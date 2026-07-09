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Ferrari maakt eerste meters op gloednieuwe Madring

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Ferrari maakt eerste meters op gloednieuwe Madring

Het team van Ferrari heeft de eerste meters gemaakt op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad Madrid. De Italiaanse renstal houdt vandaag een filmdag op het gloednieuwe circuit, en ze zijn het eerste F1-team dat rijdt op de baan rondom het IFEMA-complex.

De Spaanse Grand Prix wordt later dit jaar voor het eerst verreden op de nieuwe Madring. De race is verplaatst van Barcelona naar hoofdstad Madrid, en de F1-organisatie hoopt hiermee weer flinke stappen te kunnen zetten. In de afgelopen maanden werd er in Madrid hard doorgewerkt aan het nieuwe circuit, en men vroeg zich zelfs af of alles op tijd klaar zou zijn. De asfaltlaag werd een paar weken geleden gelegd, en Carlos Sainz reed er recent al een rondje in een straatauto.

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7 jul

Mooi moment voor Leclerc

Vandaag rijdt er voor het eerst een Formule 1-wagen op het nieuwe circuit in Madrid. Eerder deze week lekte uit dat het team van Ferrari een filmdag zou organiseren met de SF-26 en dat Charles Leclerc en Lewis Hamilton allebei meters zouden gaan maken. Alle ogen waren dan ook gericht op het Spaanse circuit, waar vanochtend Charles Leclerc al werd gesignaleerd. De Monegask reed eerst een aantal verkenningsrondjes in een blauwe Maserati Grecale. Aangezien het een nieuw, ongebruikt circuit is, moet ook hij kennismaken met de baan.

De eerste beelden van de F1-bolide op het gloednieuwe circuit zijn inmiddels online verschenen. Te zien is hoe Leclerc behoedzaam over de baan rijdt, en dat er nog het nodige stof ligt. Ferrari deelde zojuist zelf ook beelden van de filmdag. Op een korte video is te zien hoe Leclerc de gloednieuwe pitlane uitrijdt, waar nog een enorme laag stof ligt. Al voor de Monegask de fastlane betreedt, zijn de banden wit van het stof.

Nog veel werk te doen

Het circuit zelf lijkt dan ook af te zijn; de asfaltlaag ligt er, de marshallposten zijn aanwezig en de muren rondom de baan zijn bevestigd. Rondom het circuit is het terrein echter nog één grote bouwval. Op de beelden is te zien hoe achter de muren en de vangrails nog een soort woestijnlandschap ligt. Er zal dus nog hard moeten worden gewerkt om de tribunes en andere faciliteiten op tijd af te krijgen. De eerste Spaanse Grand Prix op de Madring staat gepland voor 13 september.

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari Madring

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.165

    Krijg nou tieten!

    Vandaag reed er voor het eerst een Formule 1-wagen op het nieuwe circuit in Madrid en meteen noteerde het legendarische scharlakenrode team met het steigerende paard uit Maranello met Leclerc achter het stuur het F1-ronderecord op de Madring...

    Leclerc: "Na mijn overwinning op Silverstone geeft ook dit ronderecord mij een reusachtige boost!"

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 14:20

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
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1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 181
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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