Het team van Ferrari heeft de eerste meters gemaakt op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad Madrid. De Italiaanse renstal houdt vandaag een filmdag op het gloednieuwe circuit, en ze zijn het eerste F1-team dat rijdt op de baan rondom het IFEMA-complex.

De Spaanse Grand Prix wordt later dit jaar voor het eerst verreden op de nieuwe Madring. De race is verplaatst van Barcelona naar hoofdstad Madrid, en de F1-organisatie hoopt hiermee weer flinke stappen te kunnen zetten. In de afgelopen maanden werd er in Madrid hard doorgewerkt aan het nieuwe circuit, en men vroeg zich zelfs af of alles op tijd klaar zou zijn. De asfaltlaag werd een paar weken geleden gelegd, en Carlos Sainz reed er recent al een rondje in een straatauto.

Mooi moment voor Leclerc

Vandaag rijdt er voor het eerst een Formule 1-wagen op het nieuwe circuit in Madrid. Eerder deze week lekte uit dat het team van Ferrari een filmdag zou organiseren met de SF-26 en dat Charles Leclerc en Lewis Hamilton allebei meters zouden gaan maken. Alle ogen waren dan ook gericht op het Spaanse circuit, waar vanochtend Charles Leclerc al werd gesignaleerd. De Monegask reed eerst een aantal verkenningsrondjes in een blauwe Maserati Grecale. Aangezien het een nieuw, ongebruikt circuit is, moet ook hij kennismaken met de baan.

De eerste beelden van de F1-bolide op het gloednieuwe circuit zijn inmiddels online verschenen. Te zien is hoe Leclerc behoedzaam over de baan rijdt, en dat er nog het nodige stof ligt. Ferrari deelde zojuist zelf ook beelden van de filmdag. Op een korte video is te zien hoe Leclerc de gloednieuwe pitlane uitrijdt, waar nog een enorme laag stof ligt. Al voor de Monegask de fastlane betreedt, zijn de banden wit van het stof.

Nog veel werk te doen

Het circuit zelf lijkt dan ook af te zijn; de asfaltlaag ligt er, de marshallposten zijn aanwezig en de muren rondom de baan zijn bevestigd. Rondom het circuit is het terrein echter nog één grote bouwval. Op de beelden is te zien hoe achter de muren en de vangrails nog een soort woestijnlandschap ligt. Er zal dus nog hard moeten worden gewerkt om de tribunes en andere faciliteiten op tijd af te krijgen. De eerste Spaanse Grand Prix op de Madring staat gepland voor 13 september.

The filming day kicks off with the first lap from @Charles_Leclerc 🇪🇸 pic.twitter.com/nHPks2mAOY — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) ___Escaped_link_6a4fb2e257a6c___