Max Verstappen heeft een positieve vrijdag in de straten van zijn woonplaats Monaco achter de rug. De Red Bull-coureur lijkt zijn ritme te hebben gevonden en noteerde in beide vrije trainingen de derde tijd. Het gevoel is goed, en Verstappen klinkt ook verrassend positief.

Waar Verstappen in de afgelopen raceweekenden op de vrijdag nog vol frustratie zat, is het nu een wereld van verschil. In de straten van Monaco klaagde hij alleen over wat problemen met zijn banden in de eerste vrije training, maar verder leek het goed te gaan. Hij moest wat tijd toegeven op de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton, maar Red Bull kan in de avonduren nog genoeg aanpassen.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen keek na afloop met een positief gevoel terug op de beide vrije trainingen. In zijn review geeft Verstappen tekst en uitleg: "Om eerlijk te zijn was het een vrij positieve dag. Ik voelde me ook heel erg goed in de auto, vooral tijdens de tweede vrije training hebben we goede vooruitgang geboekt."

Morgen staat de belangrijke kwalificatie op het programma, en daar is een goede tijd van landsbelang. Verstappen weet dit, en hij stelt dat er nog veel tijd valt te winnen: "Nu is het vooral zaak om een beetje te gaan finetunen. Hopelijk kunnen we er dan zo dicht mogelijk bij zitten. Ik ben erg blij met de auto, maar je bent hier altijd op zoek naar meer. We zullen zien wat we morgen kunnen doen."

Groot verschil met Hadjar

Verstappen liep tijdens de vrije trainingen op de vrijdag tegen geen enkel probleem aan. De viervoudig wereldkampioen draaide rustig zijn rondjes, en maakte een sterke en stabiele indruk. Zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar kende op zijn beurt een tegenvallende dag. Hij crashte hard in de eerste vrije training, en veroorzaakte daarmee een rode vlag. Balend stapte hij uit, en zag hij hoe Verstappen als een soort robot zijn rondjes afwerkte. Hadjar miste door de crash ook het begin van de tweede vrije training.