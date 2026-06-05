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Leclerc moet vrezen voor straf voor thuisrace

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Leclerc moet vrezen voor straf voor thuisrace

Charles Leclerc ontvangt mogelijk een straf voor zijn thuisrace in Monaco. De Monegaskische Ferrari-coureur noteerde in de eerste vrije training de snelste tijd, maar na afloop bleek dat hij mogelijk een foutje heeft gemaakt. Leclerc heeft mogelijk Liam Lawson in de weg gereden.

Het krappe stratencircuit in Monaco is elk jaar een plek waar de coureurs elkaar veelvuldig in de weg rijden. Ook in de eerste vrije training was het raak, en kwamen de 22 coureurs erachter dat ze overal in hun spiegels moesten kijken om een incident te voorkomen. Het ging meerdere keren net goed, maar de stewards openden slechts een handjevol onderzoeken.

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Wat is er aan de hand?

Leclerc wist in zijn scharlakenrode Ferrari de snelste tijd te noteren, maar na afloop bleek dat hij mogelijk een fout had gemaakt. De stewards hebben namelijk een onderzoek geopend naar een incident met hem en Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Leclerc zou Lawson aan het einde van de sessie in de weg hebben gereden. Het incident kwam niet in beeld tijdens de vrije training, maar de stewards hebben de beschikking over veel meer beelden dan de fan thuis op de bank.

Aangezien het gaat om een incident zonder grote gevolgen in een vrije training, is de kans klein dat Leclerc voor zijn thuisrace een gridstraf gaat krijgen. Als de stewards besluiten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan blokkeergedrag, dan volgt er waarschijnlijk een reprimande of een boete. 

Drukke uren voor Racing Bulls

Het team van Racing Bulls krijgt het in ieder geval druk, want ze moeten zich nog twee keer melden. Lawson moet zich namelijk ook melden voor een opvallend moment aan het einde van de sessie, waar hij door het rode licht aan het einde van de pitlane reed. Het licht sprong echter pas op rood toen hij er net langs was. Zijn Racing Bulls-teamgenoot Arvid Lindblad moet ook vrezen voor een straf, want hij blokkeerde McLaren-coureur Oscar Piastri op gevaarlijke wijze in Tabac.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Charles Leclerc Liam Lawson Ferrari Racing Bulls GP Monaco 2026

Reacties (3)

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  • Dale U

    Posts: 1.937

    Charles krijgt een waarschuwing gok ik zo....

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 15:30
    • f(1)orum

      Posts: 10.099

      Zit jij daar in Monaco in het casino?

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 15:33
    • jd2000

      Posts: 7.763

      Nou... Charles is normaliter niet zo gelukkig in Monaco.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 16:11

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Ferrari
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4
Red Bull Racing
57
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 178
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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