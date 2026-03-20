Het team van Aston Martin is met een opvallend statement naar buiten gekomen na de geruchtenstroom van de afgelopen paar dagen. Teameigenaar Lawrence Stroll haalt in het bijzondere statement uit naar de geruchten, en spreekt zijn vertrouwen uit in huidig teambaas Adrian Newey.

Het team van Aston Martin is op een rampzalige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Fernando Alonso en Lance Stroll zijn niet in staat om races uit te rijden, wat mede komt door de ernstige trillingen die worden veroorzaakt door de krachtbron van Honda. Daarnaast gonst het al dagen van geruchten over de rol van teambaas. Die is nu nog in handen van technisch meesterbrein Newey, maar het lijkt erop dat Aston Martin daarvoor iemand anders gaat aanstellen.

Reactie op de geruchten

Teameigenaar Lawrence Stroll haalt nu in een officieel statement uit naar alle geruchten van de afgelopen dagen: "Met de huidige speculatie omtrent de rol van Adrian Newey in ons team, wil ik deze kans aangrijpen om het een en ander recht te zetten."

"Als Executive Chairman en controlerend aandeelhouder wil ik graag nogmaals bevestigen dat Adrian Newey mijn partner en belangrijke aandeelhouder is. Hij is de Managing Technical Director van AMR, en hij en ik hebben een echt partnership opgebouwd die is gebaseerd op een gedeelde visie voor het succes van ons bedrijf."

'We hebben geen traditionele rol van teambaas'

Stroll maakt ook duidelijk wat hij van alle verhalen vindt: "Wij doen de dingen hier anders, en alhoewel wij geen traditionele teambaas rol hebben die je ergens anders ziet, is dat helemaal bewust zo. Als de meest succesvolle engineer in de geschiedenis van de sport, ligt de focus van Adrian primair op strategisch en technisch leiderschap, waarin hij uitblinkt. Hij wordt gesteund door het zeer bekwame senior leiderschapsteam, om op alle vlakken te leveren: op de campus en het circuit."

"We worden regelmatig benaderd door hoge mensen van andere teams die zich bij Aston Martin willen aansluiten, maar conform ons beleid zullen we niet reageren op geruchten en speculaties."

Bijzondere timing

Het statement van Stroll komt op een bijzonder moment, want Jonathan Wheatley heeft net zijn vertrek bij Audi aangekondigd. De Brit werd in de afgelopen uren veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin, waar hij de rol van teambaas kan vervullen.