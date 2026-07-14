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Vasseur onthult 'diepe emotionele band' met Leclerc

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Vasseur onthult 'diepe emotionele band' met Leclerc

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft toegegeven dat hij veel closer is met Charles Leclerc dan met Lewis Hamilton. De Fransman kent beide coureurs zeer goed, maar legt uit dat zijn band met Leclerc veel verder gaat dan die van een teambaas met een coureur.

Het team van Ferrari heeft een goede start van het seizoen achter de rug. Ze kunnen in het spoor van Mercedes blijven, en Hamilton en Leclerc hebben allebei al een race gewonnen. Sterker nog, van de afgelopen drie races wist Ferrari er twee te winnen. Het geeft de burger moed in Maranello, en vooral de zege van Leclerc in Silverstone maakte veel los. Voor de Monegask was het zijn eerste zege sinds 2024, en dat zorgde voor veel vreugde en extra zelfvertrouwen.

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'We hoeven niets tegen elkaar te zeggen'

Vasseur is trots op zijn twee coureurs, en dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken. In zijn door Jean-Michel Desnoues geschreven biografie En Piste gaat hij dieper in op zijn band met zijn coureurs: "Er zijn een aantal coureurs waar ik heel close mee ben, maar niets komt in de buurt van de diepe emotionele band die ik heb met Charles."

Trots legt Vasseur uit hoe ver de band met Leclerc precies gaat: "We hoeven niets tegen elkaar te zeggen. We kijken elkaar aan, en dan begrijpen we elkaar."

Hoe is de band met Hamilton

Vasseur kent Leclercs teamgenoot Hamilton ook zeer goed, maar toch ziet hun band er iets anders uit. Hij legt uit hoe hij communiceert met de zevenvoudig wereldkampioen: "Met Lewis ligt het een beetje anders. Er is een soort diepgaand vertrouwen tussen ons. Ik weet dat ik hem kan vertrouwen, en hij weet dat hij mij kan vertrouwen. We kennen elkaar al twintig jaar, maar ik ben niet zo close met hem als ik ben met Charles. Mijn relatie met Charles gaat dieper dan alleen de professionele samenwerking."

Kleine achterstand

Leclerc werd door Ferrari opgeleid, en rijdt sinds 2019 voor de Italiaanse renstal in de Formule 1. Hij staat momenteel op de vierde plaats in het wereldkampioenschap met 108 punten achter zijn naam, Hamilton staat derde met 147 punten.

Larry Perkins

Posts: 66.307

In de vroege Lauda-tijd (midden jaren '70) kocht ik bladen in discrete bruine enveloppen met (uitklap)foto's van dames waar James Hunt wel raad mee wist...

  • 5
  • 14 jul 2026 - 16:06
F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (11)

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  • MatsVerstsappen

    Posts: 238

    Lekker gezond als er harde beslissingen genomen moeten worden.

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 15:44
    • Larry Perkins

      Posts: 66.306

      Maar ook wel makkelijk, als Fred Charles wil ontslaan hoeft hij hem enkel maar aan te kijken, hij hoeft niets te zeggen of een lastig gesprek aan te gaan...

      • + 4
      • 14 jul 2026 - 16:10
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.176

    Als ik in de jaren 80 in een (alleen nog engelstalig verkrijgbaar) f1 magazine, zo'n jankverhaal zou lezen over een van mijn helden lauda (rip), Patrese of Alboreto (rip)dan zou ik terug gaan naar de kiosk van het station van Leuven en mijn 80 Belgische Franken terug gaan vragen.

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 15:50
    • Larry Perkins

      Posts: 66.306

      In de vroege Lauda-tijd (midden jaren '70) kocht ik bladen in discrete bruine enveloppen met (uitklap)foto's van dames waar James Hunt wel raad mee wist...

      • + 5
      • 14 jul 2026 - 16:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.724

      Mss stond Natte Nel senior er nog in als 'n jonge meid Larry...

      Maar bij jouw kwamen ze in 'n bruine envelop?

      Ik jatte ze altijd van m'n vader uit zijn nachtkastje.

      Wel dikwijls dikke bladzijde's....maar Ach, dat gaf niets....hij was tenslotte familie hè.

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 16:35
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.176

      @larry Die hadden ze ook op het station in leuven (en overal in belgien) je moest alleen even een gordijntje door (echte en goor gordijntje, komt het woord goordijn ook vandaan)

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 17:26
    • Larry Perkins

      Posts: 66.306

      En was 'Dijntje' de plaatselijke dame van lichte zeden?

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 17:33
  • Larry Perkins

    Posts: 66.306

    Foto: Fred heeft een diepe emotionele band met Leclerc maar Hamilton is een hoofdpijndossier...

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 15:59
  • koppie toe

    Posts: 5.452

    En @Ouw heeft nog niet gereageerd op dit inkoppertje?

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 16:19
  • Ernie5335

    Posts: 5.901

    Janken?

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 00:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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