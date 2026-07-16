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Hamilton haalt snoeihard uit: "Ik kan niet meer tot het uiterste pushen"

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Hamilton haalt snoeihard uit: "Ik kan niet meer tot het uiterste pushen"

Lewis Hamilton heeft stevige kritiek geuit op de huidige technische reglementen in de Formule 1. Volgens de Ferrari-coureur is de sport te afhankelijk geworden van complexe software en energiemanagement, waardoor coureurs niet langer uitsluitend worden beloond voor hun snelheid op de baan.

De zevenvoudig wereldkampioen deed zijn uitspraken in de StarTalk-podcast. Hamilton vindt dat de huidige generatie Formule 1-auto's niet alleen moeilijk te begrijpen is voor fans, maar ook voor de coureurs zelf.

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Hamilton ziet groot probleem met energiemanagement

Volgens Hamilton is het juist de bedoeling dat een coureur wordt beloond wanneer hij een bocht sneller neemt dan zijn concurrenten. Door de huidige batterij- en softwaresystemen gebeurt volgens hem echter precies het tegenovergestelde.

"Het doel is altijd om de auto tot het uiterste te pushen. Normaal gesproken zou je tijd moeten winnen als je een bocht sneller neemt dan de rest. Maar door de manier waarop het energiemanagement nu werkt, laad je de batterij op als je geen vermogen vraagt en gebruik je die juist wanneer je wel vermogen nodig hebt", legt Hamilton uit.

Daar komt volgens de Brit nog bij dat de beperkte batterijcapaciteit voor onnatuurlijke situaties zorgt. "Sinds de MGU-H is verdwenen, hebben we minder capaciteit. Daardoor word je juist benadeeld als je meer risico neemt en een snelle bocht harder aansnijdt, omdat je daarna onvoldoende energie hebt kunnen terugwinnen."

Software kostte Hamilton al drie tienden

Hamilton haalde ook een concreet voorbeeld aan van de Grand Prix van Miami, waar hij naar eigen zeggen flink werd benadeeld door een softwareprobleem. Pas na afloop van de sessie ontdekte hij waar het tijdverlies vandaan kwam.

"In Miami verloor ik drie tienden van een seconde doordat de software niet deed wat die moest doen. Ik dacht dat ik zelf te langzaam was, maar mijn engineers vertelden me dat het probleem volledig bij de software lag. Dat is ontzettend frustrerend, want vroeger hadden we dit soort problemen niet. Wat mij betreft hebben we juist minder van dit soort systemen nodig", besluit Hamilton.

Na negen races staat Hamilton derde in het wereldkampioenschap. De Ferrari-coureur moet voorlopig alleen Mercedes-duo Kimi Antonelli en George Russell voor zich dulden.

NicoS

Posts: 20.997

De uitdagingen zoals een coureur zou moeten hebben is nu verdwenen. De uitdaging nu is hoe ze de energie het beste kunnen verdelen en benutten. Kortom, de software bepaalt, en dus de engineers die dat allemaal uitpluizen waar je van je gas moet, en waar je de energie in moet zetten…🤢🤮

  • 8
  • 16 jul 2026 - 09:28
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (19)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.093

    Als de MGU-H dit soort problemen kan voorkomen... breng die dan maar weer terug!

    • + 4
    • 16 jul 2026 - 09:09
    • f(1)orum

      Posts: 10.246

      Dat wil Audi niet; dat was een van de voorwaarden om in te stappen in de F1.

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 09:44
    • snailer

      Posts: 33.872

      Dan rotten ze toch weer uit F1? Overigens lost de mgu-h maar een klein deel op.
      Super clipping blijft zolang men 450 pk uit de hybride wil kunnen halen. Daar helpf de -h niet tegen.

      En de vraag is of er een echte oplossing voor is. Met de -k kan je uiteindelijk maar een bepaalde hoeveelheid energie uit het gewicht (afremmen en remmen) van de auto halen.

      Men moet terug naar de vorige regels. Die was redelijk gebalanceerd voor het racen. Kan me maar een paar momenten herinneren van super clipping voor dit jaar.
      Bijvoorbeeld Brazilië waar Hamilton een undercut deed op Verstappen. Hamilon verbruikte veel energie er voor, kwam achter Leclerx, gebruikte weer veel energie. En toen zat Verstappen op de bumper van Hamilton.
      Dat was denk ik de meest bekende voor 2026.

