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Stewards doen uitspraak over incident met Leclerc

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Stewards doen uitspraak over incident met Leclerc

De FIA-stewards hebben een uitspraak gedaan over de actie van Charles Leclerc in de eerste vrije training in Monaco. Hij had in de eerste vrije training Racing Bulls-coureur Liam Lawson in de weg gereden, maar dat levert hem geen echte straf op. Ferrari heeft een formele waarschuwing ontvangen.

Leclerc heeft een goede start van het raceweekend in zijn thuisland achter de rug. De Monegask noteerde in de eerste vrije training de snelste tijd, maar kwam er wel direct achter dat er veel verkeer was. Aan het einde van de vrije training lette hij niet goed op, en reed hij de Racing Bull van Liam Lawson in de weg.

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Wat was er aan de hand?

Leclerc, Lawson en hun teams mochten tekst en uitleg komen geven bij de stewards. De stewards hebben daarnaast ook naar alle data, de beelden en het radioverkeer gekeken. Daaruit bleek dat Ferrari Leclerc op de hoogte hield van welke coureurs er achter hem reden. Ze lieten aan Leclerc weten dat Haas-coureur Oliver Bearman drie seconden achter hem reed, en dat Lawson vijf seconden achter hem reed. Dit bleek echter niet te kloppen, en daardoor ging het fout.

Leclerc dacht namelijk dat er tussen Bearman en Lawson een gat van vijf seconden zat, maar in werkelijkheid ging het om een gat van twee seconden. Hierdoor werd hij verrast door het feit dat Lawson zo snel vlak achter hem reed. De stewards wijzen dan ook naar Ferrari, en niet zozeer naar Leclerc zelf.

Waarom de stewards geen zware straf uitdelen

Ferrari heeft bij de stewards aangegeven dat ze hun communicatie protocollen gaan doornemen, om in de toekomst dit soort incidenten te voorkomen. Ferrari heeft dan ook slechts een formele waarschuwing ontvangen van de stewards, en daarmee is de zaak afgedaan. Het is geen vreemde straf, omdat de stewards vrijwel nooit zware straffen uitdelen na een incident in een vrije training. Leclerc kan zich hierdoor ook weer volledig focussen op de tweede vrije training die over een klein halfuurtje van start kan gaan.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • HarryLam

    Posts: 5.497

    Te dom weer om iets simpels goed te doen die spagettivreters.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 17:20

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Team
Punten
1
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2
Ferrari
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3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 178
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Ferrari
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