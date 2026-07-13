Ferrari moet volgens voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer een duidelijke keuze maken in de strijd om de wereldtitel. Ondanks de recente zege van Charles Leclerc op Silverstone vindt de Brit dat de Scuderia er verstandig aan doet om Lewis Hamilton voorlopig als eerste rijder naar voren te schuiven.

Leclerc doorbrak op Silverstone een moeilijke periode met een overtuigende overwinning, maar Palmer ziet daarin geen reden om van koers te veranderen. Volgens de analist heeft Hamilton, ondanks de achterstand in het kampioenschap, nog altijd de beste papieren om Mercedes-coureur Kimi Antonelli onder druk te zetten.

'Hamilton blijft Ferrari's grootste kans'

Palmer pleitte na de Grand Prix van Spanje al voor een voorkeursbehandeling van Hamilton en blijft achter die uitspraak staan. Volgens hem zou Ferrari daarmee de grootste kans maken om alsnog een gooi te doen naar de wereldtitel, al beseft hij dat zo'n beslissing gevoelig ligt.

"Het is geweldig dat Leclerc weer meedoet, maar ik denk nog altijd dat Ferrari simpelweg niet snel genoeg is om hem echt terug in de titelstrijd te brengen", zegt Palmer in de F1 Nation Podcast. "Leclerc heeft net een nieuw langlopend contract getekend en zal na zijn overwinning natuurlijk denken dat hij nog altijd kans maakt. Dat maakt zo'n beslissing extra lastig."

Palmer keek tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië al vooruit naar een mogelijk teamorder. "Voor de safety car was het verschil tussen Leclerc en Hamilton behoorlijk groot. Ik vroeg me af wat er zou gebeuren als Ferrari de posities zou omwisselen. Dat verwachtte ik niet, want Leclerc reed een ijzersterke race en was simpelweg sneller, maar Hamilton had dan veel dichter bij Antonelli gestaan in het kampioenschap."

'Ik zou zonder twijfel voor Hamilton kiezen'

Volgens Palmer moet Ferrari durven kiezen als het echt voor de wereldtitel wil gaan. Hij beseft dat Leclerc daar het slachtoffer van zou worden, maar noemt dat een logisch offer in de huidige situatie.

"Als ik Antonelli was en ik zag Leclerc voor Hamilton werken, dan zou Hamilton mijn grootste concurrent voor de titel zijn", stelt Palmer. "De vraag is alleen of teambaas Fred Vasseur zoiets voor elkaar krijgt met twee extreem ambitieuze coureurs. Dat wordt allesbehalve eenvoudig."

Toch zou Palmer als Ferrari-teambaas geen moment twijfelen. "Als ik de beslissing moest nemen, zou ik zeggen: Hamilton is onze man. Leclerc krijgt later nog genoeg kansen om races te winnen. Hij ligt voor de lange termijn vast bij Ferrari en zijn moment komt vanzelf weer. Voor nu moet Ferrari alles op alles zetten om Hamilton zo dicht mogelijk bij Antonelli te krijgen."