Lewis Hamilton heeft stevige kritiek geuit op de huidige technische reglementen in de Formule 1. Volgens de Ferrari-coureur is de sport te afhankelijk geworden van complexe software en energiemanagement, waardoor coureurs niet langer uitsluitend worden beloond voor hun snelheid op de baan.

De zevenvoudig wereldkampioen deed zijn uitspraken in de StarTalk-podcast. Hamilton vindt dat de huidige generatie Formule 1-auto's niet alleen moeilijk te begrijpen is voor fans, maar ook voor de coureurs zelf.

Hamilton ziet groot probleem met energiemanagement

Volgens Hamilton is het juist de bedoeling dat een coureur wordt beloond wanneer hij een bocht sneller neemt dan zijn concurrenten. Door de huidige batterij- en softwaresystemen gebeurt volgens hem echter precies het tegenovergestelde.

"Het doel is altijd om de auto tot het uiterste te pushen. Normaal gesproken zou je tijd moeten winnen als je een bocht sneller neemt dan de rest. Maar door de manier waarop het energiemanagement nu werkt, laad je de batterij op als je geen vermogen vraagt en gebruik je die juist wanneer je wel vermogen nodig hebt", legt Hamilton uit.

Daar komt volgens de Brit nog bij dat de beperkte batterijcapaciteit voor onnatuurlijke situaties zorgt. "Sinds de MGU-H is verdwenen, hebben we minder capaciteit. Daardoor word je juist benadeeld als je meer risico neemt en een snelle bocht harder aansnijdt, omdat je daarna onvoldoende energie hebt kunnen terugwinnen."

Software kostte Hamilton al drie tienden

Hamilton haalde ook een concreet voorbeeld aan van de Grand Prix van Miami, waar hij naar eigen zeggen flink werd benadeeld door een softwareprobleem. Pas na afloop van de sessie ontdekte hij waar het tijdverlies vandaan kwam.

"In Miami verloor ik drie tienden van een seconde doordat de software niet deed wat die moest doen. Ik dacht dat ik zelf te langzaam was, maar mijn engineers vertelden me dat het probleem volledig bij de software lag. Dat is ontzettend frustrerend, want vroeger hadden we dit soort problemen niet. Wat mij betreft hebben we juist minder van dit soort systemen nodig", besluit Hamilton.

Na negen races staat Hamilton derde in het wereldkampioenschap. De Ferrari-coureur moet voorlopig alleen Mercedes-duo Kimi Antonelli en George Russell voor zich dulden.