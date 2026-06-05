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Sainz mikt op langer verblijf bij Williams: "We willen verder bouwen"

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Sainz mikt op langer verblijf bij Williams: "We willen verder bouwen"

Carlos Sainz heeft opnieuw benadrukt dat hij zijn toekomst het liefst bij Williams ziet. De Spanjaard reageerde daarmee op de recente uitspraken van teambaas James Vowles, die liet weten geen enkele twijfel te hebben over het aanhouden van zijn huidige rijdersduo.

Hoewel Sainz dit seizoen een beslissing zal moeten nemen over zijn verdere loopbaan, maakt de voormalig Ferrari-coureur duidelijk dat zijn focus voorlopig volledig ligt op het succesvol maken van het Williams-project. De Britten kenden een moeizame start van het seizoen, maar lijken de afgelopen races voorzichtig de weg omhoog te hebben gevonden.

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Sainz blij met vertrouwen van Vowles

Tijdens de mediadag kreeg Sainz de vraag hoe hij keek naar de steunbetuiging van zijn teambaas. De Spanjaard stak niet onder stoelen of banken dat hij die woorden graag hoorde.

"Het doet natuurlijk goed om dat van James te horen. We hebben allebei uitgesproken dat de ideale situatie is dat we samen verder bouwen aan dit project. Vanaf het moment dat ik hier tekende, zag ik Williams als de plek waar ik wilde zijn. Ik wil meehelpen om dit team weer competitief te maken en daarom ben ik blij dat het vertrouwen vanuit de leiding er nog steeds is", vertelde Sainz.

De ervaren coureur benadrukt dat zijn ambities nauw verbonden zijn met de wederopstanding van Williams. "Mijn grootste wens is om de vooruitgang van dit team van dichtbij mee te maken en daar zelf een belangrijke bijdrage aan te leveren. Dat is altijd het plan geweest."

Toekomstbeslissing nadert, maar focus ligt op herstel

Sainz erkent dat er later dit jaar een beslissing over zijn toekomst genomen moet worden, maar geeft aan dat andere zaken momenteel belangrijker zijn. Volgens hem vraagt de huidige situatie van Williams alle aandacht.

"Ik weet dat ik dit jaar een keuze zal moeten maken over mijn toekomst, maar ik heb zowel het team als mijn management duidelijk gemaakt dat Williams mijn prioriteit is. Toen ik enkele jaren geleden voor dit project koos, deed ik dat met de overtuiging dat we hier iets moois konden opbouwen. Die overtuiging heb ik nog steeds", aldus de Spanjaard.

Tegelijkertijd beseft Sainz dat Williams eerst uit een lastige periode moet zien te komen. "We hebben dit seizoen een flinke tegenvaller gekregen die we niet hadden verwacht. Daardoor gaat al mijn aandacht momenteel naar het helpen van het team. We moeten zo snel mogelijk uit deze moeilijke fase komen en weer de stijgende lijn te pakken krijgen."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • MoonlandMenace

    Posts: 248

    Zonde dat zo'n degelijke coureur zijn dagen moet slijten in het achterveld. Ik denk dat hij al spijt heeft dat hij niet naar z'n vader heeft geluisterd, hij was beter naar Audi gegaan.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 16:41

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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 237
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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