McLaren beleeft een teleurstellend Formule 1-seizoen en kijkt reikhalzend uit naar de zomerstop. Teambaas Andrea Stella verwacht dat een groot upgradepakket de renstal uit Woking weer dichter bij de top kan brengen, nadat de achterstand op Mercedes inmiddels fors is opgelopen.

De regerend constructeurkampioen staat na de Grand Prix van Groot-Brittannië al 154 punten achter Mercedes. Bovendien ziet McLaren ook Ferrari steeds dichterbij komen, terwijl het team zelf nog altijd wacht op de eerste overwinning van het seizoen.

McLaren rekent op grote upgrades

Stella heeft goede hoop dat de ontwikkeling van de MCL40 de komende weken een flinke stap vooruit zal zetten. "Ons doel is om het gat te dichten met een nieuwe reeks upgrades. Een deel daarvan willen we nog vóór de zomerstop introduceren, terwijl de rest direct daarna moet volgen."

Volgens de Italiaan heeft McLaren inmiddels een duidelijke ontwikkelingsrichting gevonden op aerodynamisch vlak. "We weten nu welke weg we moeten inslaan. De ontwikkeling verloopt stabieler dan vorig jaar en ik verwacht dat we met de volgende upgrades opnieuw een stap kunnen zetten. Hopelijk zijn onze concurrenten tegen die tijd niet nóg verder uitgelopen."

Oorzaak ligt volgens Stella in 2025

De teambaas denkt dat de huidige achterstand zijn oorsprong vindt in de ontwikkeling van de wagen in 2025. "Nu we beter begrijpen hoe de auto's van 2026 zich ontwikkelen, zien we ook waar we tijd hebben verloren. Tijdens een bepaalde fase van vorig jaar hebben we simpelweg niet de gewenste vooruitgang geboekt en dat verschil proberen we nu tijdens het seizoen goed te maken."

Daarbij ligt de nadruk volledig op aerodynamica. Stella is ervan overtuigd dat daar momenteel de meeste winst te behalen valt. "De aerodynamische ontwikkeling bepaalt op dit moment vrijwel alles. Dat geldt niet alleen voor McLaren, maar voor de hele grid. Op mechanisch vlak of met de afstelling zijn de prestatiewinsten veel kleiner. Daarom zal vrijwel ieder team de komende maanden vooral inzetten op nieuwe aerodynamische onderdelen."