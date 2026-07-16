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Nieuwe F1-titel van Hamilton uitgesloten: "Mercedes is te snel"

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Nieuwe F1-titel van Hamilton uitgesloten: "Mercedes is te snel"

Volgens Günther Steiner kan Lewis Hamilton een recordbrekende achtste wereldtitel uit zijn hoofd zetten. Hamilton is bezig met een sterk seizoen, en kan zich mengen in de strijd met Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Volgens Steiner is Mercedes echter te sterk voor de Britse Ferrari-coureur.

Na een rampzalig eerste seizoen in dienst van Ferrari, heeft Hamilton zich dit jaar weten te herpakken. De zevenvoudig wereldkampioen begint steeds beter en beter te presteren, en lijkt zijn goede vorm te hebben hervonden. In Barcelona won hij zijn eerste Grand Prix in het scharlakenrood van Ferrari, en zijn team lijkt nu de grootste uitdager van Mercedes te zijn. Ze reizen ook met een goed gevoel af naar het circuit van Spa-Francorchamps, want Charles Leclerc won twee weken geleden de Britse Grand Prix.

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Maakt Hamilton kans op een nieuwe wereldtitel?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner denkt echter niet dat een recordbrekende achtste wereldtitel realistisch is voor Hamilton. In een interview met Bild krijgt Steiner de vraag of Hamilton dit jaar de titel kan winnen: "Nee, Mercedes is veel te sterk. Maar als Lewis de juiste auto heeft, kan hij nog steeds vooraan meedoen. Het was belangrijk voor hem om eindelijk met Ferrari te winnen. Niemand kan dit meer van hem afnemen. Dat zal hem vleugels geven."

Volgens meerdere geruchten luisteren ze bij Ferrari nu ook meer naar Hamilton dan naar zijn teamgenoot Leclerc. Als Steiner met deze verhalen wordt geconfronteerd, komt hij met zijn mening over deze zaak: "Hoe meer vertrouwen Ferrari aan Lewis geeft, hoe lastiger de situatie voor Charles wordt, ook al is hij absoluut niet langzamer, zoals we eerder al in Silverstone hebben gezien."

Hoe staan ze ervoor?

Hamilton staat bij het ingaan van het raceweekend in België op de derde plaats in het wereldkampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen staat nu op 147 WK-punten, en heeft een kleine achterstand op de Mercedessen van Antonelli en Russell. De jonge Italiaan voert nog altijd de strijd om de titel aan met 179 punten, terwijl Russell tweede staat met 154 punten.

f(1)orum

Posts: 10.252

Een EHBO trommel?

  • 4
  • 16 jul 2026 - 13:42
F1 Nieuws Lewis Hamilton Guenther Steiner Ferrari Mercedes GP België 2026

Reacties (5)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.093

    Mercedes gaat ook snel stuk. Dus wie weet.

    • + 2
    • 16 jul 2026 - 13:22
  • meister

    Posts: 4.327

    Een Hamilton die bloed ruikt brengt altijd iets extra's.

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 13:38
    • f(1)orum

      Posts: 10.248

      Een EHBO trommel?

      • + 4
      • 16 jul 2026 - 13:42
    • NicoS

      Posts: 20.997

      Soms volstaat een pleister ook wel….

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 13:56
    • Larry Perkins

      Posts: 66.340

      Ja, hij brengt "walking plastic" mee...

      (Kim K.)

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 15:44

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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