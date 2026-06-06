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McLaren achterhaalt oorzaak problemen Norris: geen gridstraf

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McLaren achterhaalt oorzaak problemen Norris: geen gridstraf

Het team van McLaren heeft de oorzaak van de problemen van Lando Norris achterhaald. De Brit viel gisteren stil in de tweede vrije training, en laat op de avond had McLaren nog geen flauw idee wat er aan de hand was. Het team heeft de hele nacht doorgewerkt, en ze hebben een aantal zaken vervangen. Norris ontloopt hierdoor een gridstraf.

Norris viel gisteren aan het begin van de tweede vrije training stil bij het uitrijden van de tunnel in Monaco. Zijn auto stopte er uit het niets mee, en het leek om een vergelijkbaar probleem te gaan als bij George Russell in Canada. Norris moest even vrezen voor een gridstraf, omdat hij bij een aantal motoronderdelen al aan de limiet zit.

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3 jun

Wat heeft McLaren ontdekt?

Vanochtend werd duidelijk dat McLaren de curfew heeft gebroken, en dat ze dus zeer lang bezig zijn geweest met het onderzoeken van de auto van Norris. Vanochtend liet het team in een statement weten wat er aan de hand was: "Nadat Lando's auto gisteren op de baan was stilgevallen in de tweede vrije training, heeft het team hard doorgewerkt voor de derde vrije training van vandaag."

Ze hebben een aantal onderdelen vervangen: "Om het probleem grondig te kunnen onderzoeken en aan te pakken, heeft het team besloten om gisteravond de curfew te breken en de bekabeling te vervangen, daarnaast is ook het ESME-pakket binnen de toegestane limiet vervangen."

Ogen op de kwalificatie

Norris ontloopt dus vooralsnog een gridstraf, al kunnen nieuwe problemen natuurlijk altijd roet in het eten gooien. De Brit zal vandaag in de derde vrije training zoveel mogelijk verloren tijd proberen goed te maken, waarna hij zich zal gaan voorbereiden op de kwalificatie die later vanmiddag op het programma staat. De kwalificatie in Monaco is zeer belangrijk, omdat inhalen in de race hier vrijwel onmogelijk is.

Ook Cadillac werkt door

Naast het team van McLaren heeft ook Cadillac de curfew gebroken op de vrijdag in Monaco. De nieuwe Amerikaanse renstal zag gisteren aan het einde van de tweede vrije training Sergio Pérez stilvallen, nadat er een rookontwikkeling te zien was bij de voorremmen.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Monaco 2026

Reacties (3)

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  • gridiron

    Posts: 3.488

    En wat is ESME?

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 12:23
  • AUDI_F1

    Posts: 3.854

    En dan weet iedereen wat een ESME pakket is. Na 2e keer zoeken via AI krijeeg ik toch wel heel rare antwoorden
    1: Esmee Kosterman. Wauw daar was ik nog niet eens op gekomen
    2: Software voor data analyse. schijnt ook een logo voor op de auto te staan.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 12:24
    • Pietje Bell

      Posts: 35.138

      Haha, ik kreeg dit antwoord:
      In de Formule 1 staat ESME voor Energy Store Main Enclosure. Dat is in feite de behuizing waarin de hoogspanningsbatterij en enkele bijbehorende elektrische componenten van het hybride systeem zitten.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 13:30

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Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
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21
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
McLaren
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