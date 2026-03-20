Aston Martin haalt in bijzonder statement hard uit na geruchtenstroom

Het team van Aston Martin is met een opvallend statement naar buiten gekomen na de geruchtenstroom van de afgelopen paar dagen. Teameigenaar Lawrence Stroll haalt in het bijzondere statement uit naar de geruchten, en spreekt zijn vertrouwen uit in huidig teambaas Adrian Newey.

Het team van Aston Martin is op een rampzalige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Fernando Alonso en Lance Stroll zijn niet in staat om races uit te rijden, wat mede komt door de ernstige trillingen die worden veroorzaakt door de krachtbron van Honda. Daarnaast gonst het al dagen van geruchten over de rol van teambaas. Die is nu nog in handen van technisch meesterbrein Newey, maar het lijkt erop dat Aston Martin daarvoor iemand anders gaat aanstellen.

Reactie op de geruchten

Teameigenaar Lawrence Stroll haalt nu in een officieel statement uit naar alle geruchten van de afgelopen dagen: "Met de huidige speculatie omtrent de rol van Adrian Newey in ons team, wil ik deze kans aangrijpen om het een en ander recht te zetten."

"Als Executive Chairman en controlerend aandeelhouder wil ik graag nogmaals bevestigen dat Adrian Newey mijn partner en belangrijke aandeelhouder is. Hij is de Managing Technical Director van AMR, en hij en ik hebben een echt partnership opgebouwd die is gebaseerd op een gedeelde visie voor het succes van ons bedrijf."

'We hebben geen traditionele rol van teambaas'

Stroll maakt ook duidelijk wat hij van alle verhalen vindt: "Wij doen de dingen hier anders, en alhoewel wij geen traditionele teambaas rol hebben die je ergens anders ziet, is dat helemaal bewust zo. Als de meest succesvolle engineer in de geschiedenis van de sport, ligt de focus van Adrian primair op strategisch en technisch leiderschap, waarin hij uitblinkt. Hij wordt gesteund door het zeer bekwame senior leiderschapsteam, om op alle vlakken te leveren: op de campus en het circuit."

"We worden regelmatig benaderd door hoge mensen van andere teams die zich bij Aston Martin willen aansluiten, maar conform ons beleid zullen we niet reageren op geruchten en speculaties."

Bijzondere timing

Het statement van Stroll komt op een bijzonder moment, want Jonathan Wheatley heeft net zijn vertrek bij Audi aangekondigd. De Brit werd in de afgelopen uren veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin, waar hij de rol van teambaas kan vervullen.

Regenrace

F1 Nieuws Adrian Newey Aston Martin

  • Regenrace

    Posts: 2.462

    Kan wel zijn, maar op de foto ziet Newey eruit alsof ie nu al naar zijn pensioen verlangt.

    • + 1
    • 20 maa 2026 - 16:50
    • Awesome

      Posts: 218

      Hij loopt toch altijd zo enthousiast rond?
      De man is zo ongeveer het schoolvoorbeeld van een introvert mens.

      • + 0
      • 20 maa 2026 - 17:00
    • Larry Perkins

      Posts: 63.646

      Lawrence heeft zojuist een mes in de rug van Newey gestoken...

      • + 0
      • 20 maa 2026 - 17:07
  • Awesome

    Posts: 218

    Maar als dit statement naar buiten komt, waar gaat Weathley naar toe dan?

    • + 1
    • 20 maa 2026 - 17:01
    • f(1)orum

      Posts: 9.762

      Als dit maar geen Alex Dunne achtig scenario wordt voor Jonathan

      • + 0
      • 20 maa 2026 - 17:05
    • Larry Perkins

      Posts: 63.646

      Wheatley bedoel je?

      Die schijnt een belangrijke rol in het team van Franz Hermann te krijgen...

      • + 0
      • 20 maa 2026 - 17:06
  • Lulham

    Posts: 702

    Ze hebben de beproefde methode van het hebben van een teambaas overboord gegooid om iemand op de plek van teambaas neer te zetten die de vaardigheden die horen bij een teambaas niet heeft. Ach, ook miljardairs maken weleens fouten...

    • + 0
    • 20 maa 2026 - 17:07

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

