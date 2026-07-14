Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft toegegeven dat hij veel closer is met Charles Leclerc dan met Lewis Hamilton. De Fransman kent beide coureurs zeer goed, maar legt uit dat zijn band met Leclerc veel verder gaat dan die van een teambaas met een coureur.

Het team van Ferrari heeft een goede start van het seizoen achter de rug. Ze kunnen in het spoor van Mercedes blijven, en Hamilton en Leclerc hebben allebei al een race gewonnen. Sterker nog, van de afgelopen drie races wist Ferrari er twee te winnen. Het geeft de burger moed in Maranello, en vooral de zege van Leclerc in Silverstone maakte veel los. Voor de Monegask was het zijn eerste zege sinds 2024, en dat zorgde voor veel vreugde en extra zelfvertrouwen.

'We hoeven niets tegen elkaar te zeggen'

Vasseur is trots op zijn twee coureurs, en dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken. In zijn door Jean-Michel Desnoues geschreven biografie En Piste gaat hij dieper in op zijn band met zijn coureurs: "Er zijn een aantal coureurs waar ik heel close mee ben, maar niets komt in de buurt van de diepe emotionele band die ik heb met Charles."

Trots legt Vasseur uit hoe ver de band met Leclerc precies gaat: "We hoeven niets tegen elkaar te zeggen. We kijken elkaar aan, en dan begrijpen we elkaar."

Hoe is de band met Hamilton

Vasseur kent Leclercs teamgenoot Hamilton ook zeer goed, maar toch ziet hun band er iets anders uit. Hij legt uit hoe hij communiceert met de zevenvoudig wereldkampioen: "Met Lewis ligt het een beetje anders. Er is een soort diepgaand vertrouwen tussen ons. Ik weet dat ik hem kan vertrouwen, en hij weet dat hij mij kan vertrouwen. We kennen elkaar al twintig jaar, maar ik ben niet zo close met hem als ik ben met Charles. Mijn relatie met Charles gaat dieper dan alleen de professionele samenwerking."

Kleine achterstand

Leclerc werd door Ferrari opgeleid, en rijdt sinds 2019 voor de Italiaanse renstal in de Formule 1. Hij staat momenteel op de vierde plaats in het wereldkampioenschap met 108 punten achter zijn naam, Hamilton staat derde met 147 punten.