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Leclerc slaat terug na zege: "Werden alweer dingen over mij verzonnen"

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Leclerc slaat terug na zege: "Werden alweer dingen over mij verzonnen"

Charles Leclerc heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië op indrukwekkende wijze op zijn naam geschreven en daarmee een moeilijke periode achter zich gelaten. De Ferrari-coureur pakte zijn eerste overwinning sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2024 en schrijft die ommekeer toe aan veranderingen die achter de schermen zijn doorgevoerd.

Leclerc kende een lastige fase met slechts vier punten uit de drie races voorafgaand aan Silverstone, terwijl hij bovendien crashte in Monaco en tijdens de kwalificatie in Barcelona. Ook teamgenoot Lewis Hamilton leek zich beter te hebben aangepast aan de nieuwe generatie Formule 1-wagens, maar daar lijkt de Monegask nu een antwoord op te hebben gevonden.

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Leclerc vond vertrouwen terug in Ferrari

"Deze overwinning betekent ontzettend veel voor me", vertelt Leclerc. "De afgelopen races waren bijzonder lastig en daardoor ontstond er veel negativiteit en werden allerlei verhalen over mij geschreven. Dat is geen prettige omgeving om in te werken."

"Toch ben ik mijn hoofd blijven gebruiken en ben ik samen met het team hard blijven werken. Zij hebben me geholpen om het juiste gevoel met de auto terug te vinden. Dit is pas de eerste stap, maar op een circuit als Silverstone, waar vertrouwen alles is, kun je zo'n prestatie alleen leveren als je volledig één bent met de wagen."

Leclerc blijft met beide benen op de grond

Leclerc onthult dat hij bewust besloot vast te houden aan zijn eigen rijstijl, in plaats van zich volledig aan te passen aan de aanpak van Hamilton. "Ik wist dat ik niet van de ene op de andere dag een slechte coureur was geworden. Ik heb geprobeerd alle ruis van buitenaf uit te schakelen en me volledig te focussen op wat er binnen het team gebeurde. Uiteindelijk moest ik simpelweg het juiste gevoel met de auto terugvinden."

Ondanks zijn overwinning waakt de Ferrari-coureur voor te veel optimisme. "De strijd met deze auto is de laatste tijd behoorlijk groot geweest en ik kan het niet als vanzelfsprekend beschouwen dat die problemen nu definitief achter me liggen. Ik blijf hard werken om dat gevoel ook in de komende races terug te vinden. Dit is pas één overwinning en zeker niet het einde van de strijd. Nu moet ik bewijzen dat ik dit niveau op ieder circuit kan vasthouden."

Cherokee

Posts: 5.391

Leclerc is altijd eerlijk in wat hij zegt, zowel over de auto als over zichzelf. En dat kan soms in het openbaar zoals jij stelt ook tegen je gaan werken. Toch denk ik dat het wel een verfrissende manier van werken is, iemand die domweg zegt hoe hij het voelt. En voor zijn karakter kennelijk de e... [Lees verder]

  • 4
  • 9 jul 2026 - 18:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari

Reacties (9)

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  • pixel

    Posts: 792

    Als je jezelf keer op keer in het openbaar de grond in trapt dan kun je idd wachten op negatieve artikelen over je carrière.

    • + 1
    • 9 jul 2026 - 18:20
    • Cherokee

      Posts: 5.391

      Leclerc is altijd eerlijk in wat hij zegt, zowel over de auto als over zichzelf. En dat kan soms in het openbaar zoals jij stelt ook tegen je gaan werken. Toch denk ik dat het wel een verfrissende manier van werken is, iemand die domweg zegt hoe hij het voelt. En voor zijn karakter kennelijk de enige manier. Niks mis mee.

      • + 4
      • 9 jul 2026 - 18:52
  • Tifoso-01

    Posts: 3.883

    Zijn manager heeft m.i. op tijd ingegrepen door het contract vroegtijdig met hem te verlengen nog voordat Max op de radar kwam.

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 19:05
    • F1 bekijker

      Posts: 441

      Max past niet bij Ferrari.

      • + 1
      • 9 jul 2026 - 19:47
    • HarryLam

      Posts: 5.588

      Maakt niet uit, mocht Max bij Ferrari willen rijden dan vliegt Charles er gewoon uit.

      • + 0
      • 9 jul 2026 - 20:39
    • Robin

      Posts: 3.349

      Oh ja denk je Harry?
      En waarom Charles en niet Hamilton die 41 is?

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 01:08
  • Larry Perkins

    Posts: 66.193

    [Leclerc slaat terug na zege: "Werden alweer dingen over mij verzonnen."

    "Jos, de vader van Max, heeft gelijk, het zijn allemaal idioten", aldus Charles Leclerc, om af te sluiten met: "Alleen op @LP-aujourd'hui lees je hoe het echt zit, dat is een zeer betrouwbaar platform met ook een editie in perfect Frans!"

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 19:50
  • Larry Perkins

    Posts: 66.193

    Is a BIG F1 ANNOUNCEMENT incoming or is Will just messing with us? | Up To Speed
    (met David Coulthard en Will Buxton, 32,39 minuten)

    https://youtu.be/wH6Jf9TOAcg

    • + 0
    • 9 jul 2026 - 20:36
  • Robin

    Posts: 3.349

    “Charles Leclerc heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië op indrukwekkende wijze op zijn naam geschreven“
    Serieus? Het is hem echt van harte gegund maar hij heeft gewoon giga mazzel gehad dat Kimi niet gefinisht is.
    Tempo prima maar dat reed Hamilton in de 2e stint ook.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 01:11

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 181
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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