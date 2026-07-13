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Ferrari geadviseerd: "Ze moeten Hamilton voor Leclerc de voorkeur geven"

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Ferrari geadviseerd: "Ze moeten Hamilton voor Leclerc de voorkeur geven"

Ferrari moet volgens voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer een duidelijke keuze maken in de strijd om de wereldtitel. Ondanks de recente zege van Charles Leclerc op Silverstone vindt de Brit dat de Scuderia er verstandig aan doet om Lewis Hamilton voorlopig als eerste rijder naar voren te schuiven.

Leclerc doorbrak op Silverstone een moeilijke periode met een overtuigende overwinning, maar Palmer ziet daarin geen reden om van koers te veranderen. Volgens de analist heeft Hamilton, ondanks de achterstand in het kampioenschap, nog altijd de beste papieren om Mercedes-coureur Kimi Antonelli onder druk te zetten.

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'Hamilton blijft Ferrari's grootste kans'

Palmer pleitte na de Grand Prix van Spanje al voor een voorkeursbehandeling van Hamilton en blijft achter die uitspraak staan. Volgens hem zou Ferrari daarmee de grootste kans maken om alsnog een gooi te doen naar de wereldtitel, al beseft hij dat zo'n beslissing gevoelig ligt.

"Het is geweldig dat Leclerc weer meedoet, maar ik denk nog altijd dat Ferrari simpelweg niet snel genoeg is om hem echt terug in de titelstrijd te brengen", zegt Palmer in de F1 Nation Podcast. "Leclerc heeft net een nieuw langlopend contract getekend en zal na zijn overwinning natuurlijk denken dat hij nog altijd kans maakt. Dat maakt zo'n beslissing extra lastig."

Palmer keek tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië al vooruit naar een mogelijk teamorder. "Voor de safety car was het verschil tussen Leclerc en Hamilton behoorlijk groot. Ik vroeg me af wat er zou gebeuren als Ferrari de posities zou omwisselen. Dat verwachtte ik niet, want Leclerc reed een ijzersterke race en was simpelweg sneller, maar Hamilton had dan veel dichter bij Antonelli gestaan in het kampioenschap."

'Ik zou zonder twijfel voor Hamilton kiezen'

Volgens Palmer moet Ferrari durven kiezen als het echt voor de wereldtitel wil gaan. Hij beseft dat Leclerc daar het slachtoffer van zou worden, maar noemt dat een logisch offer in de huidige situatie.

"Als ik Antonelli was en ik zag Leclerc voor Hamilton werken, dan zou Hamilton mijn grootste concurrent voor de titel zijn", stelt Palmer. "De vraag is alleen of teambaas Fred Vasseur zoiets voor elkaar krijgt met twee extreem ambitieuze coureurs. Dat wordt allesbehalve eenvoudig."

Toch zou Palmer als Ferrari-teambaas geen moment twijfelen. "Als ik de beslissing moest nemen, zou ik zeggen: Hamilton is onze man. Leclerc krijgt later nog genoeg kansen om races te winnen. Hij ligt voor de lange termijn vast bij Ferrari en zijn moment komt vanzelf weer. Voor nu moet Ferrari alles op alles zetten om Hamilton zo dicht mogelijk bij Antonelli te krijgen."

hupholland

Posts: 10.077

Silverstone liet juist zien dat een '2e coureur' beter als stoorzender werkt als je m gewoon laat rijden. Zonder Leclerc had Antonelli vrij baan gehad en naar de zege kunnen cruisen en Leclerc houdt uiteindelijk ook 7 punten weg bij Russell die 2e staat in het klassement. In dit stadium een 2e co... [Lees verder]

  • 2
  • 13 jul 2026 - 18:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Jolyon Palmer Charles Leclerc Ferrari

Reacties (4)

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  • monzaron

    Posts: 1.096

    Nog een paar dagen, dan kunnen de komkommers weer de koeling in 😊

    • + 1
    • 13 jul 2026 - 18:04
  • Wibautstraat

    Posts: 15

    En terecht.
    Leuk dat Leclerc in Silverstone won maar dat hij met wel met Hamilton’s set up en omdat Hamilton Antonelli achter zich liet.
    Als Ferrari wilt winnen, maak Hamilton de eerste coureur.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 18:06
    • hupholland

      Posts: 10.077

      Silverstone liet juist zien dat een '2e coureur' beter als stoorzender werkt als je m gewoon laat rijden. Zonder Leclerc had Antonelli vrij baan gehad en naar de zege kunnen cruisen en Leclerc houdt uiteindelijk ook 7 punten weg bij Russell die 2e staat in het klassement. In dit stadium een 2e coureur aanwijzen zou echt het domste zijn wat je kunt doen, we hebben nog meer dan de helft van het seizoen te gaan en Leclerc gaat die rol echt never nooit accepteren. Een keertje aan de kant als het nodig is, prima, maar echt in dienst rijden van Hamilton? nee, dat hoef je geen eens te vragen.

      • + 2
      • 13 jul 2026 - 18:23
  • F1 bekijker

    Posts: 444

    Zo werkt Ferrari niet bij dit verschil in punten.

    • + 0
    • 13 jul 2026 - 18:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.658
  • Podiums 136
  • Grand Prix 240
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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