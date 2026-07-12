Lando Norris heeft weer gehint op een toekomstige deelname aan de 24 uur van Le Mans. De Britse McLaren-coureur was dit weekend aanwezig op het prestigieuze Goodwood Festival of Speed, en daar maakte hij voor het eerst kennis met de nieuwe Hypercar van zijn werkgever.

Norris heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in de toekomst wil deelnemen aan de iconische 24 uur van Le Mans. De regerend wereldkampioen focust zich nu nog op de Formule 1, maar in de nabije toekomst wil hij graag meerdere klassen uitproberen. Op de bekende heuvel van Goodwood mocht Norris voor het eerst rijden met de McLaren MCL-HY, die volgend jaar debuteert in het World Endurance Championship.

Wat is de droom van Norris?

Norris genoot van zijn ritje in de MCL-HY, en hij werd ook in het zonnetje gezet tijdens een speciale ceremonie op het balkon. Samen met zijn jeugdheld en MotoGP-legende Valentino Rossi stond hij op het balkon, en werd hij gevraagd of hij samen met Rossi de 24 uur van Le Mans wil rijden: "Ja, dat zou ik wel graag willen doen met hem als teamgenoot!"

Norris ziet het wel zitten, en hij gaat enthousiast verder met zijn droom: "In de Formule 1 hebben we momenteel gewoon te veel races, maar nu McLaren ook op Le Mans rijdt, dan misschien volgend jaar... nee, niet volgend jaar. Over een paar jaar, drie of vier, zou ik dat heel erg graag willen doen, het zou echt een eer voor me zijn, en we zullen zeker veel plezier hebben!"

Rossi bekeek het tafereel met een grote glimlach, en reageerde met een grap: "Ik probeer op Lando te wachten!"

Speciaal weekend

Rossi heeft in de afgelopen jaren wel deelgenomen aan de 24 uur van Le Mans, waar hij een GT3-bolide van BMW bestuurde. Op het Goodwood Festival of Speed bestuurde hij naast een aantal motoren ook een Le Mans-winnende BMW, terwijl Norris ook een aantal bijzondere bolides bestuurde. Naast de MCL-HY nam hij ook plaats achter het stuur van zijn titelwinnende auto van vorig jaar én maakte hij zijn drifdebuut in een door Liberty Walk getunede auto.