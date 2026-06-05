Lando Norris is tegen problemen aangelopen in de tweede vrije training op het stratencircuit van Monaco. De Britse regerend wereldkampioen moest zijn auto in de uitloopzone parkeren nadat alles leek uit te vallen. De training is niet stilgelegd, want de wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car.

De tweede vrije training in de straten van Monaco was amper een kwartier onderweg toen er met een gele vlag werd gezwaaid. Al snel werd duidelijk dat Norris was stilgevallen bij het uitkomen van de bekende tunnel. De McLaren-coureur had de muur niet geraakt, en leek met technische problemen te kampen. Norris viel namelijk zomaar stil, en het leek erop dat er vooraf geen waarschuwing werd gegeven.

Wat gebeurde er?

Norris wilde de chicane aanvallen, maar kon nog net op tijd naar rechts sturen om zijn auto in de uitloopzone te parkeren. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, waardoor de overige 21 coureurs gewoon verder konden rijden. Norris sprong snel uit zijn auto, maar de marshalls hadden veel tijd nodig om de McLaren van de baan te krijgen. Het leek erop dat er iets goed mis was, want normaal gesproken hebben de marshalls in Monaco een gestrande auto zo opgeruimd.

Wat was er aan de hand?

Wat er precies aan de hand was met de McLaren van Norris, is niet helemaal duidelijk. Het lijkt op een technisch probleem, want zijn auto stopte er uit het niets mee. Het leek een soort exacte kopie te zijn van de uitvalbeurt van George Russell in Canada. De Mercedes-coureur viel daar ook zomaar stil zonder dat hij iets had geraakt of een waarschuwing op zijn stuurtje had gekregen.

Zowel Norris als Russell rijdt met een Mercedes-krachtbron, en dat betekent dat men daar nu alles zal gaan onderzoeken. Voor Norris is dit probleem een flinke tegenslag, aangezien het niet handig is om veel tijd te verliezen in Monaco. Norris mist nu vrijwel de complete tweede vrije training, en zal morgen veel meters moeten maken in de laatste training.