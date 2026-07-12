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Norris hint weer op bijzonder Le Mans-avontuur

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Norris hint weer op bijzonder Le Mans-avontuur

Lando Norris heeft weer gehint op een toekomstige deelname aan de 24 uur van Le Mans. De Britse McLaren-coureur was dit weekend aanwezig op het prestigieuze Goodwood Festival of Speed, en daar maakte hij voor het eerst kennis met de nieuwe Hypercar van zijn werkgever.

Norris heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in de toekomst wil deelnemen aan de iconische 24 uur van Le Mans. De regerend wereldkampioen focust zich nu nog op de Formule 1, maar in de nabije toekomst wil hij graag meerdere klassen uitproberen. Op de bekende heuvel van Goodwood mocht Norris voor het eerst rijden met de McLaren MCL-HY, die volgend jaar debuteert in het World Endurance Championship.

Wat is de droom van Norris?

Norris genoot van zijn ritje in de MCL-HY, en hij werd ook in het zonnetje gezet tijdens een speciale ceremonie op het balkon. Samen met zijn jeugdheld en MotoGP-legende Valentino Rossi stond hij op het balkon, en werd hij gevraagd of hij samen met Rossi de 24 uur van Le Mans wil rijden: "Ja, dat zou ik wel graag willen doen met hem als teamgenoot!"

Norris ziet het wel zitten, en hij gaat enthousiast verder met zijn droom: "In de Formule 1 hebben we momenteel gewoon te veel races, maar nu McLaren ook op Le Mans rijdt, dan misschien volgend jaar... nee, niet volgend jaar. Over een paar jaar, drie of vier, zou ik dat heel erg graag willen doen, het zou echt een eer voor me zijn, en we zullen zeker veel plezier hebben!"

Rossi bekeek het tafereel met een grote glimlach, en reageerde met een grap: "Ik probeer op Lando te wachten!"

Speciaal weekend

Rossi heeft in de afgelopen jaren wel deelgenomen aan de 24 uur van Le Mans, waar hij een GT3-bolide van BMW bestuurde. Op het Goodwood Festival of Speed bestuurde hij naast een aantal motoren ook een Le Mans-winnende BMW, terwijl Norris ook een aantal bijzondere bolides bestuurde. Naast de MCL-HY nam hij ook plaats achter het stuur van zijn titelwinnende auto van vorig jaar én maakte hij zijn drifdebuut in een door Liberty Walk getunede auto.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren 24 uur van Le Mans Goodwood Festival of Speed

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.509
  • Podiums 46
  • Grand Prix 160
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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