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 10:04
    • f(1)orum

      Posts: 10.246

      @Snailer; men heeft erg veel moeite gedaan om Audi binnenboord te krijgen, dus die 'vangst' laten ze niet zomaar 'wegrotten'. Bovendien wordt de F1 gedomineerd en in een wurggreep gehouden door de motorfabrikanten en die gasten zijn oppermachtig. Kijk alleen maar hoe moeizaam en traag de verschuiving ICU/Elektrisch richting de 60/40 verschuift.

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 10:31
    • snailer

      Posts: 33.872

      Jammer dan.

      Als audi niet wil inzien dat dit geen racen is, dan kan men ze maar liever kwijt zijn

      • + 4
      • 16 jul 2026 - 10:50
    • snailer

      Posts: 33.872

      O en ja.... Daar gaan we weer. 40/60. Het was 50/50. Voor het gemak was het dus 500pk elk.

      Met de nieuwe waarde van 40/60 is de hoeveelheid pk uit de hybride (500:60)*40 = 333,33 pk.

      Men had vorig seizoen voldoende gewichtsverhouding om 150pk terug te winnen. Althans. Op de meeste circuits. Echter was de auto vorig seizoen al zwaarder dan de huidige auto. Een stuk meer kinetische energie om terug te winnen via (af)remmen. En ja. Ik heb wel af en toe en op bepaalde circuits gezien dat sporadisch de dynamo werd aangezet op rechte stukken. Dat is te zien in de data. Niet dat ik op GP-tempo kan zien dat de dynamo aan wordt gezet. Deze parameter zit niet in de telemetrie van de s i t e. Maar het is gewoon te zien aan de snelheidskromme van de km/uur grafiek.
      En ja. Af en toe super clipping. Maar niet zulke schokkende grote en gevaarlijke verschillen als nu.
      Wat naast de 40/60 wordt gedaan is nog veel meer funest voor het racen. Het is wel een veiligheidsmaatregel. Men grijpt verplicht in door bij het leegraken van de batterijen eerder de hoeveelheid output energie te knijpen. Ook die parameter heb ik niet. Maar sinds de drama crash van Bearman zie je niet meer de harde knik bij superclipping. Het gaat nu iest geleidelijker naar beneden voor de snelheid dramatisch naar beneden duikt.

      In ieder geval gaat op de meeste circuits nog steeds de dynamo aan op de rechte stukken, Vooral bij de Mercedes motor zie je dit een stuk minder dan de andere motoren. Moet bekennen dat ik niet veel naar de audi motor heb gekeken. Maar verwacht een zelfde effect als bij RBPT en Ferrari.

      De verhoudingen kloppen niet. En het zal met 40/60 of 30/70 niet gaan kloppen.

      Er zijn 3 mogelijkheden om weer echt racen te krijgen. Althans. De oplossingen die ik zie.
      1 - De eerste is terug naar de oude regels.
      2 - Weg met de hybride en doe er een 3000 cc ice in met hooguit een oplossing als in 2013, waar ben een elektromotor had ommkinetische energie te gebruiken bij acceleratie of inhalen/verdedigen.
      3 - Met doet een krachtige ice in de auto. Voor het gemak 1000 pk of zo. Men is verplicht om de dynamo aan te zetten op de rechte stukken. Dus de dynamo staat eigenlijk altijd aan. Dan heb je nergens meer last van en zal er geen superclipping meer zijn. Men hoeft niet meer met absurde hoge toerentallen in de bochten te rijden.

      De FIA weet al heel lang dat Verstappen in 2023 gelijk had. Alleen heeft men het bewust genegeerd.
      Nu zit de FIA met een enorm probleem. Ze hebben auto's waar niet echt mee kan worden geracet. Het is zoals Verstappen vertelde een veredelde FE. En het blijft gevaarlijk. Nog steeds kan een auto in 1 klap 333,33 pk verliezen. Van het ene op het andere moment.

