchmark power unit and is dominating the championship, the Ford-branded Red Bull Powertrains engine has actually been classified as the best under the criteria used for ADUO.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 20:11
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.400

      Het is dus geen grap, we zaten er allemaal faliekant naast.

      Mercedes liet vandaag al zien dat het een ijzersterk chassis heeft en dat het dus niet alleen motoren kan bouwen. Het hele gezemel over een 'illegale' motor was dus ook pure nonsens. Interessant hoe men er naast kan zitten.

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 20:28
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.449

      Ik hoorde t ook al. Dat hebben ze bij Mercedes slim gedaan.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 20:33
  • Need5Speed

    Posts: 3.907

    Ik heb het gebed nog even teruggeluisterd.
    Het is wel jammer dat de wedstrijdleiding het hier en daar weggepiept heeft, juist op zo'n verheven en spiritueel moment.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 20:07
  • dutchiceman

    Posts: 5.627

    Wel bijzonder voor een goddeloze

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 20:08
    • Pietje Bell

      Posts: 35.161

      Kennelijk weet je niet dat hij katholiek is.
      zijn moeder steekt voor elke GP een kaarsje op in de kerk.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 20:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Cadillac F1
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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