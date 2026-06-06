Het team van McLaren heeft de oorzaak van de problemen van Lando Norris achterhaald. De Brit viel gisteren stil in de tweede vrije training, en laat op de avond had McLaren nog geen flauw idee wat er aan de hand was. Het team heeft de hele nacht doorgewerkt, en ze hebben een aantal zaken vervangen. Norris ontloopt hierdoor een gridstraf.

Norris viel gisteren aan het begin van de tweede vrije training stil bij het uitrijden van de tunnel in Monaco. Zijn auto stopte er uit het niets mee, en het leek om een vergelijkbaar probleem te gaan als bij George Russell in Canada. Norris moest even vrezen voor een gridstraf, omdat hij bij een aantal motoronderdelen al aan de limiet zit.

Wat heeft McLaren ontdekt?

Vanochtend werd duidelijk dat McLaren de curfew heeft gebroken, en dat ze dus zeer lang bezig zijn geweest met het onderzoeken van de auto van Norris. Vanochtend liet het team in een statement weten wat er aan de hand was: "Nadat Lando's auto gisteren op de baan was stilgevallen in de tweede vrije training, heeft het team hard doorgewerkt voor de derde vrije training van vandaag."

Ze hebben een aantal onderdelen vervangen: "Om het probleem grondig te kunnen onderzoeken en aan te pakken, heeft het team besloten om gisteravond de curfew te breken en de bekabeling te vervangen, daarnaast is ook het ESME-pakket binnen de toegestane limiet vervangen."

Ogen op de kwalificatie

Norris ontloopt dus vooralsnog een gridstraf, al kunnen nieuwe problemen natuurlijk altijd roet in het eten gooien. De Brit zal vandaag in de derde vrije training zoveel mogelijk verloren tijd proberen goed te maken, waarna hij zich zal gaan voorbereiden op de kwalificatie die later vanmiddag op het programma staat. De kwalificatie in Monaco is zeer belangrijk, omdat inhalen in de race hier vrijwel onmogelijk is.

Ook Cadillac werkt door

Naast het team van McLaren heeft ook Cadillac de curfew gebroken op de vrijdag in Monaco. De nieuwe Amerikaanse renstal zag gisteren aan het einde van de tweede vrije training Sergio Pérez stilvallen, nadat er een rookontwikkeling te zien was bij de voorremmen.