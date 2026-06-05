McLaren heeft een eerste update gegeven over de problemen van Lando Norris. De Britse regerend wereldkampioen viel stil aan het begin van de tweede vrije training in Monaco, en bij McLaren weten ze nog niet precies wat er aan de hand is. Zak Brown gokt dat er iets aan de hand is met de batterijen.

Norris veroorzaakte aan het begin van de tweede vrije training in de straten van Monaco een Virtual Safety Car. Bij het uitrijden van de beroemde tunnel gaf zijn McLaren zonder waarschuwing de geest, en wist Norris de papajakleurige bolide nog net te parkeren in de uitloopzone. De marshalls sleepten de auto van de baan, en bij McLaren zaten ze met de handen in het haar.

Wat was er aan de hand?

Tijdens de vrije training wisten ze nog niet precies wat er aan de hand was. McLaren-CEO Zak Brown meldde zich nog tijdens de vrije training in de uitzending van Sky Sports, waar hij een eerste blik wierp op de problemen van Norris: "We moeten het gaan onderzoeken. Hij verloor gewoon al zijn snelheid. Het lijkt erop dat het mogelijk te maken heeft met de batterij, maar we moeten het nu gaan onderzoeken."

Brown maakt zich geen zorgen voor de dag van morgen, als de belangrijke kwalificatie op het programma staat. De Amerikaanse CEO gaat ervan uit dat ze de problemen kunnen oplossen: "Het is gewoon wat het is. We kunnen de baan nu niet meer opgaan, dus we moeten het onder de loep gaan nemen, vervangen wat kapot is gegaan en morgen er weer vol voor gaan."

Eerdere problemen bij Russell

Het stilvallen van Norris leek een soort kopie te zijn van het stilvallen van George Russell in de Grand Prix van Canada. De Brit rijdt, net als Norris, met een krachtbron van Mercedes en hij moest zijn auto in Montreal ook naast de baan parkeren toen alles uit het niets wegviel.

McLaren verving motoronderdelen

Opvallend genoeg kwam vlak voor de start van de vrije training naar buiten dat het team van McLaren had ingegrepen bij de auto van Norris. Ze hebben de PU-ANC vervangen, en dat is de eerste keer dat ze dit onderdeel hebben vervangen. In totaal mag elke coureur per seizoen zes PU-ANCs gebruiken.