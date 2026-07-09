Max Verstappen heeft van zich laten horen op social media na zijn vermeende transfer naar McLaren. De viervoudig wereldkampioen werd deze week meer dan ooit tevoren in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Op X verscheen namens het team van de Nederlander een post die wederom tot speculatie leidt.

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 begint een oneindig gespreksonderwerp te worden. Na een teleurstellende Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone, waar de 28-jarige uitviel met een crash, zou er iets geknapt zijn bij hem waardoor een vertrek onvermijdelijk begint te worden. Nadien werden teams als McLaren, Mercedes en zelf Ferrari genoemd, waarvan eerstgenoemde aan het langste eind lijkt te gaan trekken.

Verstappen post veelzeggend bericht

Volgende week hervat het Formule 1-circus zich op het circuit van Spa-Francorchamps, waar de Grand Prix van België plaats zal gaan vinden. Vanwege het hoge aantal Nederlandse fans dat aanwezig zal zijn voor Verstappen, heeft de Limburger besloten om met een oranje helm te gaan rijden. Hierover postte hij op X met de tekst: 'Volgende week weer in oranje!!'.

Het zwengelt wederom de geruchten aan, aangezien de McLaren in papaya-oranje kleuren is gehengeld. Rijdt Verstappen volgend jaar weer in oranje? Het valt te bezien.

Verstappen wil weinig kwijt over toekomst

De post van Verstappen op social media valt niet samen met de houding van de Nederlander jegens de geruchten. Meerdere keren in het bijzijn van de internationale pers, benadrukte hij er niets over te willen zeggen en dat zij op termijn wel iets te horen zullen krijgen.

Manager Raymond Vermeulen wilde daarentegen wél iets kwijt over de toekomst van zijn pupil. De belangenbehartiger van Verstappen stelde dat het doel is om bij Red Bull te blijven, mits zij een competitieve auto bouwen. Daarnaast schemerde hij door dat zij rond de zomer een keuze willen maken.