      Uiteraard gaan geen van de 3 mogelijke oplossingen worden gebruikt. Zeker niet de komende zeg 3 jaar. Het zou namelijk een financiele strop zijn voor de motorbouwers die veel hebben geinversteerd in de huidige motoren. EN ik zie de FIA niet even de motorbouwers financieel compenseren.

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 11:24
  • Knalpijp

    Posts: 2.506

    Amen

    • + 2
    • 16 jul 2026 - 09:21
  • NicoS

    Posts: 20.997

    De uitdagingen zoals een coureur zou moeten hebben is nu verdwenen. De uitdaging nu is hoe ze de energie het beste kunnen verdelen en benutten. Kortom, de software bepaalt, en dus de engineers die dat allemaal uitpluizen waar je van je gas moet, en waar je de energie in moet zetten…🤢🤮

    • + 8
    • 16 jul 2026 - 09:28
  • Rimmer

    Posts: 13.379

    “I feel great. I felt great in the car so I’m really, really excited for the next races.”
    “I really like these cars”
    “Best cars ever”

    • + 5
    • 16 jul 2026 - 09:46
    • racepace1

      Posts: 899

      Wat zou jij zeggen als je een hele tijd droog staat en je wint weer (of je mag er weer even op 😏), dan ben je natuurlijk in een andere stemming maar daarna komt de realiteit weer terug en dat is doodnormaal.

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 10:14
    • donshere

      Posts: 1.409

      Het is zoals meestal iets meer genuanceerder. Lewis houdt meer van deze wagens op vlak van chassis and aero ipv de ground effect wagens van de voorbije jaren.

      Het racen op zich is op verschillende vlakken ook stukken beter waarbij je dichter achter elkaar kan rijden zonder al teveel downforce te verliezen, en waarbij het duelleren en elkaar inhalen al vaak stukken attraktiever was voor de kijker en de rijders.

      Neemt niet weg dat ze zich kunnen beklagen over het onlogische en contraproductieve feit dat je soms beboet wordt door sneller een bocht te nemen en daardoor minder batterij kan laden waarbij je uiteindelijk tijd verliest. Deze dingen kunnen opgelost worden door het vermogen van de ICE zoveel mogelijk te verhogen in verhouding met de batterij en hoeveel er mag geladen worden per ronde.

      • + 4
      • 16 jul 2026 - 10:46
    • snailer

      Posts: 33.872

      Still we rijstebrij.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 11:34
    • snailer

      Posts: 33.872

      Duelleren is fake. Verdedigen is 9 van de 10 keer niet mogelijk en na een inhaalactie verlies je zoveel power dat de rijder die ingehaald is er vrij eenvoudig weer voorbij rijdt. Dat is geen racen of duelleren. Het is "welke auto kan het best hybride energie managen"

      • + 5
      • 16 jul 2026 - 11:48
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.524

      Rimmer snapt weer eens niet wat onderscheiden is.

      Wel lekker makkelijk leven, als je alles gewoon op 1 hoop dondert. Dat dan weer wel.

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 13:07
  • racepace1

    Posts: 899

    Red de F1, weg met de turbo! gewoon atmosferisch V8 3.5( V10 mag ook voor nog mooier geluid)
    En als de batterij toch moet dan alleen op het rechte stuk om in te halen maar alleen op het rechte stuk dus een kleine batterij die wordt opgeladen door kers. Wedden dat wij en de coureurs daar blij van worden...

    • + 2
    • 16 jul 2026 - 10:27
    • F1jos

      Posts: 5.463

      Money rules the world.

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 10:39
  • Snork

    Posts: 22.791

    Nou nou, “snoeihard”?
    Overdrijven is ook een vak.

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 11:09
    • schwantz34

      Posts: 42.394

      Snoeihard ligt op het kerkhof, direct naast het graf met overleden driver skills!

      Tegenwoordig draait het spelletje volledig om het Mariokartrukjojobatterijte tevreden en voldoende opgeladen te houden om het "perfecte rondje" te rijden.


      ik zeg ook bewust geen "snelste rondje", want die ligt ook al op het kerkhof direct naast bovengenoemden.

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 11:50
    • Snork

      Posts: 22.791

      Kantklossen is definitief spannender geworden. Niet voor niks neem ik het hier voor deze vergeten Hollandse nijverheid op.

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 14:28

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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