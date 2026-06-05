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McLaren tast in het duister na problemen Norris

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McLaren tast in het duister na problemen Norris

McLaren heeft een eerste update gegeven over de problemen van Lando Norris. De Britse regerend wereldkampioen viel stil aan het begin van de tweede vrije training in Monaco, en bij McLaren weten ze nog niet precies wat er aan de hand is. Zak Brown gokt dat er iets aan de hand is met de batterijen.

Norris veroorzaakte aan het begin van de tweede vrije training in de straten van Monaco een Virtual Safety Car. Bij het uitrijden van de beroemde tunnel gaf zijn McLaren zonder waarschuwing de geest, en wist Norris de papajakleurige bolide nog net te parkeren in de uitloopzone. De marshalls sleepten de auto van de baan, en bij McLaren zaten ze met de handen in het haar.

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Wat was er aan de hand?

Tijdens de vrije training wisten ze nog niet precies wat er aan de hand was. McLaren-CEO Zak Brown meldde zich nog tijdens de vrije training in de uitzending van Sky Sports, waar hij een eerste blik wierp op de problemen van Norris: "We moeten het gaan onderzoeken. Hij verloor gewoon al zijn snelheid. Het lijkt erop dat het mogelijk te maken heeft met de batterij, maar we moeten het nu gaan onderzoeken."

Brown maakt zich geen zorgen voor de dag van morgen, als de belangrijke kwalificatie op het programma staat. De Amerikaanse CEO gaat ervan uit dat ze de problemen kunnen oplossen: "Het is gewoon wat het is. We kunnen de baan nu niet meer opgaan, dus we moeten het onder de loep gaan nemen, vervangen wat kapot is gegaan en morgen er weer vol voor gaan."

Eerdere problemen bij Russell

Het stilvallen van Norris leek een soort kopie te zijn van het stilvallen van George Russell in de Grand Prix van Canada. De Brit rijdt, net als Norris, met een krachtbron van Mercedes en hij moest zijn auto in Montreal ook naast de baan parkeren toen alles uit het niets wegviel.

McLaren verving motoronderdelen

Opvallend genoeg kwam vlak voor de start van de vrije training naar buiten dat het team van McLaren had ingegrepen bij de auto van Norris. Ze hebben de PU-ANC vervangen, en dat is de eerste keer dat ze dit onderdeel hebben vervangen. In totaal mag elke coureur per seizoen zes PU-ANCs gebruiken.

schwantz34

Posts: 42.101

Morgen ff 2 nieuwe Duracelletjes erin, en gaan met die oranje banaan!

  • 1
  • 5 jun 2026 - 18:39
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Lando Norris Zak Brown McLaren GP Monaco 2026

Reacties (6)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.853

    Misschien is het de Accu? Dat is een bekend MB probleem.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 18:23
  • schwantz34

    Posts: 42.101

    Morgen ff 2 nieuwe Duracelletjes erin, en gaan met die oranje banaan!

    • + 1
    • 5 jun 2026 - 18:39
    • Larry Perkins

      Posts: 65.507

      Oranje?

      Die auto ziet er zo vies uit alsof ze dat ding een jaar niet gewassen hebben.
      Of dat Caroline van der Plas er overheen heeft zitten schijten...
      Vreselijke livery!

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 19:10
  • Pietje Bell

    Posts: 35.121

    Men heeft bij Norris meer vervangen:
    ES (Energy Store)
    PU-CE (Control Electronics)
    PU-ANC = ondersteunende onderdelen van de power unit,
    gekoppeld aan de elektrische/hybride systemen.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 19:09
  • Larry Perkins

    Posts: 65.507

    Norris zag een lekker kippetje met enorme boobies op een achterdek van een jacht liggen en dacht: "Morgen is er ook nog een vt3."

    • + 1
    • 5 jun 2026 - 19:18
    • schwantz34

      Posts: 42.101

      Dat was het jacht van Kimi the Iceman Larry.

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 19:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
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21
7
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
McLaren
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