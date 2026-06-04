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Verstappen houdt F1 en Red Bull in onzekerheid: "Weet niet of ik na 2028 doorga"

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Verstappen houdt F1 en Red Bull in onzekerheid: "Weet niet of ik na 2028 doorga"

De toekomst van Max Verstappen blijft ook in 2026 een van de meest besproken onderwerpen binnen de Formule 1. Waar de afgelopen jaren vooral werd gespeculeerd over een mogelijke overstap naar een ander team, draait de discussie nu steeds vaker om een andere vraag: hoe lang wil de viervoudig wereldkampioen eigenlijk nog actief blijven in de sport?

Verstappen ligt momenteel nog vast bij Red Bull tot eind 2028, maar een nieuwe contractverlenging lijkt voorlopig niet aan de orde. De Nederlander benadrukt dat hij eerst duidelijkheid wil over zijn eigen toekomstplannen voordat hij nadenkt over een langere verbintenis.

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Verstappen heeft geen haast met nieuw contract

Terwijl verschillende toppers op de grid zich de afgelopen periode langdurig vastlegden bij hun teams, houdt Verstappen alle opties open. Volgens de Red Bull-coureur is een nieuwe overeenkomst momenteel niet zijn grootste prioriteit.

"Ik heb al een tijd geen nieuw contract meer getekend, maar eerlijk gezegd houd ik me daar nu ook niet mee bezig. Mijn huidige overeenkomst loopt nog twee jaar door, dus er is geen enkele reden om daar haast achter te zetten", vertelde Verstappen aan de aanwezige media.

De Nederlander liet vervolgens doorschemeren dat een langer verblijf in de Formule 1 allesbehalve vanzelfsprekend is. "Eerst moet ik voor mezelf uitmaken of ik überhaupt langer wil doorgaan dan 2028. Daarom voel ik geen druk om nu iets te ondertekenen. Als ik daar al uit was geweest, had ik mijn contract misschien wel meteen tot 2040 verlengd."

Besluit hangt samen met toekomst van de Formule 1

Een belangrijke factor in Verstappens afweging zijn de reglementswijzigingen die de Formule 1 de komende jaren wil doorvoeren. De wereldkampioen wacht af welke richting de sport uiteindelijk kiest voordat hij verdere conclusies trekt.

"Ik heb inmiddels alles gezegd wat ik hierover wilde zeggen. Nu ligt de bal bij de FIA en de Formule 1-organisatie. Zij moeten samen beslissen welke koers ze willen varen. Ik hoop vooral dat ze een keuze maken die goed is voor de sport op lange termijn", aldus Verstappen.

Volgens de Nederlander krijgt hij daarbij steun van een groot deel van het veld. "Voor zover ik hoor, staan de meeste coureurs achter de voorgestelde aanpassingen. Ook Mercedes ziet er voordelen in. Audi kijkt er anders naar omdat zij denken dat het minder gunstig uitpakt voor hun motorproject. Uiteindelijk zullen we moeten afwachten welke beslissing er genomen wordt."

Larry Perkins

Posts: 65.485

Potjandorie, tot na 2028 nachtmerries en slaappillen, wat een ellende...

  • 3
  • 4 jun 2026 - 17:36
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (20)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.485

    Potjandorie, tot na 2028 nachtmerries en slaappillen, wat een ellende...

    • + 3
    • 4 jun 2026 - 17:36
  • Larry Perkins

    Posts: 65.485

    "In Monaco, we take the boat to work..."

    youtube.com/shorts/q8KhmJ6hXBU

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 17:44
    • Pietje Bell

      Posts: 35.108

      Je weet dat dat een oude video is? Hij had vandaag een wit AlphaTauri T-shirt aan op de boot en Jos was er niet bij.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 18:01
    • Larry Perkins

      Posts: 65.485

      Krijg nou tieten!

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 18:04
    • Pietje Bell

      Posts: 35.108

      Wie? Ikke?

      • + 2
      • 4 jun 2026 - 18:31
  • AUDI_F1

    Posts: 3.847

    Bij Red Bull weten ze of ie doorgaat, en waarschijnlijk bij de F1 ook. Maar Verstappen zegt tegen de pers ik weet het nog niet. En als hij dit bericht leest dan krijgt ie gelijk een smile op zijn gezicht.

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 17:53
  • Larry Perkins

    Posts: 65.485

    Persconferenties coureurs…

    F1 Press Conference – Ocon, Verstappen & Albon | 2026 Monaco Grand Prix
    (13,38 minuten)
    https://youtu.be/9lGiz2iqdI4

    F1 Drivers Pre Race Press Conference | Monaco Grand Prix 2026 | PART 1
    (de eerste 13,28 minuten, daarna komt het gebazel van een saaie pannenkoek)
    https://youtu.be/73xmG_DZ9Q8

    (avec plaisir!)

