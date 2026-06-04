De toekomst van Max Verstappen blijft ook in 2026 een van de meest besproken onderwerpen binnen de Formule 1. Waar de afgelopen jaren vooral werd gespeculeerd over een mogelijke overstap naar een ander team, draait de discussie nu steeds vaker om een andere vraag: hoe lang wil de viervoudig wereldkampioen eigenlijk nog actief blijven in de sport?

Verstappen ligt momenteel nog vast bij Red Bull tot eind 2028, maar een nieuwe contractverlenging lijkt voorlopig niet aan de orde. De Nederlander benadrukt dat hij eerst duidelijkheid wil over zijn eigen toekomstplannen voordat hij nadenkt over een langere verbintenis.

Verstappen heeft geen haast met nieuw contract

Terwijl verschillende toppers op de grid zich de afgelopen periode langdurig vastlegden bij hun teams, houdt Verstappen alle opties open. Volgens de Red Bull-coureur is een nieuwe overeenkomst momenteel niet zijn grootste prioriteit.

"Ik heb al een tijd geen nieuw contract meer getekend, maar eerlijk gezegd houd ik me daar nu ook niet mee bezig. Mijn huidige overeenkomst loopt nog twee jaar door, dus er is geen enkele reden om daar haast achter te zetten", vertelde Verstappen aan de aanwezige media.

De Nederlander liet vervolgens doorschemeren dat een langer verblijf in de Formule 1 allesbehalve vanzelfsprekend is. "Eerst moet ik voor mezelf uitmaken of ik überhaupt langer wil doorgaan dan 2028. Daarom voel ik geen druk om nu iets te ondertekenen. Als ik daar al uit was geweest, had ik mijn contract misschien wel meteen tot 2040 verlengd."

Besluit hangt samen met toekomst van de Formule 1

Een belangrijke factor in Verstappens afweging zijn de reglementswijzigingen die de Formule 1 de komende jaren wil doorvoeren. De wereldkampioen wacht af welke richting de sport uiteindelijk kiest voordat hij verdere conclusies trekt.

"Ik heb inmiddels alles gezegd wat ik hierover wilde zeggen. Nu ligt de bal bij de FIA en de Formule 1-organisatie. Zij moeten samen beslissen welke koers ze willen varen. Ik hoop vooral dat ze een keuze maken die goed is voor de sport op lange termijn", aldus Verstappen.

Volgens de Nederlander krijgt hij daarbij steun van een groot deel van het veld. "Voor zover ik hoor, staan de meeste coureurs achter de voorgestelde aanpassingen. Ook Mercedes ziet er voordelen in. Audi kijkt er anders naar omdat zij denken dat het minder gunstig uitpakt voor hun motorproject. Uiteindelijk zullen we moeten afwachten welke beslissing er genomen wordt."