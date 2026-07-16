Volgens Günther Steiner kan Lewis Hamilton een recordbrekende achtste wereldtitel uit zijn hoofd zetten. Hamilton is bezig met een sterk seizoen, en kan zich mengen in de strijd met Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Volgens Steiner is Mercedes echter te sterk voor de Britse Ferrari-coureur.

Na een rampzalig eerste seizoen in dienst van Ferrari, heeft Hamilton zich dit jaar weten te herpakken. De zevenvoudig wereldkampioen begint steeds beter en beter te presteren, en lijkt zijn goede vorm te hebben hervonden. In Barcelona won hij zijn eerste Grand Prix in het scharlakenrood van Ferrari, en zijn team lijkt nu de grootste uitdager van Mercedes te zijn. Ze reizen ook met een goed gevoel af naar het circuit van Spa-Francorchamps, want Charles Leclerc won twee weken geleden de Britse Grand Prix.

Maakt Hamilton kans op een nieuwe wereldtitel?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner denkt echter niet dat een recordbrekende achtste wereldtitel realistisch is voor Hamilton. In een interview met Bild krijgt Steiner de vraag of Hamilton dit jaar de titel kan winnen: "Nee, Mercedes is veel te sterk. Maar als Lewis de juiste auto heeft, kan hij nog steeds vooraan meedoen. Het was belangrijk voor hem om eindelijk met Ferrari te winnen. Niemand kan dit meer van hem afnemen. Dat zal hem vleugels geven."

Volgens meerdere geruchten luisteren ze bij Ferrari nu ook meer naar Hamilton dan naar zijn teamgenoot Leclerc. Als Steiner met deze verhalen wordt geconfronteerd, komt hij met zijn mening over deze zaak: "Hoe meer vertrouwen Ferrari aan Lewis geeft, hoe lastiger de situatie voor Charles wordt, ook al is hij absoluut niet langzamer, zoals we eerder al in Silverstone hebben gezien."

Hoe staan ze ervoor?

Hamilton staat bij het ingaan van het raceweekend in België op de derde plaats in het wereldkampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen staat nu op 147 WK-punten, en heeft een kleine achterstand op de Mercedessen van Antonelli en Russell. De jonge Italiaan voert nog altijd de strijd om de titel aan met 179 punten, terwijl Russell tweede staat met 154 punten.