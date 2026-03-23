De soap rondom het team van Aston Martin blijft de Formule 1 in zijn greep houden. Het lijkt er sterk op dat de rol van teambaas van Adrian Newey slechts tijdelijk is, maar wie deze taak van hem overneemt, is onduidelijk. Het lijkt erop dat hij de komst van Christian Horner in ieder geval tegenhoudt.

Technisch meesterbrein Newey is sinds begin dit jaar de teambaas van het ambitieuze Aston Martin. De Brit heeft het direct zwaar, want door problemen met de krachtbronnen van Honda ontstaan er tijdens het racen ernstige trillingen. Coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso zijn hierdoor niet in staat om de Grands Prix uit te rijden.

Is Wheatley de topkandidaat?

Op de achtergrond gonst het van de geruchten over de rol van teambaas. Eind vorige week werd gesteld dat Newey gesprekken voerde met Jonathan Wheatley. Ze kennen elkaar goed uit hun gezamenlijke Red Bull-tijd, maar Wheatley was nog maar net begonnen aan zijn avontuur bij Audi. Op vrijdag werd echter bekend dat Wheatley per direct vertrok bij Audi, maar een aankondiging van Aston Martin bleef uit.

Is Horner nog in beeld?

Hierdoor ontstond er verwarring, en het lijkt er sterk op dat Aston Martin gesprekken voert met een aantal andere kandidaten. Volgens BBC Sport heeft teameigenaar Lawrence Stroll vorige week weer een ontmoeting gehad met voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. Bronnen hebben echter aan de BBC gemeld dat Newey tegen de komst van zijn voormalig Red Bull-collega zou zijn.

Wat gaat er nu gebeuren?

Vooralsnog lijkt het er dus op dat Newey de teambaas blijft bij Aston Martin. Waar de toekomst van Wheatley ligt, blijft dan ook volledig onduidelijk. Hij wordt nog steeds in verband gebracht met Aston Martin, maar de Britse renstal probeerde die geruchten afgelopen vrijdag de kop in te drukken. Stroll senior kwam met een opmerkelijk persbericht naar buiten, waarin hij zijn steun voor Newey uitsprak. Daarnaast stelde hij dat ze vertrouwen hebben in deze structuur.