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Trotse Verstappen opvallend positief over Red Bull

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Trotse Verstappen opvallend positief over Red Bull

Max Verstappen heeft een positieve vrijdag in de straten van zijn woonplaats Monaco achter de rug. De Red Bull-coureur lijkt zijn ritme te hebben gevonden en noteerde in beide vrije trainingen de derde tijd. Het gevoel is goed, en Verstappen klinkt ook verrassend positief.

Waar Verstappen in de afgelopen raceweekenden op de vrijdag nog vol frustratie zat, is het nu een wereld van verschil. In de straten van Monaco klaagde hij alleen over wat problemen met zijn banden in de eerste vrije training, maar verder leek het goed te gaan. Hij moest wat tijd toegeven op de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton, maar Red Bull kan in de avonduren nog genoeg aanpassen.

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Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen keek na afloop met een positief gevoel terug op de beide vrije trainingen. In zijn review geeft Verstappen tekst en uitleg: "Om eerlijk te zijn was het een vrij positieve dag. Ik voelde me ook heel erg goed in de auto, vooral tijdens de tweede vrije training hebben we goede vooruitgang geboekt."

Morgen staat de belangrijke kwalificatie op het programma, en daar is een goede tijd van landsbelang. Verstappen weet dit, en hij stelt dat er nog veel tijd valt te winnen: "Nu is het vooral zaak om een beetje te gaan finetunen. Hopelijk kunnen we er dan zo dicht mogelijk bij zitten. Ik ben erg blij met de auto, maar je bent hier altijd op zoek naar meer. We zullen zien wat we morgen kunnen doen."

Groot verschil met Hadjar

Verstappen liep tijdens de vrije trainingen op de vrijdag tegen geen enkel probleem aan. De viervoudig wereldkampioen draaide rustig zijn rondjes, en maakte een sterke en stabiele indruk. Zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar kende op zijn beurt een tegenvallende dag. Hij crashte hard in de eerste vrije training, en veroorzaakte daarmee een rode vlag. Balend stapte hij uit, en zag hij hoe Verstappen als een soort robot zijn rondjes afwerkte. Hadjar miste door de crash ook het begin van de tweede vrije training.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (6)

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  • Flexwing

    Posts: 391

    Dat wordt p1

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 18:47
  • Chauvinist

    Posts: 758

    Toch wel verrassend dichtbij

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 19:06
    • Rimmer

      Posts: 13.321

      Hoezo? Mercedes heeft dit weekend geen motorvoordeel en dat maakt al het verschil.
      Antonelli zit er nog goed bij maar het is 90% zeker dat hij zaterdag of zondag zijn rookie fout gaat maken en Russell zit er echt te ver vanaf.
      Max naar het podium dit weekend

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 19:47
  • StevenQ

    Posts: 10.496

    Ik zie ook dat Max en Kelly gisteren op bezoek waren bij Albert en Charlene

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 19:11
  • Polleken

    Posts: 1.014

    Et ziet er ook steeds beter uit maar ik wil ook niet al re optimistisch zijn .

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 19:15
  • schwantz34

    Posts: 42.101

    landsbelang? ;)

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 19:27

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Team
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Ferrari
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3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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