De soap rondom het team van Aston Martin blijft de Formule 1 in zijn greep houden. Het lijkt er sterk op dat de rol van teambaas van Adrian Newey slechts tijdelijk is, maar wie deze taak van hem overneemt, is onduidelijk. Het lijkt erop dat hij de komst van Christian Horner in ieder geval tegenhoudt.

Technisch meesterbrein Newey is sinds begin dit jaar de teambaas van het ambitieuze Aston Martin. De Brit heeft het direct zwaar, want door problemen met de krachtbronnen van Honda ontstaan er tijdens het racen ernstige trillingen. Coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso zijn hierdoor niet in staat om de Grands Prix uit te rijden.

Is Wheatley de topkandidaat?

Op de achtergrond gonst het van de geruchten over de rol van teambaas. Eind vorige week werd gesteld dat Newey gesprekken voerde met Jonathan Wheatley. Ze kennen elkaar goed uit hun gezamenlijke Red Bull-tijd, maar Wheatley was nog maar net begonnen aan zijn avontuur bij Audi. Op vrijdag werd echter bekend dat Wheatley per direct vertrok bij Audi, maar een aankondiging van Aston Martin bleef uit.

Is Horner nog in beeld?

Hierdoor ontstond er verwarring, en het lijkt er sterk op dat Aston Martin gesprekken voert met een aantal andere kandidaten. Volgens BBC Sport heeft teameigenaar Lawrence Stroll vorige week weer een ontmoeting gehad met voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. Bronnen hebben echter aan de BBC gemeld dat Newey tegen de komst van zijn voormalig Red Bull-collega zou zijn. 

Wat gaat er nu gebeuren?

Vooralsnog lijkt het er dus op dat Newey de teambaas blijft bij Aston Martin. Waar de toekomst van Wheatley ligt, blijft dan ook volledig onduidelijk. Hij wordt nog steeds in verband gebracht met Aston Martin, maar de Britse renstal probeerde die geruchten afgelopen vrijdag de kop in te drukken. Stroll senior kwam met een opmerkelijk persbericht naar buiten, waarin hij zijn steun voor Newey uitsprak. Daarnaast stelde hij dat ze vertrouwen hebben in deze structuur.

  • Ferrari412T1

    Posts: 488

    Als je moet kiezen als team tussen Newey of Horner dat weet je het toch wel.

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 10:43
    • hupholland

      Posts: 9.770

      ja, Newey staat al voor een vermogen op de loonlijst, dus daar valt dan niet zoveel te kiezen. Voor een team met de ambitie's van Aston Martin en als je ziet waar ze nu staan zou iemand als Horner ook heel goed kunnen gebruiken. Combineren zou het mooiste zijn. Wat ik wel opmerkelijk vind is dat steeds eerst de link wordt gemaakt met Horner en dan steevast erachter aan; maar Newey wil dat niet. Waarom gaat Stroll met Horner praten als hij weet dat Newey dat niet wil?

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 11:22
    • ADN

      Posts: 392

      Ik ben zelf projectleider en gevoelsmatig maken organisaties vaak de fout om inhoud en proces te mengen. Newey is een topontwerper, die soms te ambitieus is. Maar is hij ook iemand die een goede organisatie kan neerzetten en besturen? En met hem aan de leiding is er niemand die de realiteit in ogenschouw heeft. Techneuten hebben wel eens de neiging te gaan 'goldplaten', een manager is er om de kaders te bewaken en soms met iets suboptimaals het te doen.

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 13:02
  • Regenrace

    Posts: 2.469

    Laat me raden - Lawrence Stroll komt er de laatste minuut achter dat gardening leave ook voor Wheatley geldt.

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 10:53
    • dutchiceman

      Posts: 5.588

      Lawrence stroll is een zakenman. Die zal vast wel de regels snappen?

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 12:25
  • Erik FW34

    Posts: 3.837

    Newey weet volgens mij heel goed wat er echt is gebeurd met de dame en het grensoverschrijdende gedrag van Horner. Newey en Horner is gewoon persoonlijk geworden vermoed ik.

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 11:36
    • da_bartman

      Posts: 6.500

      zo persoonlijk , dat ze een paar maanden geleden nog samen een concert van Oasis zijn geweest.

      • + 3
      • 23 maa 2026 - 11:44
    • Joeppp

      Posts: 8.447

      Al vraag ik mij af of het Newey om die zaak te doen is. Horner wilde duidelijk iets bij RedBull voor Horner persoonlijk bereiken wat te kosten zou gaan van andere. Hierdoor zijn er mensen weggegaan en mindere voor terug gekomen. Ik denk dat Newey ook werd beperkt en dat dat een veel grotere rol speelt. Het verhaal over die dame is natuurlijk heerlijk smeuig voor de buitenwereld en de pers maar de meeste mensen boeit dat niet zoveel. Je kan natuurlijk nog steeds een goede vent zijn met heel veel kwaliteiten maar met een rare afwijking. Dan ga je werken aan de afwijking en kan het leven weer verder. Maar als je toch al niet geliefd bent is het een ideale manier om geslagen te worden.

      • + 2
      • 23 maa 2026 - 11:45

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

