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Verstappen dropt bom op X: 'Volgende week weer in oranje!'

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Verstappen dropt bom op X: 'Volgende week weer in oranje!'

Max Verstappen heeft van zich laten horen op social media na zijn vermeende transfer naar McLaren. De viervoudig wereldkampioen werd deze week meer dan ooit tevoren in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Op X verscheen namens het team van de Nederlander een post die wederom tot speculatie leidt. 

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 begint een oneindig gespreksonderwerp te worden. Na een teleurstellende Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone, waar de 28-jarige uitviel met een crash, zou er iets geknapt zijn bij hem waardoor een vertrek onvermijdelijk begint te worden. Nadien werden teams als McLaren, Mercedes en zelf Ferrari genoemd, waarvan eerstgenoemde aan het langste eind lijkt te gaan trekken. 

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Verstappen post veelzeggend bericht

Volgende week hervat het Formule 1-circus zich op het circuit van Spa-Francorchamps, waar de Grand Prix van België plaats zal gaan vinden. Vanwege het hoge aantal Nederlandse fans dat aanwezig zal zijn voor Verstappen, heeft de Limburger besloten om met een oranje helm te gaan rijden. Hierover postte hij op X met de tekst: 'Volgende week weer in oranje!!'. 

Het zwengelt wederom de geruchten aan, aangezien de McLaren in papaya-oranje kleuren is gehengeld. Rijdt Verstappen volgend jaar weer in oranje? Het valt te bezien.  

Verstappen wil weinig kwijt over toekomst

De post van Verstappen op social media valt niet samen met de houding van de Nederlander jegens de geruchten. Meerdere keren in het bijzijn van de internationale pers, benadrukte hij er niets over te willen zeggen en dat zij op termijn wel iets te horen zullen krijgen. 

Manager Raymond Vermeulen wilde daarentegen wél iets kwijt over de toekomst van zijn pupil. De belangenbehartiger van Verstappen stelde dat het doel is om bij Red Bull te blijven, mits zij een competitieve auto bouwen. Daarnaast schemerde hij door dat zij rond de zomer een keuze willen maken. 

Politik

Posts: 10.012

Max neemt gewoon per direct een sabbatical en begint volgende week aan zijn nieuwe baan bij de Hornbach.

  • 5
  • 9 jul 2026 - 08:14
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing McLaren

Reacties (12)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.957

    En nu is X helemaal ontploft. Het is me toch wat met de spuculaties over de toekomst Verstappen.

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 07:48
  • Politik

    Posts: 10.012

    Max neemt gewoon per direct een sabbatical en begint volgende week aan zijn nieuwe baan bij de Hornbach.

    • + 5
    • 9 jul 2026 - 08:14
    • The Wolf

      Posts: 1.209

      zet 'm ajb niet op een heftruck, levensgevaarlijk... Boutjes en moertjes aanvullen

      • + 2
      • 9 jul 2026 - 08:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.680

      Is Hornbach niet te hoog gegrepen voor hem?

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 09:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.680

      Ik zie hem meer met 'n zakdoek over z'n hoofd perkjes schoffelen voor de gemeente.

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 10:03
  • Schumi86

    Posts: 639

    Haha wat een BOM, die hebben ze in IRAN ook gehoord.

    • + 2
    • 9 jul 2026 - 08:18
  • The Wolf

    Posts: 1.209

    Max Verstappen heeft ff de Little Boy op X gedropt, heel X als 'n soort Hiroshima achterlatend......

    • + 2
    • 9 jul 2026 - 08:25
    • Polleke2

      Posts: 2.051

      Nu is het wachten op Fat man dan.

      • + 1
      • 9 jul 2026 - 09:03
    • The Wolf

      Posts: 1.209

      Nee nee, éérst Jake, dan pas The Fat Man

      • + 1
      • 9 jul 2026 - 10:04
  • Larry Perkins

    Posts: 66.160

    "Verstappen dropt bom op X."

    Met "X" wordt niet het voormalige twitter bedoeld maar de "X" op de landkaart bij hoofdstad Teheran om die te bombarderen.
    Mocht Max op Spa-Francorchamps de regels flink overtreden en worden bestraft, dan belt Donald J. Trump als dank ome Ben ff op om de straf te schrappen...

    • + 2
    • 9 jul 2026 - 08:54
  • fdorp

    Posts: 147

    Ja zo kan je van alles een verhaal maken natuurlijk......

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 09:11
  • Beri

    Posts: 6.983

    Niet eens in de titel maar wel een aparte alinea. Nummertje 24 dus.

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 10:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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