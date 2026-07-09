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McLaren geeft Verstappen positief signaal: "Dan is het gat met Mercedes gedicht"

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McLaren geeft Verstappen positief signaal: "Dan is het gat met Mercedes gedicht"

McLaren beleeft een teleurstellend Formule 1-seizoen en kijkt reikhalzend uit naar de zomerstop. Teambaas Andrea Stella verwacht dat een groot upgradepakket de renstal uit Woking weer dichter bij de top kan brengen, nadat de achterstand op Mercedes inmiddels fors is opgelopen.

De regerend constructeurkampioen staat na de Grand Prix van Groot-Brittannië al 154 punten achter Mercedes. Bovendien ziet McLaren ook Ferrari steeds dichterbij komen, terwijl het team zelf nog altijd wacht op de eerste overwinning van het seizoen.

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McLaren rekent op grote upgrades

Stella heeft goede hoop dat de ontwikkeling van de MCL40 de komende weken een flinke stap vooruit zal zetten. "Ons doel is om het gat te dichten met een nieuwe reeks upgrades. Een deel daarvan willen we nog vóór de zomerstop introduceren, terwijl de rest direct daarna moet volgen."

Volgens de Italiaan heeft McLaren inmiddels een duidelijke ontwikkelingsrichting gevonden op aerodynamisch vlak. "We weten nu welke weg we moeten inslaan. De ontwikkeling verloopt stabieler dan vorig jaar en ik verwacht dat we met de volgende upgrades opnieuw een stap kunnen zetten. Hopelijk zijn onze concurrenten tegen die tijd niet nóg verder uitgelopen."

Oorzaak ligt volgens Stella in 2025

De teambaas denkt dat de huidige achterstand zijn oorsprong vindt in de ontwikkeling van de wagen in 2025. "Nu we beter begrijpen hoe de auto's van 2026 zich ontwikkelen, zien we ook waar we tijd hebben verloren. Tijdens een bepaalde fase van vorig jaar hebben we simpelweg niet de gewenste vooruitgang geboekt en dat verschil proberen we nu tijdens het seizoen goed te maken."

Daarbij ligt de nadruk volledig op aerodynamica. Stella is ervan overtuigd dat daar momenteel de meeste winst te behalen valt. "De aerodynamische ontwikkeling bepaalt op dit moment vrijwel alles. Dat geldt niet alleen voor McLaren, maar voor de hele grid. Op mechanisch vlak of met de afstelling zijn de prestatiewinsten veel kleiner. Daarom zal vrijwel ieder team de komende maanden vooral inzetten op nieuwe aerodynamische onderdelen."

Fireblade

Posts: 1.059

Hoezo is dit positief voor Verstappen, dat ze Red Bull voorbij gaan en Verstappen nog verder terugzakt?

  • 8
  • 9 jul 2026 - 14:11
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Stella McLaren

Reacties (10)

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  • Fireblade

    Posts: 1.059

    Hoezo is dit positief voor Verstappen, dat ze Red Bull voorbij gaan en Verstappen nog verder terugzakt?

    • + 8
    • 9 jul 2026 - 14:11
    • koppie toe

      Posts: 5.446

      Er is maar één iets aan te wijzen dat verder terug zakt. ;)

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 14:20
  • beerkuh

    Posts: 3.821

    welk signaal en wat heeft verstappen hier aan?? wat een kolderpost! of is het wellicht ckilckbait! zo van we voegen verstappe toe en dan klikken ze wel! je zou dit ook bij Ferrari en elk ander team kunnen doen als jullie verlegen zitten op kliks

    • + 5
    • 9 jul 2026 - 14:14
    • Snork

      Posts: 22.756

      Clcikbait uiteraard. Ze maken zich straal belachelijk met dit soort headers.

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 15:32
  • da_bartman

    Posts: 6.741

    Tja Beri, moet je deze nu meetellen of niet, In tegenstelling tot de titel, komt de naam verstappen in het artikel niet voor, Het heeft echt helemaal niets met verstappen te maken. Schraiverts zonder zelfrespect hier.

    • + 3
    • 9 jul 2026 - 14:14
  • NicoS

    Posts: 20.975

    Leuke koptekst 😂

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 14:42
  • monzaron

    Posts: 1.087

    Tis wat 🥱😂😂😂

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 14:52
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.124

    Ik vermoed een mismatch tussen de kop van het artikel, de inhoud van het artikel en mijn vermogen tot begrijpend lezen, ik kan er geen touw aan vastknopen! Optie b de halve Oostenrijkse liters op verkansie slaan harder in dan verwacht.

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 15:11
  • Politik

    Posts: 10.013

    Nou, er wordt nog al belachelijk gedaan over de kop van dit artikel, maar zo gek is die toch niet?

    Ook de link met Verstappen is helemaal niet onlogisch.
    Tenzij je alleen naar de volgende race en de race erna kijkt, dan wel.

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 15:26
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.124

      Er komt een hernieuwde 4k /8k special edition van Bassie & Adriaan en de huilende Professor, zeker ook goed nieuws voor Max Verstappen, ik vind die link met Max namelijk ook helemaal niet onlogisch. Hetzelfde dat de bloemkool deze week in de aanbieding is bij Colruyt, ook goed nieuws voor Max

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 16:29

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 22 feb 1971 (55)
  • Geb. plaats Orvieto, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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