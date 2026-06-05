Charles Leclerc ontvangt mogelijk een straf voor zijn thuisrace in Monaco. De Monegaskische Ferrari-coureur noteerde in de eerste vrije training de snelste tijd, maar na afloop bleek dat hij mogelijk een foutje heeft gemaakt. Leclerc heeft mogelijk Liam Lawson in de weg gereden.

Het krappe stratencircuit in Monaco is elk jaar een plek waar de coureurs elkaar veelvuldig in de weg rijden. Ook in de eerste vrije training was het raak, en kwamen de 22 coureurs erachter dat ze overal in hun spiegels moesten kijken om een incident te voorkomen. Het ging meerdere keren net goed, maar de stewards openden slechts een handjevol onderzoeken.

Wat is er aan de hand?

Leclerc wist in zijn scharlakenrode Ferrari de snelste tijd te noteren, maar na afloop bleek dat hij mogelijk een fout had gemaakt. De stewards hebben namelijk een onderzoek geopend naar een incident met hem en Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Leclerc zou Lawson aan het einde van de sessie in de weg hebben gereden. Het incident kwam niet in beeld tijdens de vrije training, maar de stewards hebben de beschikking over veel meer beelden dan de fan thuis op de bank.

Aangezien het gaat om een incident zonder grote gevolgen in een vrije training, is de kans klein dat Leclerc voor zijn thuisrace een gridstraf gaat krijgen. Als de stewards besluiten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan blokkeergedrag, dan volgt er waarschijnlijk een reprimande of een boete.

Drukke uren voor Racing Bulls

Het team van Racing Bulls krijgt het in ieder geval druk, want ze moeten zich nog twee keer melden. Lawson moet zich namelijk ook melden voor een opvallend moment aan het einde van de sessie, waar hij door het rode licht aan het einde van de pitlane reed. Het licht sprong echter pas op rood toen hij er net langs was. Zijn Racing Bulls-teamgenoot Arvid Lindblad moet ook vrezen voor een straf, want hij blokkeerde McLaren-coureur Oscar Piastri op gevaarlijke wijze in Tabac.