    • + 3
    • 4 jun 2026 - 18:03
    • Larry Perkins

      Posts: 65.485

      F1 #lewishamilton Drivers Pre-Race Interviews | 2026 Monaco Grand Prix
      (10,32 minuten)
      https://youtu.be/5oPUp6uv5Zw

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 18:31
    • Larry Perkins

      Posts: 65.485

      At Home with Carlos Sainz: A Monaco Morning Walk
      (16,41 minuten)
      https://youtu.be/qMtyBDf8UmE

      • + 2
      • 4 jun 2026 - 19:29
    • Pietje Bell

      Posts: 35.108

      Leuk die video met Sainz. Ga 'm zo even verder kijken. Denk niet dat hij daar woont, want hij zette zijn fiets dicht bij het penthouse van Vermeulen en appartement van Lando aan de Quai Jean-Charles Rey neer en hij woont/woonde in het gebouw naast Max zijn vorige woning. (Port de Fontvieille)
      Hij vertelt in de video ook dat hij 2,5 min fietsen van de paddock af woont, dus dat zou wel kunnen kloppen.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 20:58
  • meister

    Posts: 4.286

    Hij kan met zijn vermogen gewoon een rekensommetje maken.
    Zijn vliegtuig kost zo'n maximaal 3 miljoen per jaar tel dat op bij al zijn andere vaste lasten en dan de inkomsten en hoe lang hou je dat vol als je geen 70+ miljoen per jaar beurd.

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 18:55
    • Pietje Bell

      Posts: 35.108

      Max zit voor de rest van zijn leven financieel op rozen, F1 of geen F1.
      Daar heeft Vermeulen wel voor gezorgd.
      Precies hetzelfde met Fernando, vliegtuig, jacht, villa ver over de
      100 miljoen, museum, kartscholen in China en Spanje, etc.
      Die heeft ook echt de F1 niet nodig.

      • + 2
      • 4 jun 2026 - 19:30
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.181

      Afgaande van een geschat vermogen van rond de 200 miljoen zou hij er 66 jaar mee vooruit kunnen.

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 19:30
    • Robin

      Posts: 3.217

      Zie niet in waarom dat vliegtuig nog noodzakelijk is als hij stopt met de soort.

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 19:45
    • Pietje Bell

      Posts: 35.108

      Max bezit veel meer dan 200 miljoen. Tel alleen zijn salaris van de afgelopen paar jaar en al het bonus/prijzengeld per GP en sponsorgelden eens bij elkaar op. Dan zit je al ver boven de 200 miljoen.
      Hij kreeg eerder voor elke punt 40 000 euro. Een overwinning was 1 miljoen.
      Hoeveel GP's heeft hij gewonnen? 71 meen ik. Dat is alleen al 71 miljoen en dan alle overige punten keer 40 000 en nu 50 000 euro!!

      Hij heeft in totaal +/- 3475 punten bij elkaar gereden.
      Voor het gemak x €40 000 = 139(!!) miljoen euro's!! Dit NAAST zijn salaris.

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 19:50
    • Knalpijp

      Posts: 2.442

      Zijn vermogen wordt nooit meer minder, hij kan vliegen en varen en ontroerend goed kopen hoe vaak hij wil. Sponsers, rente, beleggingen doen de rest.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 19:50
    • elflitso

      Posts: 1.902

      @Knalpijp, tuurlijk dat soort gasten (laten) investeren in van alles en nog wat. Plus heeft hij ook nog dat aviation bedrijf dacht ik. Kan hij die kist daar al mooi op af laten boeken.

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 19:56
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.181

      @Pietje Bell

      Klopt helemaal wat je zegt, Ik heb de allerlaagste schatting vanaf google geplukt.

      Persoonlijk denk ik dat hij al ver over de 200 miljoen is gekropen , naast salaris en punten heeft hij ook lucratieve sponsordeals en merchandise.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 20:51
    • Larry Perkins

      Posts: 65.485

      Alleen ouwe Kel is misschien een kink in de kabel, het schijnt dat Cruella de Vil elke maand een nieuwe bezem van 10 miljoen euro eist, want de heks vliegt er graag op uit...

      • + 2
      • 4 jun 2026 - 21:01
  • macarena_wing

    Posts: 1

    na lang alleen gelezen te hebben toch maar een account aangemaakt 😎😁
    hopend op een beetje volwassen reageerders hier..... hahaha
    Denken jullie dat die gasten net zoals die overbetaalde voetballers ook tekengeld krijgen bij het tekenen van een nieuw contract??

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 21:08

MC Grand Prix van Monaco

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    Race / Startgrid

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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