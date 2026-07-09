Charles Leclerc heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië op indrukwekkende wijze op zijn naam geschreven en daarmee een moeilijke periode achter zich gelaten. De Ferrari-coureur pakte zijn eerste overwinning sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2024 en schrijft die ommekeer toe aan veranderingen die achter de schermen zijn doorgevoerd.

Leclerc kende een lastige fase met slechts vier punten uit de drie races voorafgaand aan Silverstone, terwijl hij bovendien crashte in Monaco en tijdens de kwalificatie in Barcelona. Ook teamgenoot Lewis Hamilton leek zich beter te hebben aangepast aan de nieuwe generatie Formule 1-wagens, maar daar lijkt de Monegask nu een antwoord op te hebben gevonden.

Leclerc vond vertrouwen terug in Ferrari

"Deze overwinning betekent ontzettend veel voor me", vertelt Leclerc. "De afgelopen races waren bijzonder lastig en daardoor ontstond er veel negativiteit en werden allerlei verhalen over mij geschreven. Dat is geen prettige omgeving om in te werken."

"Toch ben ik mijn hoofd blijven gebruiken en ben ik samen met het team hard blijven werken. Zij hebben me geholpen om het juiste gevoel met de auto terug te vinden. Dit is pas de eerste stap, maar op een circuit als Silverstone, waar vertrouwen alles is, kun je zo'n prestatie alleen leveren als je volledig één bent met de wagen."

Leclerc blijft met beide benen op de grond

Leclerc onthult dat hij bewust besloot vast te houden aan zijn eigen rijstijl, in plaats van zich volledig aan te passen aan de aanpak van Hamilton. "Ik wist dat ik niet van de ene op de andere dag een slechte coureur was geworden. Ik heb geprobeerd alle ruis van buitenaf uit te schakelen en me volledig te focussen op wat er binnen het team gebeurde. Uiteindelijk moest ik simpelweg het juiste gevoel met de auto terugvinden."

Ondanks zijn overwinning waakt de Ferrari-coureur voor te veel optimisme. "De strijd met deze auto is de laatste tijd behoorlijk groot geweest en ik kan het niet als vanzelfsprekend beschouwen dat die problemen nu definitief achter me liggen. Ik blijf hard werken om dat gevoel ook in de komende races terug te vinden. Dit is pas één overwinning en zeker niet het einde van de strijd. Nu moet ik bewijzen dat ik dit niveau op ieder circuit kan vasthouden."